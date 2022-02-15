Две китайские машины, на которых так и хочется прокатиться. Почти фотопост

А теперь самое интересное: все картинки, которые вы здесь видите — это не фото, а гиперреалистичные 3D-рендеры! Изображения подготовлены командой дизайнеров Lynk&Co из Гётебурга и выглядят настолько качественно, что неотличимы от очень хороших фотографий! Да и другие машины Lynk&Co тоже далеко не всегда попадают на фотосессии — их просто рисуют на компьютере. Вот такие реалии современного мира.