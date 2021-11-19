Две трети людей посчитали, что у электромобилей есть бензиновый мотор

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66% людей считают, что электромобили оснащаются бензиновыми моторами. Такую статистику, как пишет Carscoops, привела компания Toyota во время официальной презентации своего нового электрокара bZ4X для рынка США. Аналитики заявили, что это соотношение не менялось последние два года.
Первый самостоятельный электромобиль компании Toyota под названием bZ4X представляет собой электрокроссовер, разработанный вместе с маркой Subaru. Продажи вседорожника с выбором из двух силовых установок (моно- и полноприводной) стартуют в середине следующего года.