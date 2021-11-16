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Mazda представила «внедорожный» CX-50: два мотора и полный привод

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Дмитрий Елизаров

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Компания Mazda представила в Северной Америке новый кроссовер CX-50. Дебюта новой заднеприводной платформы пока не произошло: вседорожник сохранил традиционную для нынешних кроссоверов марки компоновку с ориентацией на переднюю ось, хотя система полного привода вошла в базовое оснащение. Новинка позиционируется как более внедорожная альтернатива актуальной Mazda CX-50 и в перспективе станет основной моделью японского бренда на рынке США. Производство кроссовера стартует уже в январе.

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  • Подробные технические спецификации Mazda CX-50 пока не обнародованы. Производитель заявил, что кроссовер получит выбор из двух двигателей — атмосферного мотора из семейства Skyactiv объёмом 2,5 литра и этого же силового агрегата, дополненного турбонаддувом. Отдача моторов неизвестна, но аналогичные двигатели на CX-5 развивают в американской спецификации 187 и 250 л.с. В будущем кроссовер получит также гибридную силовую установку.
  • Mazda CX-50 по умолчанию будет оснащаться системой i‑Activ AWD с муфтой в приводе задних колёс. Кроме того, кроссовер снабдят системой выбора режимов движения Intelligent Drive Select. На одной из фотографий CX‑50 можно увидеть список режимов из трёх позиций — стандартный, спортивный и внедорожный.
  • Не названы пока и габариты кроссовера. Компания в официальном сообщении упоминает дорожный просвет, «обеспечивающий чувство безопасности при движении по бездорожью», а также оптимальную высоту и длину для лёгкой загрузки.  Внедорожный имидж кроссовера подчёркнут колёсными арками и развитым обвесом из некрашеного пластика, а динамика образа — вытянутым капотом и сильно наклонёнными стойками лобового стекла.
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  • Собирать кроссовер будут на заводе в американской Алабаме, который Mazda построила совместно с Toyota. Ранее сообщалось, что по этой причине Mazda CX-5 может оказаться технически близкой кроссоверу Toyota Corolla Cross, который также будут выпускать на данном предприятии. Однако пока официально на эту тему японская компания не высказывалась.
  • Mazda CX-50 будет продаваться одновременно с сопоставимым по размерам кроссовером CX-5, но в компании рассчитывают, что именно новинка станет ключевой моделью Mazda на рынке США — он в свою очередь назван главным для фирмы. Продажи стартуют весной.

В будущем Mazda планирует выпустить ещё минимум четыре кроссовера — по два для Европы и Северной Америки. Они будут базироваться на новейшей премиальной платформе компании с задним приводом в качестве основного и продольным расположением моторов. Большинство новинок будет в той или иной степени электрифицировано.

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