Компания Hyundai создала мобильный офис на базе автобуса за 400 тысяч долларов

В США подсчитали долю домов, где можно заряжать электромобили
Новости

Кирилл Малышев

Согласно данным последнего исследования Бюро переписи населения США, две трети жилого фонда страны имеет гараж, навес или парковочное место. Это означает, что жильцы могут без помех заряжать электромобиль в ночное время.

Голосуйте за главную новинку 2022 года!
  • Были исследованы все виды жилья: от частных домов до съёмных комнат, но без учёта кооперативов и кондоминиумов. Тип парковки не имеет значения, если к нему можно протянуть зарядный кабель, и если машиноместо гарантировано жильцу и закреплено за ним.
  • Две трети (66%) — это средний показатель по стране. Лучше всего ситуация обстоит на Аляске и Гавайях, в Калифорнии, Орегоне и Вашингтоне, где возможность ночной зарядки есть у 80% автомобилистов. Хуже всего обеспеченность в Нью-Йорке, Нью-Джерси и Пенсильвании, где она оценивается в 53%.

В Москве только у половины автомобилистов есть арендованное или купленное машиноместо. Остальным ежедневно приходится искать свободное. Некоторые тратят на это до получаса времени.

Есть где зарядить электромобиль, появись он у вас?

Почитать ещё
Разместить рекламуДилерам
ПомощьСтань частью команды
О проектеАналитика Авто.ру
Саша Котов
МоскваСанкт-ПетербургВладимирВолгоградВоронежЕкатеринбург
ИвановоКазаньКалугаКостромаКраснодарКрасноярск
Нижний НовгородНовосибирскОмскПермьРостов-на-ДонуСамара
СаратовТверьТулаУфаЧелябинскЯрославль
Алтайский крайАмурская областьАрхангельская областьАстраханская областьБелгородская областьБрянская областьВладимирская областьВолгоградская областьВологодская областьВоронежская областьЕврейская автономная областьЗабайкальский крайИвановская областьИркутская областьКабардино-Балкарская РеспубликаКалининградская областьКалужская областьКамчатский крайКарачаево-Черкесская РеспубликаКемеровская областьКировская область
Костромская областьКраснодарский крайКрасноярский крайКурганская областьКурская областьЛипецкая областьМагаданская областьМосква и Московская областьМурманская областьНенецкий автономный округНижегородская областьНовгородская областьНовосибирская областьОмская областьОренбургская областьОрловская областьПензенская областьПермский крайПриморский крайПсковская областьРеспублика Адыгея
Республика АлтайРеспублика БашкортостанРеспублика БурятияРеспублика ДагестанРеспублика ИнгушетияРеспублика КалмыкияРеспублика КарелияРеспублика КомиРеспублика КрымРеспублика Марий ЭлРеспублика МордовияРеспублика Саха (Якутия)Республика Северная Осетия — АланияРеспублика ТатарстанРеспублика ТываРеспублика ХакасияРостовская областьРязанская областьСамарская областьСанкт-Петербург и Ленинградская область
Саратовская областьСахалинская областьСвердловская областьСмоленская областьСтавропольский крайТамбовская областьТверская областьТомская областьТульская областьТюменская областьУдмуртская РеспубликаУльяновская областьХабаровский крайХанты-Мансийский автономный округ - ЮграЧелябинская областьЧеченская РеспубликаЧувашская РеспубликаЧукотский автономный округЯмало-Ненецкий автономный округЯрославская область
Авто.ру — один из самых посещаемых автомобильных сайтов в российском интернете
Мы предлагаем большой выбор легковых автомобилей, грузового и коммерческого транспорта, мототехники, спецтехники и многих других видов транспортных средств
© 1996–2022 ООО «Яндекс.Вертикали»Пользовательское соглашение
Проект компании