Двухместный «китайский Хаммер» оказался дороже оригинала
Дмитрий Елизаров
Китайская корпорация Dongfeng Motor начала сборку гражданской версии внедорожника Mengshi M50, изначально разработанного для военных нужд. Как сообщает AutoHome, «китайский Хаммер» с двухместной кабиной, несмотря на аскетичность конструкции, оценён в существенные для местного рынка 668 800 юаней (7,75 миллиона рублей). В США списанные военные Хаммеры с полноценным салоном можно приобрести дешевле.
- Насколько можно судить по фото с конвейера, M50 пока выпускают только в одном варианте — это двухместная кабина плюс грузовая платформа-шасси. При этом аскетичный интерьер внедорожника отделан как подобает гражданскому автомобилю: здесь присутствуют кожа, серебристые вставки, четырёхспицевый руль и экран медиасистемы. При этом сенсорных кнопок почти не наблюдается.
- Внедорожник комплектуют механической трансмиссией и дизельным двигателем, который при объёме в 4,0 литра развивает 200 л.с. и 600 Нм крутящего момента.
- Издание «Китайские автомобили» уточняет, что Mengshi M50 появился на свет при непосредственном содействии компании AM General — разработчиков оригинального военного внедорожника Humvee, который позже превратился в гражданский Hummer. Однако во внешности его китайской версии имеются существенные отличия. Насколько Dongfeng M50 конструктивно отличается от своего «прародителя», не уточняется.
- Уже во время официальной церемонии старта производства 20 экземпляров Dongfeng M50 были переданы своим владельцам.
В США между тем можно приобрести настоящий военный Humvee из запасов национальной армии. Весной прошлого года на продажу выставляли два внедорожника в полной боевой амуниции (оружие, правда, заменено макетами) и с небольшим пробегом по цене менее 100 000 долларов, то есть менее 7,5 миллиона рублей.