7 проблемных мест Renault Duster

1. Громкий фазовращатель

Если двухлитровый бензиновый Duster даже с прогретым движком тарахтит так, словно под капотом дизель, значит, в моторе износился узел регулировки фаз газораспределения: его ресурс часто не дотягивает до 100 тысяч километров.

Что делать

Фазовращатель надо менять: со сбитыми фазами мотор плохо тянет и хуже заводится. Новый узел стоит от 8 тыс. рублей, причём на рестайлинговом моторе их уже два, на впуске и выпуске. Заодно придётся купить ремень ГРМ с роликами (ещё 4 тысячи) и, возможно, клапан управления фазами, если старый забит продуктами износа фазовращателя.