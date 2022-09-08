Две китайские модели заработали высший рейтинг в краш-тестах Euro NCAP

Материал по теме
Насколько безопасны китайские автомобили в 2022 году
Для Китая сделали ультрароскошный Lincoln Navigator с лимузинной перегородкой и чайным набором
Кирилл Малышев
Организация Euro NCAP опубликовала результаты очередной серии краш-тестов. Высший пятизвёздочный рейтинг ожидаемо заработали Tesla Model Y, Genesis GV60 и Kia Niro (хотя последний — только с опциональными системами безопасности). Однако китайские модели Ora Funky Cat и Wey Coffee 01 тоже получили максимальные оценки.
В предыдущей серии краш-тестов отличился BMW i4. Он заработал всего четыре звезды. Машину подвёл скромный набор систем безопасности, который эксперты оценили на 64%, что является слишком низким показателем для современного премиального электромобиля.