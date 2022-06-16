Двухклассный. Все плюсы и минусы минивэна GAC GN8: подробный тест

Но поверьте, ручной режим в этой машине попросту не нужен. «Автомат» с его настройками и отличной согласованностью с мотором вносит самый неожиданный и заметный вклад в приятные ездовые ощущения. GN8 не дёргается, не тупит и почти не дремлет, отчего передвижение даже в рваном городском темпе становится плавным и комфортным для пассажиров. Тормозит GAC тоже мягко, хотя с непривычки настройки левой педали слегка пугают: поначалу кажется, что усилий, чтобы замедлить машину, не хватает. В действительности же механизмы довольно эффективны — надо просто чуть-чуть привыкнуть к настройкам привода педали.

Смена полос в бодром темпе и кружение по съездам с эстакад происходят без присущей высоким машинам валкости. Крены на GN8 близки к погрешности, а в поворотах автомобиль не упирается и даже демонстрирует какой-никакой азарт. Словно вы управляете не двумя с лишним тоннами, а чем-то не тяжелее пассажирского «каблука».

Да, руль GAC совсем не вершина информативности: по настройкам баранка напоминает то ли американские фэмили-вэны, то ли крупные корейские модели позапрошлой волны. Связь есть, но искусственная, а информацию о том, что делают колёса, GN8 флегматично фильтрует. Зато реакции на руль линейны, а прописывать траекторию можно чётко. Да и на тесной парковке три с небольшим оборота от упора до упора не выматывают. Кстати, крутить рулём автомобиль может и сам, благодаря встроенной системе автопарковки.