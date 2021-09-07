Две головы лучше: 12 безумных автомобилей с парой двигателей вместо одного

После Первой мировой войны уровень патриотизма и националь­ной идентич­ности в странах Западной Европы рос от года к году. И это проявлялось не только в полити­ческих решениях, но и в ожесточённых баталиях на трассах: каждая страна желала доказать, что именно она строит самые выносливые, самые быстрые автомобили.

Больше всех старалась Германия. И у неё это хорошо получалось: в начале 1930‑х Mercedes W25 и Auto Union Typ C были доминирующей силой на мировых Гран-при. Помешать господству «серебряных стрел» пытались и французы, и итальянцы, но попытки эти не были слишком успешными.

Поскольку тратить баснословные бюджеты на противостояние «немецкой машине» Alfa Romeo хотелось всё меньше, компания решила сосре­доточиться на дорожных авто­мобилях, а авто­спортивную команду отдала на поруки Энцо Феррари и Луиджи Бацци. Те организовали коллектив Scuderia Ferrari (да-да, ту самую) и построили один из самых безумных автомобилей всех времён и народов.

Его суть отлично передаёт название: 16C Bimotore оснащен двумя рядными «восьмёрками» объёмом 3,2 литра, которые суммарно развивают 540 лошадиных сил. Чудовище, у которого один мотор располагался за передней осью, а второй — за водителем, набирало 100 километров в час за 5 секунд, а его максимальная скорость превышала 320 км﻿/﻿ч. И это — в 1935 году!

Несмотря на неплохую управляемость, 16C Bimotore не был лишён недостатков. Во-первых, машина была тяжелее соперников и нещадно «пожирала» резину. Во-вторых, два двигателя, каждый из которых приводил в движение одно заднее колесо, расходовали бензин быстрее, чем пожарная машина воду. В итоге после сезона 1935 года от концепции Bimotore было решено отказаться. Лучшим результатом автомобиля стало второе место на скоростной трассе Avus. Всего построили лишь два экземпляра Bimotore, и оба они, что удивительно, до сих пор живы.