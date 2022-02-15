Две китайские машины, на которых так и хочется прокатиться. Почти фотопост

Осенью прошлого года шведско-китайский бренд Lynk&Co представил модель 05+ — «заряженную» версию кросс-купе 05, отличающуюся не только псевдо-карбоновым обвесом, генерирующим 40 килограммов дополнительного прижимного усилия, но и переработанной подвеской, тормозами Akebono, шинами Michelin Pilot Sport 4S, а также мощным двигателем.
Двухлитровая «четвёрка» семейства Drive-E, которую можно встретить на всех актуальных моделях Volvo, форсировали с 254 лошадиных сил и 350 Нм до 265 сил и 380 Нм. С ней, а также с восьмиступенчатым «автоматом» Aisin и полным приводом на основе многодисковой муфты подключения задней оси, кроссовер ускоряется до 100 километров в час за 6,5 секунды, а максимальная скорость составляет 230 километров в час.
А теперь самое интересное: все картинки, которые вы здесь видите — это не фото, а гиперреалистичные 3D-рендеры! Изображения подготовлены командой дизайнеров Lynk&Co из Гётебурга и выглядят настолько качественно, что неотличимы от очень хороших фотографий! Да и другие машины Lynk&Co тоже далеко не всегда попадают на фотосессии — их просто рисуют на компьютере. Вот такие реалии современного мира.