Двухместный «китайский Хаммер» оказался дороже оригинала

Насколько можно судить по фото с конвейера, M50 пока выпускают только в одном варианте — это двух­местная кабина плюс грузовая платформа-шасси. При этом аскетичный интерьер внедорожника отделан как подобает граждан­скому автомобилю: здесь присут­ствуют кожа, серебристые вставки, четырёхспицевый руль и экран медиасистемы. При этом сенсорных кнопок почти не наблюдается.

Внедорожник комплектуют механической трансмиссией и дизельным двигателем, который при объёме в 4,0 литра развивает 200 л.с. и 600 Нм крутящего момента.

Издание «Китайские автомобили» уточняет, что Mengshi M50 появился на свет при непосред­ственном содействии компании AM General — разработчиков оригиналь­ного военного внедорожника Humvee, который позже превратился в гражданский Hummer. Однако во внешности его китайской версии имеются существенные отличия. Насколько Dongfeng M50 конструктивно отличается от своего «прародителя», не уточняется.

Уже во время официальной церемонии старта производства 20 экземпляров Dongfeng M50 были переданы своим владельцам.

В США между тем можно приобрести настоящий военный Humvee из запасов национальной армии. Весной прошлого года на продажу выставляли два внедорожника в полной боевой амуниции (оружие, правда, заменено макетами) и с небольшим пробегом по цене менее 100 000 долларов, то есть менее 7,5 миллиона рублей.