В США подсчитали долю домов, где можно заряжать электромобили

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Места для парковок в новостройках Москвы сравнялись в цене с автомобилями
Компания Hyundai создала мобильный офис на базе автобуса за 400 тысяч долларов
Кирилл Малышев
Согласно данным последнего исследования Бюро переписи населения США, две трети жилого фонда страны имеет гараж, навес или парковочное место. Это означает, что жильцы могут без помех заряжать электромобиль в ночное время.
В Москве только у половины автомобилистов есть арендованное или купленное машиноместо. Остальным ежедневно приходится искать свободное. Некоторые тратят на это до получаса времени.