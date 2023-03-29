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Кроссовер Alfa Romeo Tonale подготовили для молодых родителей

Двухпедальная Веста, штраф за среднюю скорость и история японских марок. Главное за день

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Редакция Авто.ру

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Добрый вечер! Внешность и имя нового суперкара Lamborghini рассекретили до премьеры — в Сеть попал скан обложки итальянского журнала, на которой запечатлена новинка. Появились и первые данные о динамике купе. А теперь — к другим новостям и статьям Журнала Авто.ру за последние 24 часа. 

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ДТП с автобусом

Среди автомобилистов есть расхожее мнение, что автобус нужно пропускать всегда. И Правила действительно требуют пропускать автобус, отъезжающий от обозначенной остановки. Но обязан ли его водитель контролировать обстановку и кто будет виноват, если случается спорное ДТП? Спросили у юриста!

Японские марки

Японские марки машин долгое время были в тени других гигантов автопрома, но потом в Японии случилось «экономическое чудо», и автомобили из этой страны стали его частью, завоевав популярность во всём мире. Мы решили вспомнить историю семи главных марок Страны восходящего солнца и модели, которым они обязаны своей репутацией.

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Грузовая таможенная декларация — это документ, который нужно оформлять для перевозки автомобиля и даже некоторых отдельных частей машины через границу РФ. Объясняем, как заполнить ГТД и что будет, если этого не сделать.

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От попадания в рубрику «Не бит, не крашен» не застрахован ни один автомобиль. И если темой предыдущего выпуска был премиальный кроссовер с мизерным пробегом, то герой нашего нового мини-расследования — это народная машина, повидавшая жизнь: шесть владельцев в ПТС, неизвестное количество пройденных километров и одно, но жёсткое ДТП.

Кстати!

Рассказываем, почему забивается радиатор печки, как понять, что ему требуется чистка, а также как и чем его можно промыть, не снимая с автомобиля.

Фото: Mehrnaz Taghavishavazi (Unsplash)

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