Ультрабюджетные модели Hyundai Aura и Grand i10 Nios обновились в Индии

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Кирилл Малышев
Компания Hyundai показала обновлённые версии седана Aura и хэтчбека Grand i10 Nios. Обе модели выпускаются в Индии и относятся к наиболее доступному сегменту: дорестайлинговые машины стоят в пересчёте на российскую валюту 500–550 тысяч рублей.
Ранее в Казахстане возобновился выпуск седанов Hyundai Solaris, которые на местном рынке продаются под названием Accent. Ряд комплектующих для них приходит из России. Пока в гамме только одна версия, но завод рассчитывает расширить ассортимент. Цена составляет 9,9 миллиона тенге или 1,3 миллиона рублей.