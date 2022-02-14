Кто должен убирать снег на дороге и во дворе, и кого оштрафуют за сугробы

Обильные снегопады последних пары лет стали настоящим бедствием для дорожных и коммунальных служб. И для автомобилистов, которым приходится брать лопаты в руки и выкапывать свои автомобили, а также расчищать места для парковки во дворах. А иногда — вызволять автомобили из снежного плена, устроенного самими коммунальщиками! Куда обращаться, если на дороге или во дворе плохо убирают снег, и что делать, если дорожники просто вредят: разобрались вместе с юристом Сергеем Смирновым.
Кто должен следить за дорогами и куда звонить, если снег не убран
Следить за состоянием дорог и убирать с них снег должен владелец дороги. Как правило, на каждой федеральной или региональной дороге стоит щит с указанием, кто именно её обслуживает. За муниципальные дороги отвечают муниципалитеты. Если же речь идёт о закрытых дворовых территориях, то за них отвечают управляющие компании.
Жаловаться на неубранный снег надо в организацию, которая занимается обслуживанием той или иной территории — владельцу дороги или в управляющую компанию. Если же УК не реагирует на обращения, то придётся идти в местную администрацию, управу или муниципалитет.
В Москве всё устроено проще: в городе существует единая диспетчерская жилищно-эксплуатационных организаций, которая направит запрос абонента в нужное место. В крайнем случае, можно звонить даже по единому номеру 112 или в местное отделение ГИБДД — полицейские обязаны принять меры для обеспечения функционирования дороги.
Можно ли самому разгребать снег и кидать его на газон
Самостоятельно убирать снег не запрещено. А вот скидывать его на газон могут не все! Проблема кроется в действующих с 2020 года санитарно-эпидемиологических требованиях к содержанию территорий муниципальных образований. Эти требования запрещают размещение снега и льда, загрязненного противогололедными материалами и реагентами, на площади зеленых насаждений, детских и спортивных площадках и в местах массового отдыха населения. Формулировка размытая, но снег с дороги вполне можно признать загрязнённым — со всеми соответствующими последствиями.
Ответственность за сброс снега с реагентами предусмотрена в статье 6.3 КоАП, но она не распространяется на физических лиц. Должностные лица могут получить штраф на сумму от 500 до 1000 рублей. Немного? Но для индивидуальных предпринимателей, помимо такого же штрафа, предусмотрено административное приостановление деятельности на срок до 90 суток. А для юридических лиц наказание составит уже от 10 000 до 20 000 рублей с возможным приостановлением деятельности на тот же срок! Именно поэтому коммунальщики предпочитают сгребать снег в кучи прямо на асфальте, чтобы потом вывезти его техникой. И если дворник начнет скидывать снег с реагентами на газон, то оштрафуют организацию, в которой он работает — а уж она найдет свои меры воздействия на дворника.
Кстати, дворник вовсе не обязан по первому требованию чистить снег вокруг вашей машины. Чаще всего он работает по плану, сформированному руководством, и отступать от него не будет.
Что делать, если коммунальщики свезли снег на парковочные места или заперли автомобиль
Бывает, что после уборки снега сугробы заняли столь ценные парковочные места, освобождать которые никто не спешит. Но это тоже повод пожаловаться. Если парковочные места находятся на проезжей части, то обращаться нужно к владельцу дороги или в ГИБДД. Если во дворе — то в муниципалитет или в управу.
А вот потребовать убрать снежный вал, который часто появляется перед машиной или сбоку от неё после проезда трактора по дороге… не получится. Снег придётся разгрести самому. Во дворе расчищать снег вокруг автомобиля должен дворник, но не сразу — у него, как мы помним, есть свой собственный план работы. По нормам, высота утрамбованного снега не должна превышать 6 см, а если это значение больше, то есть повод для обращения в управляющую компанию.
С ней же придётся разбираться, если машину вдруг повредили в процессе уборки — поцарапали трактором, задели лопатой или помяли куском льда. Правда, в этом случае придётся сначала зафиксировать ущерб, вызвав на место происшествия представителей полиции — подробный алгоритм действий мы рассказывали.
Дворники скидывают снег с тротуаров на дорогу — это нормально?
В большинстве случаев — да. Дворники регулярно скидывают снег с тротуаров на дорогу, руководствуясь Правилами и нормами технической эксплуатации жилищного фонда, утвержденных постановлением Госстроя РФ в 2003 году, а также перечнем работ для обеспечения надлежащего содержания общего имущества в многоквартирном доме. Эти документы предписывают, что убираемый с тротуаров снег должен сдвигаться на проезжую часть в прилотковую зону или к местам складирования.
Прилотковая зона — довольно широкое понятие. Это территория проезжей части шириной 1 метр вдоль… лотковой зоны. А последняя — это полметра проезжей части вдоль бордюра или газона. То есть ширина зоны для скидывания снега составляет внушительные полтора метра! Но если снег скидывается не в прилотковую зону, а на середину проезжей части, то это нарушение, и можно вызывать ГИБДД для составления протокола о загрязнении дорог.
Сотрудников полиции можно вызывать и в том случае, если, например, сосед по даче откидывает на дорогу снег от своих ворот. Такие действия также можно квалифицировать по статье 12.33 КоАП — повреждение дорог, железнодорожных переездов или других дорожных сооружений либо технических средств организации дорожного движения, которое создает угрозу безопасности дорожного движения, а равно умышленное создание помех в дорожном движении, в том числе путем загрязнения дорожного покрытия. Она предусматривает ответственность для граждан в виде штрафа от 5 до 10 тысяч рублей, для должностных лиц — 25 тысяч рублей, для юридических лиц — 300 тысяч рублей.