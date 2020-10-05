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На тестовом полигоне АвтоВАЗа замечены прототипы Renault Duster

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Дмитрий Елизаров

Фотографии кроссоверов Renault Duster в камуфляжной плёнке, замеченных на тестовом полигоне АвтоВАЗа, опубликованы в сообществе AvtoVAZ News «ВКонтакте». Предполо­жительно, в Тольятти тестируют обновлённую версию Дастера для российского рынка.

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  • Сообщество утверждает, что испытания рестай­линговых крос­соверов проводятся на мощностях АвтоВАЗа потому, что в Москве компания Renault не распо­лагает для этого необхо­димыми ресурсами. В Тольятти же имеются как испыта­тельный трек, так и тестовый полигон и прочее оборудо­вание.

  • Фотошпионы заметили три экземпляра обнов­лённых Дастеров разных цветов — оранжевый, белый и серо-зелёный.

  • На российский рынок доработанный кроссовер выйдет в 2021 году. Дастер для нашей страны обновят по образцу бразильской модели: он получит модифи­цированную внешность с новой оптикой, интерьер в стиле Renault Arkana с другой мульти­медийной системой и транс­формиро­ванную подвеску с увеличенным дорожным просветом.

  • Какие именно двигатели установят на вседорожник, пока неизвестно, но для бразильской версии Дастера подготов­лены два мотора — 118-сильный атмо­сферник объёмом 1,6 литра и 1,3-литровый турбиро­ванный двигатель, известный россиянам всё по тому же Renault Arkana. В россий­ской специ­фикации он развивает 150 л.с. Ещё в августе этот двигатель адаптировали для кроссовера первого поколения на индийском рынке.

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