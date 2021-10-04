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Видео: Bugatti Veyron выставили против Bugatti Chiron
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Дмитрий Елизаров

На YouTube-канале TheStradman появился видеоотчёт о необычном эксперименте — гонке длиной в одну милю на взлётно-посадочной полосе между двумя гиперкарами Bugatti. Разница в мощности двигателей у Veyron и Chiron оказалась полуторакратной, но это не помешало даже слабейшему из них преодолеть отметку в 300 км﻿/﻿ч.

  • Восьмилитровый W16 с четырьмя турбинами, развивавший 1001 л.с., сделал Bugatti Veyron на момент его дебюта в 2006 году одним из самых мощных автомобилей планеты. А десять лет спустя компания Bugatti представила новый гиперкар Chiron. Его двигатель сохранил ту же конфигурацию, однако мощность мотора увеличилась до 1500 л.с. — то есть практически в полтора раза.
  • Такое превосходство в мощности не оставило ни единого шанса пожилому сопернику. В видео, записанном из кабины пилота Veyron, хорошо видно, как Chiron, начав отрываться со старта, всё увеличивает дистанцию. Тем не менее «младший» из гиперкаров смог разогнаться до 305 км﻿/﻿ч, а скорость Chiron на финише составила, по некоторым оценкам, более 320 км﻿/﻿ч.

Ранее сообщалось, что компания Bugatti начала поставки ещё более скоростных гиперкаров — купе Chiron в версии Super Sport 300+. Такие купе комплектуются моторами мощностью 1600 л.с. и наделены изменённой аэродинамикой, позволяющей набирать 440 км﻿/﻿ч максимальной скорости.

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