Двигатель нового Chevrolet Corvette за 180 000 долларов сломался сразу после выезда от дилера

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Дмитрий Елизаров
Покупатель нового Corvette Z06 по имени Марко Гарсия пожаловался на серьёзную поломку двигателя суперкара в первый же день после покупки: как он сам рассказывает в видеоролике, мотор перестал работать по дороге из дилерского центра. Купе обошлось ему в 180 тысяч долларов.
Chevrolet показала Corvette Z06 осенью прошлого года. Основным отличием этой модификации стал как раз двигатель — атмосферный 5,5-литровый V8, развивающий 670 л.с. и 623 Нм крутящего момента. Базовая стоимость этой модели в США — 105 300 долларов.