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Две трети людей посчитали, что у электромобилей есть бензиновый мотор

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Дмитрий Елизаров

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66% людей считают, что электромобили оснащаются бензиновыми моторами. Такую статистику, как пишет Carscoops, привела компания Toyota во время официальной презентации своего нового электрокара bZ4X для рынка США. Аналитики заявили, что это соотношение не менялось последние два года.

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  • Ещё в 2019 году исследователи провели опрос, в рамках которого интересо­вались у участников, имеется ли у электро­мобилей ДВС. Утвердительно, как ни странно, ответили 66% опрошенных. В 2021 году опрос был повторён и привёл к аналогичному результату.
  • Ещё один вопрос, который задавался в рамках исследования, звучал так: «Надо ли подключать гибридные автомобили к электросети?» На него утвердительно ответили уже 75% опрошенных, хотя природа гибридной силовой установки позволяет пере­двигаться на таком автомобиле и с полностью разряженным аккумулятором.
  • Издание уточняет, что Toyota на этом фоне объявила о запуске целой информаци­онной кампании, направленной на ликвидацию пробелов в осведомлён­ности потенциальных покупателей. Концерн создаст специальный образователь­ный центр, который займётся в том числе и производством обучающих видео­роликов.
  • Ранее авторитетное издание Consumer Reports публиковало результаты собственного исследования, согласно которому 71% американских авто­мобилистов готовы рассмотреть покупку электро­мобиля в будущем, а почти треть заявила, что именно батарейная машина станет их следующим транспортом.

Первый самостоятельный электромобиль компании Toyota под названием bZ4X представляет собой электро­кроссовер, разработанный вместе с маркой Subaru. Продажи вседорожника с выбором из двух силовых установок (моно- и полно­приводной) стартуют в середине следующего года.

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