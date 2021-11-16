Mazda представила «внедорожный» CX-50: два мотора и полный привод

Собирать кроссовер будут на заводе в американской Алабаме, который Mazda построила совместно с Toyota. Ранее сообщалось, что по этой причине Mazda CX-5 может оказаться технически близкой кроссоверу Toyota Corolla Cross, который также будут выпускать на данном предприятии. Однако пока официально на эту тему японская компания не высказывалась.

Mazda CX-50 будет продаваться одновременно с сопоставимым по размерам кроссовером CX-5, но в компании рассчитывают, что именно новинка станет ключевой моделью Mazda на рынке США — он в свою очередь назван главным для фирмы. Продажи стартуют весной.

В будущем Mazda планирует выпустить ещё минимум четыре кроссовера — по два для Европы и Северной Америки. Они будут базироваться на новейшей премиальной платформе компании с задним приводом в качестве основного и продольным расположением моторов. Большинство новинок будет в той или иной степени электрифицировано.