В США подсчитали долю домов, где можно заряжать электромобили

Две трети (66%)

— это средний показатель по стране. Лучше всего ситуация обстоит на Аляске и Гавайях, в Калифорнии, Орегоне и Вашингтоне, где возможность ночной зарядки есть у 80% автомобилистов. Хуже всего обеспеченность в Нью-Йорке, Нью-Джерси и Пенсильвании, где она оценивается в 53%.