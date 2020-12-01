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Учись, Renault: самый крутой Дастер, прокачанный в Prior Design. Видео

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Кирилл Малышев

Немецкое тюнинг-ателье Prior Design пофантазировало на тему, как мог бы выглядеть доработанный его специалистами бюджетный кроссовер Dacia Duster (в России — Renault Duster). Для него нарисовали очень широкий и очень низкий обвес кузова, сделав визуализацию в видеоролике.

  • Образ формируют огромные расширители колёсных арок, новые бамперы и внушительные юбки по бокам. Сзади установлен диффузор, из-под которого выглядывают два патрубка выхлопной системы (в обычном Дастере всегда стоит один). Завершают облик литые диски с большим вылетом и скрывающиеся за ними красные тормозные суппорты.

  • Проект существует пока только на компьютере. О выпуске подобного обвеса разработчик не сообщал.

  • В портфеле Prior Design есть наборы обвеса для люксовых Rolls-Royce, Ferrari и Porsche. Однако фирма не обошла вниманием и более бюджетные модели. Так, в ней можно доработать пикапы Ford Ranger и Nissan Navara, хот-хэтч Hyundai i30 N или кроссовер Hyundai Kona.

  • На прошлой неделе появилось первое официальное изображение нового поколения Renault Duster для российского рынка. Видимая на тизере корма оформлена точно так же, как на давно продающихся в других странах Дастерах.

  • В моторной гамме может произойти замена атмосферника 2.0 при старом 4-ступенчатом «автомате» на тандем турбомотора объёмом 1,3 литра с вариатором.

Как относитесь к тюнингу бюджетных автомобилей?

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