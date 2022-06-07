У москвичей арестовали Jaguar XJ и Kia Rio X из-за долгов по штрафам на 550 тысяч рублей

Владельцы автомобилей Jaguar XJ и Kia Rio X долгое время не оплачивали парковку и выписанные им штрафы. Судебные приставы выявили должников и при помощи эвакуаторов «Московского паркинга» задержали машины и отправили их на штрафстоянку.

Теперь автомобилистам предстоит погасить все свои долги. Если это не сделать в течение суток, за каждый дополнительный день пребывания на спецстоянке будет начисляться дополнительная сумма. Таким образом, долг будет увеличиваться ежедневно.

Полтора года назад столичный водитель накопил долг в полмиллиона рублей. Приставы задержали его Porsche Cayenne до уплаты всех штрафов. У дептранса есть и своя мера воздействия на должников. Три просроченных штрафа влекут приостановку парковочного разрешения, если оно есть у автомобилиста.