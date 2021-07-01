ДВС не нужен?! Обзор VW ID.3

Электрокар — это автомобиль или игрушка? Для любого петролхэда ответ на этот вопрос давно известен, но не для автопроизводителей. Двигатели внутреннего сгорания сейчас в опале из-за вредных выбросов и экологических ограничений, а электрические технологии, наоборот, в тренде! К тому же мир давно ждёт массовый доступный электро­мобиль. Но в Volkswagen решили, что просто выпустить не очень дорогой автомобиль на батарейках — это слишком скучно, поэтому педали акселератора и тормоза в ID.3 украшены символами Play и Pause, будто бы в плеере или компьютерной игре. Что ж, поиграем?