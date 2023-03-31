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Движение по трассе М-4 «Дон» открыли после снегопада, но затруднения сохраняются

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В Ростовской области открыли движение по трассе М-4 «Дон». Вчера несколько районов региона накрыл аномальный снегопад, из-за которого пришлось ввести режим ЧС. Однако сложности в движении сохраняются, пишет «РИА Новости».

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  • В заторах остаются более тысячи автомобилей, сообщили в МЧС области. Вечером вчерашнего дня протяжённость пробки достигла 60 километров. За ночь её удалось сократить вдвое. По состоянию на 11:00 длина дошла до 21 километра, уточняет портал 161.ru.
  • На трассе развёрнуто восемь пунктов обогрева и питания и 17 пунктов временного размещения. В них находятся более 230 человек, из которых несколько десятков детей. Силами спасателей и волонтёров организован подвоз продуктов и топлива.
  • Для того, чтобы машины могли покинуть зону ЧС, за ночь в восьми местах было демонтировано ограждение по осевой линии трассы. На текущий момент магистраль активно очищают от снега, однако значительные затруднения на ней сохраняются. Поездку лучше пока отложить.

Аномальный снегопад стал самым поздним с 1995 года. Он оказался такой силы, что около 80 километров федеральной трассы М-4 «Дон» вчера вечером пришлось полностью закрыть для движения транспорта.

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