Посмотрите, как водитель ультрадорогой Ferrari учится дрифтить по грунтовке

ДВС не нужен?! Обзор VW ID.3

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Александр Мирошкин

Электрокар — это автомобиль или игрушка? Для любого петролхэда ответ на этот вопрос давно известен, но не для автопроизводителей. Двигатели внутреннего сгорания сейчас в опале из-за вредных выбросов и экологических ограничений, а электрические технологии, наоборот, в тренде! К тому же мир давно ждёт массовый доступный электро­мобиль. Но в Volkswagen решили, что просто выпустить не очень дорогой автомобиль на батарейках — это слишком скучно, поэтому педали акселератора и тормоза в ID.3 украшены символами Play и Pause, будто бы в плеере или компьютерной игре. Что ж, поиграем?

Как вам Volkswagen ID.3?

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