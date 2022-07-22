Двух дилеров в США оштрафовали на 800 000 долларов за завышенные цены на машины

Материал по теме
Миллионная доплата за Тойоту и скидки на «китайцев»: реальные цены на новые автомобили разных классов в России
Учёный МГУ запатентовал инновационное «шагающее колесо» для транспорта
Кирилл Малышев
Дилерские центры Mitsubishi и Volkswagen из Бруклина (Нью-Йорк, США) должны выплатить в общей сложности 800 000 долларов штрафа. К такой сумме их приговорили за искусственное завышение цен на автомобили и обман клиентов, пишет Autoevolution.
Глава Минпромторга Денис Мантуров считает, что в течение года новые машины в России должны подешеветь. Сейчас, несмотря на низкий официальный курс рубля, этого не происходит из-за инерции. Позднее дилеры будут вынуждены делать скидки, чтобы не остаться совсем без клиентов.