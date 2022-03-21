На АвтоВАЗе опровергли возможный выпуск двух моделей Lada без АБС

По данным сообщества, АвтоВАЗу ради этого придётся изменить технологические процессы и переориентировать поставщиков, а также с одобрения Минпромторга внести изменения в технический регламент. Утверждалось, что работа в этом направлении уже ведётся.

Новые упрощённые комплектации Lada Granta и Lada Niva Legend, как сообщалось, могли быть запущены в производство уже в мае, когда завод выйдет из корпоративного отпуска. Ранее стало известно, что АвтоВАЗ перенесёт его на апрель, чтобы за время отпуска сформировать запасы электронных комплектующих и обеспечить в мае бесперебойную работу конвейеров.

Решение о выпуске автомобилей без систем АБС подавалось как временная мера, направленная на сохранение производства.

Последние недели конвейеры АвтоВАЗа работали лишь частично. В период с 21 марта площадка в Тольятти будет выпускать только Lada Largus и ограниченное число автомобилей марки Renault, при этом производство Granta и Niva по-прежнему находится в простое. В таком режиме завод, по данным сообщества «Нетипичный АвтоВАЗ», проработает как минимум до 23 марта. Сборка Lada Vesta на ижевской площадке возобновлена и продлится всю текущую неделю.