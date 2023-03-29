Двухпедальная Веста, штраф за среднюю скорость и история японских марок. Главное за день

Грузовая таможенная декларация — это документ, который нужно оформлять для перевозки автомобиля и даже некоторых отдельных частей машины через границу РФ. Объясняем, как заполнить ГТД и что будет, если этого не сделать.

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От попадания в рубрику «Не бит, не крашен» не застрахован ни один автомобиль. И если темой предыдущего выпуска был премиальный кроссовер с мизерным пробегом, то герой нашего нового мини-расследования — это народная машина, повидавшая жизнь: шесть владельцев в ПТС, неизвестное количество пройденных километров и одно, но жёсткое ДТП.