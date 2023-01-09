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Ультрабюджетные модели Hyundai Aura и Grand i10 Nios обновились в Индии
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Кирилл Малышев

Компания Hyundai показала обновлённые версии седана Aura и хэтчбека Grand i10 Nios. Обе модели выпускаются в Индии и относятся к наиболее доступному сегменту: дорестайлинговые машины стоят в пересчёте на российскую валюту 500–550 тысяч рублей.

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  • Модели дебютировали три года назад и отличаются только типом кузова и названиями. А теперь ещё и передней частью кузова. Седану и хэтчбеку оставили одинаковые крылья, капоты и фары, но сделали разные бамперы с решётками радиатора и секциями ходовых огней.
  • Седан не дорабатывали сзади вообще. Видимо, ради сохранения длины. Она составляет 3995 миллиметров: ещё пять миллиметров, и машина выпадет из группы с существенными налоговыми льготами (таковы особенности индийского рынка).
  • Хэтчбек Hyundai Grand i10 Nios получил сзади стильные фонари со светодиодными секциями и красной перемычкой во всю ширину пятой двери. Его длина увеличилась на 10 миллиметров, до 3815 миллиметров. Обе модели комплектуются 14- и 15-дюймовыми колёсными дисками.
  • Моторную гамму сократили вдвое, убрав дорогие и не пользовавшиеся спросом дизель 1.2 и бензиновый литровый турбомотор. Остался только атмосферник объёмом 1,2 литра, который выдаёт 83 л.с. при работе на бензине, и 69 сил при питании метаном. В качестве альтернативы «механике» есть «робот» с одним сцеплением, но он недоступен для газовой версии.
  • Салон изменился незначительно. Его облагородили более качественной обивкой сидений и дополнительными точками подсветки. Появилась новая панель приборов с четырьмя аналоговыми шкалами и дисплеем между ними. Добавлены порты USB-C для зарядки гаджетов. Медиасистема сохранила дисплей диагональю восемь дюймов.
  • В базовую комплектацию включили боковые подушки безопасности в дополнение к фронтальным. После рестайлинга клиенты смогут заказать недоступные прежде ESP, шторки безопасности, датчик света, круиз-контроль и крепления Isofix.

Ранее в Казахстане возобновился выпуск седанов Hyundai Solaris, которые на местном рынке продаются под названием Accent. Ряд комплектующих для них приходит из России. Пока в гамме только одна версия, но завод рассчитывает расширить ассортимент. Цена составляет 9,9 миллиона тенге или 1,3 миллиона рублей.

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