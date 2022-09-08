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Две китайские модели заработали высший рейтинг в краш-тестах Euro NCAP
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Кирилл Малышев

Организация Euro NCAP опубликовала результаты очередной серии краш-тестов. Высший пятизвёздочный рейтинг ожидаемо заработали Tesla Model Y, Genesis GV60 и Kia Niro (хотя последний — только с опциональными системами безопасности). Однако китайские модели Ora Funky Cat и Wey Coffee 01 тоже получили максимальные оценки.

  • Хэтчбек Ora заработал 92% за защиту взрослых пассажиров и 83% за защиту детей. Пешеходы при встрече с машиной в безопасности на 74%, а набор электронных ассистентов оценили на 93%. При фронтальном столкновении в зоне среднего риска оказывается грудная клетка водителя и заднего пассажира.
  • Кроссовер Wey Coffee 01 защищает на 91% взрослых и на 87% детей. Безопасность пешеходов модель гарантирует на 79%. Системами безопасности машина обеспечена на 94%.
  • Оба «китайца» оснащены центральной подушкой безопасности, предохраняющей водителя и правого пассажира от контакта головами при боковом ударе. Wey дополнительно можно снабдить задними боковыми подушками безопасности.

В предыдущей серии краш-тестов отличился BMW i4. Он заработал всего четыре звезды. Машину подвёл скромный набор систем безопасности, который эксперты оценили на 64%, что является слишком низким показателем для современного премиального электромобиля.

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