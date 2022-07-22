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Двух дилеров в США оштрафовали на 800 000 долларов за завышенные цены на машины

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Кирилл Малышев

Дилерские центры Mitsubishi и Volkswagen из Бруклина (Нью-Йорк, США) должны выплатить в общей сложности 800 000 долларов штрафа. К такой сумме их приговорили за искусственное завышение цен на автомобили и обман клиентов, пишет Autoevolution.

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  • На американском рынке те же проблемы, что и на российском: дефицит автомобилей, при котором рекомендованные цены производителей ничего не значат. При этом дилеры просят лишнего как за новые машины, так и за подержанные.
  • Так, одну из клиенток, Карини Оливеро, заставили заплатить за Jeep Grand Cherokee 2017 года выпуска 36,6 тысячи долларов при заявленной стоимости машины 28 тысяч долларов. Причём повышение цены произошло уже после внесения предоплаты. Это объяснили неудовлетворительной кредитной историей.
  • Это лишь одна из жалоб, поступивших в местное общество защиты прав потребителей. Два дилерских центра были признаны виновными в нарушении правил торговли. По десяткам доказанных случаев их приговорили к выплате штрафа в размере 500 000 долларов. Кроме того, почти 305 000 долларов они должны вернуть обманутым покупателям.

Глава Минпромторга Денис Мантуров считает, что в течение года новые машины в России должны подешеветь. Сейчас, несмотря на низкий официальный курс рубля, этого не происходит из-за инерции. Позднее дилеры будут вынуждены делать скидки, чтобы не остаться совсем без клиентов.

Сталкивались с накрутками дилеров?

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