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Реальные «двойки» BMW, которые отлично смотрелись бы в Need for Speed. Фотопост
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Константин Новацкий

Ещё до выхода на сцену горячущей BMW M2 стало понятно: двухдверка будет огненная! Исходная модель с индексом G42 сама по себе получилась нетривиальной и яркой, в полной мере заслужив весь объём фанатского уважения и хейтерских колкостей. А уж то, что BMW презентовала в октябре, и вовсе порвало шаблоны! Начинка от «старшей» M4 с 460-сильным мотором, широкие колёсные арки, странные радиаторные «ноздри» и квадратные воздухозаборники переднего бампера. Столь радикально поклонников модели ещё не проверяли на преданность. Впрочем, любить то, что нарисовали заводские дизайнеры, вовсе не обязательно. Ведь на «двойку» — что на базовое купе, что на M-машину — уже разработаны тюнинг-комплекты.

Вариант заводской доработки «горячего» купе M2 (G87) — пакет M Performance. Фото: BMW

А пока вы рассматриваете эти фотографии, стайлинг-конторы по всему миру придумывают ещё более дерзкие бодикиты на вторую серию: именитые компании уже примеряют агрессивные бамперы и расширители, а художники-самоучки ищут деньги на живое воплощение собственных сумасбродных 3D-проектов. Однако и то, что уже доступно в разных частях света, выглядит впечатляюще. Осталось лишь понять: к лицу ли компактной BMW такой тюнинг?

Вариант заводской доработки «горячего» купе M2 (G87) — пакет M Performance. Фото: BMW

Фото: BMW

Фото: BMW

Тюнинг-кит от компании Manhart: больше контраста, доработка подвески и плюс 100 сил к исходным 460. Фото: manhart-performance.de

Фото: manhart-performance.de

Проект ACS2 от AC Schnitzer для гражданской версии «двойки»: спорт-подвеска, 20-дюймовые колёса, немного аэродинамических улучшений, карбон и компоненты для интерьера. Фото: autowp.ru

Фото: autowp.ru

Фото: autowp.ru

Фото: autowp.ru

«Двойка» в кастом-доводке от британского ателье R44 Performance. Фото: g42.bimmerpost.com

Фото: g42.bimmerpost.com

Пакет карбонового стайлинга от TRE на «двойку» начнут продавать уже в первом квартале 2023 года. Фото: autoid.co

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