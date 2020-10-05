На тестовом полигоне АвтоВАЗа замечены прототипы Renault Duster

Сообщество утверждает, что испытания рестай­линговых крос­соверов проводятся на мощностях АвтоВАЗа потому, что в Москве компания Renault не распо­лагает для этого необхо­димыми ресурсами. В Тольятти же имеются как испыта­тельный трек, так и тестовый полигон и прочее оборудо­вание.

Фотошпионы заметили три экземпляра обнов­лённых Дастеров разных цветов — оранжевый, белый и серо-зелёный.

На российский рынок доработанный кроссовер выйдет в 2021 году. Дастер для нашей страны обновят по образцу бразильской модели: он получит модифи­цированную внешность с новой оптикой, интерьер в стиле Renault Arkana с другой мульти­медийной системой и транс­формиро­ванную подвеску с увеличенным дорожным просветом.