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У москвичей арестовали Jaguar XJ и Kia Rio X из-за долгов по штрафам на 550 тысяч рублей

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Кирилл Малышев

Двум московским автомобилистам, которые накопили значительные долги по штрафам перед государством, придётся заплатить за возвращение своих машин со штрафстоянки значительно больше стандартного тарифа. Сумма долга на двоих составляет почти 550 000 рублей, пишет телеграм-канал дептранса Москвы.

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  • Владельцы автомобилей Jaguar XJ и Kia Rio X долгое время не оплачивали парковку и выписанные им штрафы. Судебные приставы выявили должников и при помощи эвакуаторов «Московского паркинга» задержали машины и отправили их на штрафстоянку.
  • Теперь автомобилистам предстоит погасить все свои долги. Если это не сделать в течение суток, за каждый дополнительный день пребывания на спецстоянке будет начисляться дополнительная сумма. Таким образом, долг будет увеличиваться ежедневно.

Полтора года назад столичный водитель накопил долг в полмиллиона рублей. Приставы задержали его Porsche Cayenne до уплаты всех штрафов. У дептранса есть и своя мера воздействия на должников. Три просроченных штрафа влекут приостановку парковочного разрешения, если оно есть у автомобилиста.

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