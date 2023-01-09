Ультрабюджетные модели Hyundai Aura и Grand i10 Nios обновились в Индии

Модели дебютировали три года назад и отличаются только типом кузова и названиями. А теперь ещё и передней частью кузова. Седану и хэтчбеку оставили одинаковые крылья, капоты и фары, но сделали разные бамперы с решётками радиатора и секциями ходовых огней.