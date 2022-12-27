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Двигатель нового Chevrolet Corvette за 180 000 долларов сломался сразу после выезда от дилера
Новости

Дмитрий Елизаров

Покупатель нового Corvette Z06 по имени Марко Гарсия пожаловался на серьёзную поломку двигателя суперкара в первый же день после покупки: как он сам рассказывает в видеоролике, мотор перестал работать по дороге из дилерского центра. Купе обошлось ему в 180 тысяч долларов.

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  • Поскольку Гарсия приехал в дилерский центр за спорткаром на собственном автомобиле, сотрудник дилерства предложил ему помочь с перегоном. Во время первой поездки домой на новеньком Corvette владелец автомобиля услышал странный дребезг из моторного отсека. Во время обратной поездки в дилерство (Гарсия решил отвезти туда помогавшего ему сотрудника) дребезг усилился, полностью пропала тяга, и Марко вынужден был остановиться на обочине.
  • В этот день дилерский центр отказался принимать автомобиль обратно, сославшись на то, что рабочий день закончился. Таким образом, владельцу Corvette пришлось сначала эвакуировать спорткар домой, а на следующий день — в дилерский центр.
  • При повторной попытке завести двигатель из выхлопных труб повалил чёрный дым. Что именно случилось с силовым агрегатом, пока неизвестно. На момент поломки общий пробег Chevrolet Corvette Z06 составлял около 80 километров.

Chevrolet показала Corvette Z06 осенью прошлого года. Основным отличием этой модификации стал как раз двигатель — атмосферный 5,5-литровый V8, развивающий 670 л.с. и 623 Нм крутящего момента. Базовая стоимость этой модели в США — 105 300 долларов.

Приходилось вызывать эвакуатор из-за серьёзной поломки?

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