Двигатель Volkswagen 1.5 TSI доведут до норм «Евро-7»

Концерн Volkswagen продолжит модернизировать рядную «четвёрку» рабочим объёмом 1,5 литра. К 2025 году она станет соответствовать экологическому классу «Евро-7», который планируется ввести в ЕС, пишет AutoBild. Привести ДВС к перспективным нормам будет недёшево, однако немцы решили пойти на этот шаг.