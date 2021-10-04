Видео: Bugatti Veyron выставили против Bugatti Chiron

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На YouTube-канале TheStradman появился видеоотчёт о необычном эксперименте — гонке длиной в одну милю на взлётно-посадочной полосе между двумя гиперкарами Bugatti. Разница в мощности двигателей у Veyron и Chiron оказалась полуторакратной, но это не помешало даже слабейшему из них преодолеть отметку в 300 км/ч.
Ранее сообщалось, что компания Bugatti начала поставки ещё более скоростных гиперкаров — купе Chiron в версии Super Sport 300+. Такие купе комплектуются моторами мощностью 1600 л.с. и наделены изменённой аэродинамикой, позволяющей набирать 440 км/ч максимальной скорости.