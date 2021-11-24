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Представлен новый Ford Ranger: два полных привода, новый дизель V6 и управление через FordPass

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Дмитрий Елизаров

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Компания Ford рассекретила новое поколение Ranger, которое, как и предыдущий вариант модели, станет глобальным: продавать новинку Ford планирует в 180 странах мира. Средне­размерный пикап получил новую внешность, доработанную платформу, осовреме­ненный салон и управление некоторыми функциями через приложение FordPass, а моторная гамма пополнилась новыми шести­цилиндровым дизелем. Продажи в Европе стартуют в конце 2022 года.

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Процессом разработки нового Ranger руководил инжиниринговый центр австралийского подразделения Ford — поэтому на первых демонстрационных фото пикап имеет правый руль

  • Ranger перенял многие дизайнерские решения как у старшей модели F‑150, так и у компактного Maverick. Оптика с фирменными С‑образными огнями впервые может быть матричной. Кроме того, грузовик снабдили новой решёткой радиатора, развитыми колёсными арками и целым рядом функци­ональных решений — например, интегри­рованной боковой подножкой за задней осью для облегчения доступа к грузовой платформе.
  • Кузов пикапа стал вместительнее за счёт расширения колеи на 50 милли­метров: теперь в него, по расчётам производителя, помещаются лист строительной фанеры или полно­размерный поддон. На те же 50 милли­метров увеличилась колёсная база, хотя внешние габариты пикапа почти не изменились (точные значения пока не приводятся): сообщается об уменьшив­шемся на 50 миллиметров переднем свесе ради улучшения геометри­ческой проходимости. Грузовая платформа получила новое покрытие из формованного пластика, дополни­тельные точки крепления и хитроумную систему разделителей, а борт платформы теперь можно использовать как рабочий стол.
  • Шасси Ford Ranger сохранил прежнее, но оно было основательно модерни­зировано. К примеру, пере­смотрены точки крепления амортизаторов. На старте европейских продаж пикап получит два варианта четырёх­цилиндрового дизельного мотора объёмом 2,0 литра с одной или двумя турбинами, а также новый для модели дизельный V6 объёмом 3,0 литра, для чего пришлось увеличить объём моторного отсека. Характери­стики двигателей пока не названы. Кроме того, на разных рынках Ranger получит разные наборы силовых агрегатов. К примеру, в США будет доступна бензиновая «турбочетвёрка» объёмом 2,3 литра.
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  • В список коробок передач вошли шестиступен­чатые «механика» и «автомат», а также 10-диапазонная АКП. Кроме того, для пикапа уже заявлены две системы полного привода на выбор — подключаемый с электронным управлением и постоянный, принцип работы которого в Ford охарак­теризовали как set-and-forget — «установил и забыл». Будут у новинки и моно­приводные модификации, которые часто используют в коммерческих целях.
  • Интерьер Ranger стал комфортнее и выглядит более легковым — в том числе и за счёт новых медиа­устройств. Помимо цифровой приборной панели и нового джойстика коробки передач пикап снабдили последней версией фирменной мультимедиа­системы SYNC4, обновляемой «по воздуху», с вертикальным тачскрином диагональю 10,1 либо 12 дюймов. Это позволило избавиться от большей части физических кнопок, заменив их сенсорным управлением на дисплее. Кроме того, у системы имеется особый внедорожный режим работы с возможностью демонстрации функций трансмиссии, углов наклона и крена.
  • К системе также подключены камеры системы кругового обзора, голосовое управление и доступ в интернет, а управлять некоторыми функциями теперь можно при помощи приложения FordPass для смартфона. Это не только двигатель, дверные замки и климатическая установка, но и новая для модели система внешнего освещения — её пред­полагается использовать, к примеру, при работе в тёмное время суток или ночной установке лагеря в путе­шествии. Наконец, в салоне Ranger сформировали множество новых отсеков для хранения мелочей. В Европе покупателям пикапов будет доступен выбор из более чем 150 заводских аксес­суаров (всего же их 600), включая разра­ботанные в знаменитой компании ARB средства повышения проходимости.

Производство Ford Ranger стартует в начале следующего года. Выпускать новинку первое время будут на заводах в Таиланде и Южной Африке. Когда именно пикап появится на других рынках, произво­дитель обещает сообщить позднее. А в феврале состоится премьера заряженной версии Ranger Raptor, которая, как ожидается, получит мощный бензиновый мотор с турбо­наддувом. В России пикапы Ford не продаются примерно с середины прошлого десятилетия.

Как считаете, понравился бы новый Ford Ranger в России?

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