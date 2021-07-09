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Двухместный «китайский Хаммер» оказался дороже оригинала

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Дмитрий Елизаров

Китайская корпорация Dongfeng Motor начала сборку гражданской версии внедорожника Mengshi M50, изначально разработанного для военных нужд. Как сообщает AutoHome, «китайский Хаммер» с двухместной кабиной, несмотря на аскетичность конструкции, оценён в существенные для местного рынка 668 800 юаней (7,75 миллиона рублей). В США списанные военные Хаммеры с полноценным салоном можно приобрести дешевле.

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  • Насколько можно судить по фото с конвейера, M50 пока выпускают только в одном варианте — это двух­местная кабина плюс грузовая платформа-шасси. При этом аскетичный интерьер внедорожника отделан как подобает граждан­скому автомобилю: здесь присут­ствуют кожа, серебристые вставки, четырёхспицевый руль и экран медиасистемы. При этом сенсорных кнопок почти не наблюдается.
  • Внедорожник комплектуют механической трансмиссией и дизельным двигателем, который при объёме в 4,0 литра развивает 200 л.с. и 600 Нм крутящего момента.
  • Издание «Китайские автомобили» уточняет, что Mengshi M50 появился на свет при непосред­ственном содействии компании AM General — разработчиков оригиналь­ного военного внедорожника Humvee, который позже превратился в гражданский Hummer. Однако во внешности его китайской версии имеются существенные отличия. Насколько Dongfeng M50 конструктивно отличается от своего «прародителя», не уточняется.
  • Уже во время официальной церемонии старта производства 20 экземпляров Dongfeng M50 были переданы своим владельцам. 

В США между тем можно приобрести настоящий военный Humvee из запасов национальной армии. Весной прошлого года на продажу выставляли два внедорожника в полной боевой амуниции (оружие, правда, заменено макетами) и с небольшим пробегом по цене менее 100 000 долларов, то есть менее 7,5 миллиона рублей.

Нравятся вам первые Хаммеры?

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