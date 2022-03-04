Двукратное падение продаж машин в РФ, резкое подорожание запчастей и «зубилы» для инвестиций. Главное за день

Добрый вечер! На Авто.ру продают редкий 20-летний британский суперкар Ultima GTR. 535-сильная машина создавалась для гоночных трасс и выглядит соответствующе, однако на ней можно ездить по дорогам общего пользования. Недавно двухдверка прошла полную реставрацию, поэтому цена впечатляет: 16,5 миллиона! А теперь — к другим новостям и интересным статьям за последние 24 часа.
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Запчасти подорожают, а Китай не спасёт: к чему готовиться
Рынок автомобильных запчастей и сервисного обслуживания среагировал на валютные скачки так же, как рынок новых машин, — запчасти уже дорожают в цене, а стоимость работ вот-вот вырастет. Мы выяснили, насколько уже поднялись цены и чего автомобилистам ждать дальше.
Красивое: Ford Mustang в идеальных декорациях
Те-самые-Мустанги первых поколений можно встретить где угодно: на фестивалях классических автомобилей, на ретро-ралли, да даже в каршеринге! Но разрабатывалось купе, получившее статус культового, совсем для других мест. Художник из Канады воссоздал атмосферу, где Mustang, кажется, выглядит максимально органично.
Немного важных новостей
- Немецкий эксперт спрогнозировал двукратное падение продаж автомобилей в России.
- В Mitsubishi опровергли остановку работы и увольнение сотрудников в России.
- Названы самые «аварийные» женские имена в России.
- Porsche прекратил поставки в Россию и остановил европейские заводы.
Почитать перед сном
Прошлой осенью мы собрали пять главных китайских новинок 2021 года и предложили читателям выбрать самую важную. Победителем оказался флагманский кроссовер Chery, который довольно часто встречается на улицах. Чтобы поближе познакомиться с Tiggo 8 Pro и разобраться во всех его плюсах и минусах, мы устроили кроссоверу подробный тест.
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ВАЗ-2108, -2109 и -21099 не обладают очень большой коллекционной ценностью, однако у них всё же есть шансы быть уважаемыми янгтаймерами. Особенно если это редкие или очень хорошо сохранившиеся экземпляры — мы покопались на Авто.ру, чтобы найти «восьмёрки» и «девятки», которые можно рассматривать даже для коллекции. Или в качестве инвестиций.
Кстати!
Новостей с рынка новых автомобилей в РФ последние дни очень много. Чтобы быстрее ориентироваться в происходящем, мы ведём регулярно обновляемую сводку информации по всем брендам.