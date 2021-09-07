Две головы лучше: 12 безумных автомобилей с парой двигателей вместо одного

Алексей Олефиренко
В наши дни два, три или даже четыре мотора в одной машине — совсем не редкость. Правда, из них максимум один окажется двигателем внутреннего сгорания, а остальные будут электрическими. Но следующие 12 машин ездят именно с помощью двух ДВС. Зачем? Да почему бы и нет?!
После Первой мировой войны уровень патриотизма и национальной идентичности в странах Западной Европы рос от года к году. И это проявлялось не только в политических решениях, но и в ожесточённых баталиях на трассах: каждая страна желала доказать, что именно она строит самые выносливые, самые быстрые автомобили.
Больше всех старалась Германия. И у неё это хорошо получалось: в начале 1930‑х Mercedes W25 и Auto Union Typ C были доминирующей силой на мировых Гран-при. Помешать господству «серебряных стрел» пытались и французы, и итальянцы, но попытки эти не были слишком успешными.
Поскольку тратить баснословные бюджеты на противостояние «немецкой машине» Alfa Romeo хотелось всё меньше, компания решила сосредоточиться на дорожных автомобилях, а автоспортивную команду отдала на поруки Энцо Феррари и Луиджи Бацци. Те организовали коллектив Scuderia Ferrari (да-да, ту самую) и построили один из самых безумных автомобилей всех времён и народов.
Его суть отлично передаёт название: 16C Bimotore оснащен двумя рядными «восьмёрками» объёмом 3,2 литра, которые суммарно развивают 540 лошадиных сил. Чудовище, у которого один мотор располагался за передней осью, а второй — за водителем, набирало 100 километров в час за 5 секунд, а его максимальная скорость превышала 320 км/ч. И это — в 1935 году!
Несмотря на неплохую управляемость, 16C Bimotore не был лишён недостатков. Во-первых, машина была тяжелее соперников и нещадно «пожирала» резину. Во-вторых, два двигателя, каждый из которых приводил в движение одно заднее колесо, расходовали бензин быстрее, чем пожарная машина воду. В итоге после сезона 1935 года от концепции Bimotore было решено отказаться. Лучшим результатом автомобиля стало второе место на скоростной трассе Avus. Всего построили лишь два экземпляра Bimotore, и оба они, что удивительно, до сих пор живы.
Примерно в те же 1930-е Соединённые Штаты начали наполнять седельные тягачи дальнего следования. Но совсем не те «малогабаритные квартиры на колёсах», к которым мы привыкли! Спальники на тогдашних грузовиках были настоящей роскошью, а мощности моторов едва хватало, чтобы сдвинуть с места тяжеленные прицепы. Сторонние компании искали способы повысить мощность тягачей, что приводило к порой неожиданным решениям.
Фирма Grico, например, в 1939 году установила за кабиной грузовика Ford COE ещё один двигатель, который приводил в движение одну из задних осей. Такое решение не только вдвое увеличило мощность, но и было очень практичным: моторы не были синхронизированы — их можно было использовать по отдельности, а значит, если один двигатель выходил из строя, то можно было продолжить движение на втором.
Но компания Merry-Neville из Дельфоса (штат Огайо) пошла дальше. И в 1940 году показала двухмоторный грузовик Ford, у которого оба двигателя смогли поместиться под коротеньким капотом! Для этого, правда, пришлось переделать моторный щит в салоне, но в остальном ничего не выдаёт его «двухмоторность» — разве что пара рычагов КП в салоне.
Как и на грузовике Grico, каждый мотор приводил в движение свою ось. Суммарная мощность тягача составляла 190 лошадиных сил. Хотя в салоне было два трансмиссионных рычага, педаль сцепления на оба мотора оставили одну, чтобы упростить жизнь водителю.
Точное количество выпущенных Merry-Neville Twin-Engine неизвестно, но, учитывая сложную ситуацию в Европе в те годы, едва ли их построили очень много — было не до излишеств. Официальные источники предполагают, что ни один из этих грузовиков не дожил до наших дней. По крайней мере, в оригинальном состоянии.
Зато в Западной Европе вполне можно найти двухмоторный Citroen 2CV — прямо сейчас один экземпляр продаётся во Франции. Стоит удовольствие недёшево, 79 тысяч евро (6,8 миллиона рублей), но и коллекционная ценность высока: в период с 1960 по 1971 год было изготовлено лишь 694 автомобиля.
Потребность в двухмоторном 2CV возникла во времена, когда Франции ещё принадлежали многочисленные колонии в Северной Африке. Поскольку большая часть этих территорий была пустыней, колонизаторам могли понадобиться лёгкие, полноприводные машины, которые легко ремонтировать в экстремальных условиях. Компания Citroen решила задачу элегантно и оригинально. Впрочем, как и всегда.
Версия 2CV 4x4 Sahara оснащена двумя двигателями мощностью 12 лошадиных сил каждый: мотор, расположенный спереди, приводит в движение переднюю ось, сзади — заднюю. У каждого двигателя свой бензобак с отдельной заливной горловиной (они установлены под передними сиденьями), но рычаг коробки передач один, как и педаль сцепления. С одним включённым двигателем Sahara могла развивать до 65 километров в час, с двумя — до 105.
Поскольку к началу 1960-х Франция лишилась большей части своих колоний, а к 1962 году и вовсе закончила процесс деколонизации, африканская карьера полноприводного «гадкого утёнка» так и не состоялась. Зато машину приняли европейские фанаты офроуда, и это основная причина, почему 2CV 4x4 Sahara стал раритетом и стоит огромных на фоне других 2CV денег.
Двухмоторному MINI повезло ещё меньше — он в продажу вообще не поступил. Хотя проект рассматривался компанией Austin для запуска в серию. Оригинальный прототип Twini был уничтожен: машина, представленная на фотографиях, — это реплика, хоть и очень качественная.
MINI Moke прослыл весёлым автомобильчиком для беззаботной жизни на средиземноморском побережье. Однако мало кто помнит, что изначально Moke проектировался как лёгкий десантный автомобиль, который можно выбросить с самолёта в поле на паре небольших парашютов. В целом, его конструкция была признана удачной, однако военные пожаловались, что машине не хватает полного привода. Пришлось изобретать что-то новое.
И British Motor Company придумала «нечто». Нечто маленькое, лёгкое и с двумя моторами. А главной особенностью модели был перекрёстный (!) полный привод. Это значит, что передний двигатель отвечал за работу задней оси, а задний двигатель — за работу передней! В салоне было два рычага коробки передач, а сами моторы не были синхронизированы. Так что да — управление Twiny требовало определённой сноровки.
Армия проект снова забраковала: полноприводная система была сложной, а клиренс Moke слишком малым для несения военной службы. Так Moke попал на гражданку — уже с одним двигателем. Зато опыт, полученный при создании Twini, пригодился в постройке прототипов Cooper Twini. На одном таком двухмоторном коротыше ездил Джон Купер… и эта машина его чуть не убила. Но об этом — как-нибудь в следующий раз.
Но главной кузницей двухмоторных машин был и остаётся автоспорт. Именно благодаря ему на свет появился странный двухмоторный экземпляр Lancia Trevi, который, по счастливой случайности, сохранился до наших дней.
В начале 1980-х, когда на арену чемпионата мира по ралли вышли полноприводные Audi Quattro, итальянцы поняли, что Lancia Rallye 037 придётся очень несладко. Нужно было срочно готовить замену заднеприводному купе — с четырьмя ведущими и, желательно, среднемоторной компоновкой. Так в 1983 году стартовал проект Lancia Delta S4.
Но прежде, чем строить среднемоторную Дельту с полным приводом, нужно было понять, как полный привод показывает себя на легковом автомобиле с небольшой снаряжённой массой. Для этих целей и был создан автомобиль-лаборатория Lancia Trevi Volumex VX Bimotore, в котором полный привод был реализован с помощью двух силовых агрегатов. Инициатором проекта стал заводской пилот Lancia Джорджо Пьянта, который поставил в задней части Trevi оригинальный подрамник, а поверх этой конструкции попросил установить двухлитровый четырёхцилиндровый двигатель.
Таким нехитрым способом Lancia Trevi обрела общий рабочий объём в четыре литра и мощность в 300 лошадиных сил (по 150 с мотора). Отличительной особенностью прототипа были не только заваренные задние двери с «ушками» воздухозаборников, но и одна из ранних систем электронного управления дросселем drive-by-wire — она должна была повысить отзывчивость заднего двигателя на нажатие педали газа и тем самым уменьшить склонность «автомобиля-лаборатории» к избыточной поворачиваемости.
Учитывая, насколько быстрой оказалась Delta S4, уроки, полученные при создании Trevi Bimotore, не прошли даром.
Но не все двухмоторные автомобили стали спортивными лабораториями умышленно. Вот отличный пример Volkswagen из 1980‑х. В те годы концерн находился в интересном положении: дочерняя Audi доминировала в ралли, а сам Volkswagen к автоспорту не имел практически никакого отношения. Конечно, журналисты всячески нахваливали Golf GTI, а раллисты начальных классов выступали на дешёвых Polo (или заднемоторных «Жуках», производство которых в Германии прекратилось лишь в 1974 году), но это было явно не то.
И компания Volkswagen решила построить настоящего «волка в овечьей шкуре». Суперкар, который не выглядел как суперкар и не стоил как суперкар. Основой для него выбрали купе Scirocco второго поколения. Опробовав двухмоторную схему сначала на прототипе Jetta, немцы поставили в багажник Scirocco ещё один 1,8-литровый двигатель, доведя суммарную отдачу до 360 лошадиных сил. И это всего при 1160 килограммах снаряжённой массы! Машину всерьёз думали пустить в производство, даже распечатали рекламные брошюры (в них указывалось, что купе разгоняется до 100 километров в час быстрее чем за 4,5 секунды!)… Но потом проект завернули — и на то были объективные причины.
Главная — чудовищная недостаточная поворачиваемость: поскольку у двухмоторного Scirocco не было межосевого дифференциала, зато были синхронизированные двигатели, в поворотах «суперкар» почти не управлялся. А ведь у Scirocco Twin была ещё более мощная версия, с отдачей более 400 сил, но, судя по всему, это получился автомобиль для самоубийц. Тем не менее наработки по проекту не оказались бесполезными.
Поскольку проект двухмоторного Scirocco вело новообразованное подразделение Volkswagen Motorsport, то и использовать радикальное, но малопрактичное в обычной жизни решение начали в автоспорте. А именно — в знаменитом подъёме на Пайкс-Пик. Курировал проект Клаус-Петер Росориус, а в качестве агрегатной базы выступил всемирно известный Golf.
Первый фольксвагеновский двухмоторник для Pikes Peak дебютировал в гонке 1985 года — тогда Golf оснастили двумя атмосферными двигателями от версии GTI. Автомобиль смог подняться на третью ступень пьедестала, но существенно уступил Audi Quattro Мишель Мутон, которая стала победительницей. Как выяснилось во время гонки, инженеры забыли один важный момент: с подъёмом на гору воздух становится более разреженным, и атмосферные моторы резко теряют мощность.
Возвращение двухмоторного Гольфа состоялось уже в следующем году. При этом главная ошибка была учтена: на месте атмосферников GTI поселились 1,3-литровые моторы от Polo с турбонаддувом, форсированные до 250 лошадиных сил каждый. Но время турбо-Гольфа на финише оказалось даже хуже, чем у предшественника, — пускай и на ничтожно малые полсекунды. Всплыла другая проблема — сумасшедшие турбоямы обоих двигателей.
Наконец, в 1987 году на Пайкс-Пик приехал альфа-Гольф — с алюминиевым монококом, композитными панелями кузова и 652 силами, снятыми с двух турбированных моторов объёмом 1,8 литра. Казалось, до триумфа рукой подать… но в этот раз подвела надёжность. Буквально за пару поворотов до финиша у супер-Гольфа сломалась подвеска, хотя по секторам автомобиль показывал лучшее время среди участников.
Стоит отметить, что двухмоторный Golf — первый, но не последний автомобиль с двумя двигателями, который выступал на Pikes Peak. Например, можно вспомнить Suzuki Cultus, построенный Набухиро Таджимой. Были двухмоторные автомобили и в классическом ралли. А ещё такие автомобили были в Дакаре — и не только в классе легковушек.
Голландец Ян де Роой всегда хотел победить в ралли Париж-Дакар. И как настоящий патриот, хотел выиграть в марафоне за рулём грузовиков DAF. Сначала де Роой выступал в Дакаре на правах автоконструктора, но с 1982 года решил занять место в экипаже — внутреннее чутьё подсказывало ему, что успех близко.
Успех удалось нащупать в 1984‑м, когда де Роой выставил на Дакаре DAF с двумя кабинами (как на пожарных машинах, работающих в узких горных тоннелях) и двумя двигателями. Автомобиль уверенно шёл в своём классе, но из-за аварии был вынужден сойти. Ян де Роой понял: две кабины гоночному грузовику ни к чему, а вот над мощностью и скоростью поработать надо.
И к марафону 1986 года подготовил DAF Turbo Twin — бескомпромиссное оружие, созданное специально для гонок. У грузовика, как и раньше, было два параллельно установленных двигателя, но кожух двигателя был сделан из композитных материалов, покрывающих пространственную раму. Благодаря существенному облегчению DAF 95 научился разгоняться до скоростей свыше 200 километров в час. У грузовика были все шансы на успех, но на 15‑м этапе марафона не выдержал карданный вал — пришлось сойти.
И вот в 1987 году де Роой наконец-то становится победителем зачёта грузовиков: его Turbo Twin II с ещё более мощными моторами одерживает победу в своём классе и становится 11‑м в общем зачёте. Но голландцу хотелось большего — он был уверен, что достаточно мощному грузовику под силу победить в общем зачёте.
Поэтому в 1988 году на старт марафона выходят супергрузовики DAF 95 Turbo Twin X1 и Turbo Twin X2 — два технически идентичных автомобиля, от характеристик которых темнеет в глазах. Вдумайтесь: у каждого тяжеловеса — по два мотора с турбиной с изменяемой геометрией крыльчатки, около 1220 лошадиных сил и 4700 Нм крутящего момента! С места до сотни 10,5-тонные монстры выстреливали за 7,8 секунды, а их максимальная скорость превышала 240 километров в час!
Но грузовики Х1, которые на некоторых этапах были быстрее рейдовых Peugeot 405 Т16, оказались слишком скоростными. На восьмом этапе Turbo Twin X2 попал в тяжёлую аварию на скорости в 180 километров в час — экипаж грузовика получил серьёзные травмы. Де Роой снял с соревнований второй грузовик и больше с мощностями не игрался. А вскоре регламент Дакара принудительно ограничил скорость грузовиков — поэтому Turbo Twin X1 и Х2 поныне остаются самыми быстрыми «тяжеловесами» марафона Дакар.
После эксцентричного суперкара Consulier GTP, который оказался не настолько успешным и желанным, как рассчитывал Уоррен Мослер, компания, названная его фамилией, остро нуждалась в деньгах. Инженеры и пиарщики решили, что в сложившейся ситуации нужно давить на патриотизм и сделать самый американский суперкар, который только можно представить.
Так в 2000 году на свет появился Mosler TwinStar — непропорциональный, экстравагантный автомобиль, который был гораздо быстрее, чем может показаться на первый взгляд. Под оболочкой вытянутого Cadillac Eldorado скрываются два двигателя V8 NorthStar, которые с 9,1 литра общего рабочего объёма выдавали 575 лошадиных сил. С их помощью TwinStar разгоняется до «сотни» за пять секунд, а его максимальная скорость доходит до 320 километров в час.
В начале 2000-х компания построила 8 купе, отличительной особенностью которых является не только багажник с жабрами вентиляции, но и панель приборов второго двигателя, расположенная на консоли перед пассажиром. Стоил Mosler TwinStar от 70 тысяч долларов. Автомобиль-донор в эту сумму не входил.
Оригинальный Mercedes-Benz A‑класса был весьма далёк от автоспорта: чахлые двигатели, катастрофические результаты на «лосиных тестах» — странноватый хэтчбек ну никак не ассоциировался со скоростью. Придворное ателье AMG решило это исправить: получилось эффектно, стильно, но, к сожалению, малочисленно.
Mercedes-Benz A38 AMG (также известный как А190 Twin) по сей день остаётся одним из самых смелых проектов из Аффальтербаха. Инженеры AMG не просто нарядили хэтчбек в стильный обвес и поставили тормозные механизмы от E55 AMG, но и установили в подполье второй 1,9-литровый двигатель, тем самым удвоив мощность, доведя её до 250 лошадиных сил.
Полноприводный хэтчбек (каждый мотор М166 приводил в движение ближайшую ось) разгонялся до 100 километров в час за 5,7 секунды, а его максимальная скорость была ограничена 230 километрами в час. В Mercedes-Benz рассматривали возможность его серийного производства, однако в итоге проект сочли излишне сложным и дорогим.
Поэтому тираж А38 AMG ограничился четырьмя экземплярами, выпущенными в конце 1990‑х. Два из четырёх автомобилей достались тогдашним пилотам команды McLaren-Mercedes в Формуле‑1 — Мике Хаккинену и Дэвиду Култхарду.
Сейчас тюнинг-ателье МТМ больше знают по чип-тюнингу и минималистичным эстетическим доработкам автомобилей Audi. Но в начале 2000‑х студия позволяла себе куда более смелые проекты. Самым смелым из них стал двухмоторный вариант купе ТТ, получивший название МТМ Bimoto.
Изначально купе Bimoto было просто баловством — инженеры хотели посмотреть, как будет ехать Audi TT с парой высокофорсированных моторов объёмом 1,8 литра, суммарная мощность которых составляла 740 лошадиных сил. Оказалось, что даже со своеобразной аэродинамикой машина способна выдавать скорости далеко за 300 километров в час. И тогда специалисты МТМ подумали: а что, если превратить Bimoto в самую быструю Audi, которой разрешено выезжать на дороги общего пользования?
2007 год, трек Нардо. Пилот Флориан Грубер выводит на трассу модифицированный Bimoto мощностью 860 лошадиных сил. Аэродинамику машины оптимизировали таким образом, чтобы ТТ не взмыла в небо. Результат превзошёл все ожидания — 393 километра в час! Рекорд был официально закреплён.
Жаль, что с тех пор студия МТМ не строит двухмоторных чудовищ — у неё это очень здорово получалось.
Последнее пополнение в стае двухмоторников — новейший суперкар GT-55C от ателье Double Trouble Hot Rod. Автомобиль был представлен на мероприятиях Hot August Nights и Monterey Car Week, а его главной особенностью является не крайне эпатажный кузов, а два двигателя от Chevrolet Corvette, расположенные параллельно за спинами пассажиров.
Собственно, новейшее творение Гордона Тронсона — это и есть Corvette пятого поколения. Правда, опознать американский суперкар в этом чудовище непросто: тут и колея шире, и оптика другая… И конечно, совершенно другие технические характеристики: два 6,2-литровых V8 вместе выдают более 1300 сил, которые, как верит создатель суперкара, позволят разогнаться GT-55C до скоростей свыше 450 километров в час.
Интересно, найдётся ли смельчак, готовый проверить истинность этих слов?