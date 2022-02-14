Кто должен убирать снег на дороге и во дворе, и кого оштрафуют за сугробы

Кто должен следить за дорогами и куда звонить, если снег не убран

Следить за состоянием дорог и убирать с них снег должен владелец дороги. Как правило, на каждой федеральной или региональной дороге стоит щит с указанием, кто именно её обслуживает. За муниципальные дороги отвечают муниципалитеты. Если же речь идёт о закрытых дворовых территориях, то за них отвечают управляющие компании.

Жаловаться на неубранный снег надо в организацию, которая занимается обслуживанием той или иной территории — владельцу дороги или в управляющую компанию. Если же УК не реагирует на обращения, то придётся идти в местную администрацию, управу или муниципалитет.

В Москве всё устроено проще: в городе существует единая диспетчерская жилищно-эксплуатационных организаций, которая направит запрос абонента в нужное место. В крайнем случае, можно звонить даже по единому номеру 112 или в местное отделение ГИБДД — полицейские обязаны принять меры для обеспечения функционирования дороги.