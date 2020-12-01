Учись, Renault: самый крутой Дастер, прокачанный в Prior Design. Видео

Образ формируют огромные расширители колёсных арок, новые бамперы и внушительные юбки по бокам. Сзади установлен диффузор, из-под которого выглядывают два патрубка выхлопной системы (в обычном Дастере всегда стоит один). Завершают облик литые диски с большим вылетом и скрывающиеся за ними красные тормозные суппорты.

Проект существует пока только на компьютере. О выпуске подобного обвеса разработчик не сообщал.

В портфеле Prior Design есть наборы обвеса для люксовых Rolls-Royce, Ferrari и Porsche. Однако фирма не обошла вниманием и более бюджетные модели. Так, в ней можно доработать пикапы Ford Ranger и Nissan Navara, хот-хэтч Hyundai i30 N или кроссовер Hyundai Kona.



На прошлой неделе появилось первое официальное изображение нового поколения Renault Duster для российского рынка. Видимая на тизере корма оформлена точно так же, как на давно продающихся в других странах Дастерах.