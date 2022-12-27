Двигатель нового Chevrolet Corvette за 180 000 долларов сломался сразу после выезда от дилера

Поскольку Гарсия приехал в дилерский центр за спорткаром на собственном автомобиле, сотрудник дилерства предложил ему помочь с перегоном. Во время первой поездки домой на новеньком Corvette владелец автомобиля услышал странный дребезг из моторного отсека. Во время обратной поездки в дилерство (Гарсия решил отвезти туда помогавшего ему сотрудника) дребезг усилился, полностью пропала тяга, и Марко вынужден был остановиться на обочине.