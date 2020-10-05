На тестовом полигоне АвтоВАЗа замечены прототипы Renault Duster
Дмитрий Елизаров
Фотографии кроссоверов Renault Duster в камуфляжной плёнке, замеченных на тестовом полигоне АвтоВАЗа, опубликованы в сообществе AvtoVAZ News «ВКонтакте». Предположительно, в Тольятти тестируют обновлённую версию Дастера для российского рынка.
Сообщество утверждает, что испытания рестайлинговых кроссоверов проводятся на мощностях АвтоВАЗа потому, что в Москве компания Renault не располагает для этого необходимыми ресурсами. В Тольятти же имеются как испытательный трек, так и тестовый полигон и прочее оборудование.
Фотошпионы заметили три экземпляра обновлённых Дастеров разных цветов — оранжевый, белый и серо-зелёный.
На российский рынок доработанный кроссовер выйдет в 2021 году. Дастер для нашей страны обновят по образцу бразильской модели: он получит модифицированную внешность с новой оптикой, интерьер в стиле Renault Arkana с другой мультимедийной системой и трансформированную подвеску с увеличенным дорожным просветом.
Какие именно двигатели установят на вседорожник, пока неизвестно, но для бразильской версии Дастера подготовлены два мотора — 118-сильный атмосферник объёмом 1,6 литра и 1,3-литровый турбированный двигатель, известный россиянам всё по тому же Renault Arkana. В российской спецификации он развивает 150 л.с. Ещё в августе этот двигатель адаптировали для кроссовера первого поколения на индийском рынке.