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На АвтоВАЗе опровергли возможный выпуск двух моделей Lada без АБС

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Дмитрий Елизаров

На АвтоВАЗе опровергли информацию о возможном запуске производства автомобилей Lada Granta и Lada Niva Legend без антиблокировочной системы тормозов. Об этом пишет портал «Лада.Онлайн». Ранее сообщество Avtograd News во «ВКонтакте» сообщало, что на такой шаг завод якобы мог пойти на фоне перебоев с поставкой микроэлектронных компонентов. 

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  • По данным сообщества, АвтоВАЗу ради этого придётся изменить технологические процессы и переориентировать поставщиков, а также с одобрения Минпромторга внести изменения в технический регламент. Утверждалось, что работа в этом направлении уже ведётся.
  • Новые упрощённые комплектации Lada Granta и Lada Niva Legend, как сообщалось, могли быть запущены в производство уже в мае, когда завод выйдет из корпоративного отпуска. Ранее стало известно, что АвтоВАЗ перенесёт его на апрель, чтобы за время отпуска сформировать запасы электронных комплектующих и обеспечить в мае бесперебойную работу конвейеров.
  • Решение о выпуске автомобилей без систем АБС подавалось как временная мера, направленная на сохранение производства.

Последние недели конвейеры АвтоВАЗа работали лишь частично. В период с 21 марта площадка в Тольятти будет выпускать только Lada Largus и ограниченное число автомобилей марки Renault, при этом производство Granta и Niva по-прежнему находится в простое. В таком режиме завод, по данным сообщества «Нетипичный АвтоВАЗ», проработает как минимум до 23 марта. Сборка Lada Vesta на ижевской площадке возобновлена и продлится всю текущую неделю.

Купили бы современный автомобиль без АБС?

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