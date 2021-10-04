Видео: Bugatti Veyron выставили против Bugatti Chiron

На YouTube-канале TheStradman появился видеоотчёт о необычном эксперименте — гонке длиной в одну милю на взлётно-посадочной полосе между двумя гиперкарами Bugatti. Разница в мощности двигателей у Veyron и Chiron оказалась полуторакратной, но это не помешало даже слабейшему из них преодолеть отметку в 300 км﻿/﻿ч.