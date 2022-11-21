Реальные «двойки» BMW, которые отлично смотрелись бы в Need for Speed. Фотопост

Ещё до выхода на сцену горячущей BMW M2 стало понятно: двухдверка будет огненная! Исходная модель с индексом G42 сама по себе получилась нетривиальной и яркой, в полной мере заслужив весь объём фанатского уважения и хейтерских колкостей. А уж то, что BMW презентовала в октябре, и вовсе порвало шаблоны! Начинка от «старшей» M4 с 460-сильным мотором, широкие колёсные арки, странные радиаторные «ноздри» и квадратные воздухозаборники переднего бампера. Столь радикально поклонников модели ещё не проверяли на преданность. Впрочем, любить то, что нарисовали заводские дизайнеры, вовсе не обязательно. Ведь на «двойку» — что на базовое купе, что на M-машину — уже разработаны тюнинг-комплекты.