Движение по трассе М-4 «Дон» открыли после снегопада, но затруднения сохраняются

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В Ростовской области открыли движение по трассе М-4 «Дон». Вчера несколько районов региона накрыл аномальный снегопад, из-за которого пришлось ввести режим ЧС. Однако сложности в движении сохраняются, пишет «РИА Новости».
Аномальный снегопад стал самым поздним с 1995 года. Он оказался такой силы, что около 80 километров федеральной трассы М-4 «Дон» вчера вечером пришлось полностью закрыть для движения транспорта.