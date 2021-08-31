Дверь навылет, сквозняк и куда подевалась крыша? Изучаем машины с непростой судьбой

Шоу «Осторожно, окрашено!» продолжается, и мы продолжаем объяснять, как отличить хороший автомобиль от машины, с которой лучше не связываться. А заодно наглядно показываем недобро­совестных продавцов. Сегодня в выпуске — три очень разных автомобиля: Mercedes-Benz S‑класса, Honda Accord и Mazda CX‑5, которых объединяют ну очень неприятные тайны в прошлом.