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КамАЗ рассказал о планах после приостановки сотрудничества с Daimler

Двукратное падение продаж машин в РФ, резкое подорожание запчастей и «зубилы» для инвестиций. Главное за день

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Редакция Авто.ру

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Добрый вечер! На Авто.ру продают редкий 20-летний британский суперкар Ultima GTR. 535-сильная машина создавалась для гоночных трасс и выглядит соответствующе, однако на ней можно ездить по дорогам общего пользования. Недавно двухдверка прошла полную реставрацию, поэтому цена впечатляет: 16,5 миллиона! А теперь — к другим новостям и интересным статьям за последние 24 часа.

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Запчасти подорожают, а Китай не спасёт: к чему готовиться

Рынок автомобильных запчастей и сервисного обслуживания среагировал на валютные скачки так же, как рынок новых машин, — запчасти уже дорожают в цене, а стоимость работ вот-вот вырастет. Мы выяснили, насколько уже поднялись цены и чего автомобилистам ждать дальше.

Красивое: Ford Mustang в идеальных декорациях

Те-самые-Мустанги первых поколений можно встретить где угодно: на фестивалях классических автомобилей, на ретро-ралли, да даже в каршеринге! Но разрабатывалось купе, получившее статус культового, совсем для других мест. Художник из Канады воссоздал атмосферу, где Mustang, кажется, выглядит максимально органично.

Немного важных новостей

Почитать перед сном

Прошлой осенью мы собрали пять главных китайских новинок 2021 года и предложили читателям выбрать самую важную. Победителем оказался флагманский кроссовер Chery, который довольно часто встречается на улицах. Чтобы поближе познакомиться с Tiggo 8 Pro и разобраться во всех его плюсах и минусах, мы устроили кроссоверу подробный тест.

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ВАЗ-2108, -2109 и -21099 не обладают очень большой коллекционной ценностью, однако у них всё же есть шансы быть уважаемыми янгтаймерами. Особенно если это редкие или очень хорошо сохранившиеся экземпляры — мы покопались на Авто.ру, чтобы найти «восьмёрки» и «девятки», которые можно рассматривать даже для коллекции. Или в качестве инвестиций.

Кстати!

Новостей с рынка новых автомобилей в РФ последние дни очень много. Чтобы быстрее ориентироваться в происходящем, мы ведём регулярно обновляемую сводку информации по всем брендам.

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