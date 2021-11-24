Представлен новый Ford Ranger: два полных привода, новый дизель V6 и управление через FordPass

В список коробок передач вошли шестиступен­чатые «механика» и «автомат», а также 10-диапазонная АКП. Кроме того, для пикапа уже заявлены две системы полного привода на выбор — подключаемый с электронным управлением и постоянный, принцип работы которого в Ford охарак­теризовали как set-and-forget — «установил и забыл». Будут у новинки и моно­приводные модификации, которые часто используют в коммерческих целях.

Интерьер Ranger стал комфортнее и выглядит более легковым — в том числе и за счёт новых медиа­устройств. Помимо цифровой приборной панели и нового джойстика коробки передач пикап снабдили последней версией фирменной мультимедиа­системы SYNC4, обновляемой «по воздуху», с вертикальным тачскрином диагональю 10,1 либо 12 дюймов. Это позволило избавиться от большей части физических кнопок, заменив их сенсорным управлением на дисплее. Кроме того, у системы имеется особый внедорожный режим работы с возможностью демонстрации функций трансмиссии, углов наклона и крена.

К системе также подключены камеры системы кругового обзора, голосовое управление и доступ в интернет, а управлять некоторыми функциями теперь можно при помощи приложения FordPass для смартфона. Это не только двигатель, дверные замки и климатическая установка, но и новая для модели система внешнего освещения — её пред­полагается использовать, к примеру, при работе в тёмное время суток или ночной установке лагеря в путе­шествии. Наконец, в салоне Ranger сформировали множество новых отсеков для хранения мелочей. В Европе покупателям пикапов будет доступен выбор из более чем 150 заводских аксес­суаров (всего же их 600), включая разра­ботанные в знаменитой компании ARB средства повышения проходимости.

Производство Ford Ranger стартует в начале следующего года. Выпускать новинку первое время будут на заводах в Таиланде и Южной Африке. Когда именно пикап появится на других рынках, произво­дитель обещает сообщить позднее. А в феврале состоится премьера заряженной версии Ranger Raptor, которая, как ожидается, получит мощный бензиновый мотор с турбо­наддувом. В России пикапы Ford не продаются примерно с середины прошлого десятилетия.