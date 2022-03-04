Двукратное падение продаж машин в РФ, резкое подорожание запчастей и «зубилы» для инвестиций. Главное за день

Прошлой осенью мы собрали пять главных китайских новинок 2021 года и предложили читателям выбрать самую важную. Победителем оказался флагманский кроссовер Chery, который довольно часто встречается на улицах. Чтобы поближе познакомиться с Tiggo 8 Pro и разобраться во всех его плюсах и минусах, мы устроили кроссоверу подробный тест.



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ВАЗ-2108, -2109 и -21099 не обладают очень большой коллекционной ценностью, однако у них всё же есть шансы быть уважаемыми янгтаймерами. Особенно если это редкие или очень хорошо сохранившиеся экземпляры — мы покопались на Авто.ру, чтобы найти «восьмёрки» и «девятки», которые можно рассматривать даже для коллекции. Или в качестве инвестиций.

