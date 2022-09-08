Две китайские модели заработали высший рейтинг в краш-тестах Euro NCAP

Кроссовер Wey Coffee 01 защищает на 91% взрослых и на 87% детей. Безопасность пешеходов модель гарантирует на 79%. Системами безопасности машина обеспечена на 94%.

Оба «китайца» оснащены центральной подушкой безопасности, предохраняющей водителя и правого пассажира от контакта головами при боковом ударе. Wey дополнительно можно снабдить задними боковыми подушками безопасности.

В предыдущей серии краш-тестов отличился BMW i4. Он заработал всего четыре звезды. Машину подвёл скромный набор систем безопасности, который эксперты оценили на 64%, что является слишком низким показателем для современного премиального электромобиля.