Представлен новый Ford Ranger: два полных привода, новый дизель V6 и управление через FordPass

Компания Ford рассекретила новое поколение Ranger, которое, как и предыдущий вариант модели, станет глобальным: продавать новинку Ford планирует в 180 странах мира. Среднеразмерный пикап получил новую внешность, доработанную платформу, осовремененный салон и управление некоторыми функциями через приложение FordPass, а моторная гамма пополнилась новыми шестицилиндровым дизелем. Продажи в Европе стартуют в конце 2022 года.
- Ranger перенял многие дизайнерские решения как у старшей модели F‑150, так и у компактного Maverick. Оптика с фирменными С‑образными огнями впервые может быть матричной. Кроме того, грузовик снабдили новой решёткой радиатора, развитыми колёсными арками и целым рядом функциональных решений — например, интегрированной боковой подножкой за задней осью для облегчения доступа к грузовой платформе.
- Кузов пикапа стал вместительнее за счёт расширения колеи на 50 миллиметров: теперь в него, по расчётам производителя, помещаются лист строительной фанеры или полноразмерный поддон. На те же 50 миллиметров увеличилась колёсная база, хотя внешние габариты пикапа почти не изменились (точные значения пока не приводятся): сообщается об уменьшившемся на 50 миллиметров переднем свесе ради улучшения геометрической проходимости. Грузовая платформа получила новое покрытие из формованного пластика, дополнительные точки крепления и хитроумную систему разделителей, а борт платформы теперь можно использовать как рабочий стол.
- Шасси Ford Ranger сохранил прежнее, но оно было основательно модернизировано. К примеру, пересмотрены точки крепления амортизаторов. На старте европейских продаж пикап получит два варианта четырёхцилиндрового дизельного мотора объёмом 2,0 литра с одной или двумя турбинами, а также новый для модели дизельный V6 объёмом 3,0 литра, для чего пришлось увеличить объём моторного отсека. Характеристики двигателей пока не названы. Кроме того, на разных рынках Ranger получит разные наборы силовых агрегатов. К примеру, в США будет доступна бензиновая «турбочетвёрка» объёмом 2,3 литра.
- В список коробок передач вошли шестиступенчатые «механика» и «автомат», а также 10-диапазонная АКП. Кроме того, для пикапа уже заявлены две системы полного привода на выбор — подключаемый с электронным управлением и постоянный, принцип работы которого в Ford охарактеризовали как set-and-forget — «установил и забыл». Будут у новинки и моноприводные модификации, которые часто используют в коммерческих целях.
- Интерьер Ranger стал комфортнее и выглядит более легковым — в том числе и за счёт новых медиаустройств. Помимо цифровой приборной панели и нового джойстика коробки передач пикап снабдили последней версией фирменной мультимедиасистемы SYNC4, обновляемой «по воздуху», с вертикальным тачскрином диагональю 10,1 либо 12 дюймов. Это позволило избавиться от большей части физических кнопок, заменив их сенсорным управлением на дисплее. Кроме того, у системы имеется особый внедорожный режим работы с возможностью демонстрации функций трансмиссии, углов наклона и крена.
- К системе также подключены камеры системы кругового обзора, голосовое управление и доступ в интернет, а управлять некоторыми функциями теперь можно при помощи приложения FordPass для смартфона. Это не только двигатель, дверные замки и климатическая установка, но и новая для модели система внешнего освещения — её предполагается использовать, к примеру, при работе в тёмное время суток или ночной установке лагеря в путешествии. Наконец, в салоне Ranger сформировали множество новых отсеков для хранения мелочей. В Европе покупателям пикапов будет доступен выбор из более чем 150 заводских аксессуаров (всего же их 600), включая разработанные в знаменитой компании ARB средства повышения проходимости.
Производство Ford Ranger стартует в начале следующего года. Выпускать новинку первое время будут на заводах в Таиланде и Южной Африке. Когда именно пикап появится на других рынках, производитель обещает сообщить позднее. А в феврале состоится премьера заряженной версии Ranger Raptor, которая, как ожидается, получит мощный бензиновый мотор с турбонаддувом. В России пикапы Ford не продаются примерно с середины прошлого десятилетия.