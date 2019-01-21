Что изменилось в жизни водителей в 2018 году

7 проблемных мест Renault Duster

Разбор

Валерий Арутин

За годы, прошедшие с появления в России, Renault Duster показал себя практичным, надёжным и недорогим в эксплуатации кроссовером. Но идеальных автомобилей не бывает – есть свои недостатки и у него.

1 118 417 ₽
650 000 – 2 364 000 ₽

1. Громкий фазовращатель

Если двухлитровый бензиновый Duster даже с прогретым движком тарахтит так, словно под капотом дизель, значит, в моторе износился узел регулировки фаз газораспределения: его ресурс часто не дотягивает до 100 тысяч километров.

Что делать

Фазовращатель надо менять: со сбитыми фазами мотор плохо тянет и хуже заводится. Новый узел стоит от 8 тыс. рублей, причём на рестайлинговом моторе их уже два, на впуске и выпуске. Заодно придётся купить ремень ГРМ с роликами (ещё 4 тысячи) и, возможно, клапан управления фазами, если старый забит продуктами износа фазовращателя.

2. Мотор 1.6 ест масло

Другой двигатель – 1,6-литровый H4M, который устанавливается на Duster после рестайлинга 2015 года – не шумит, несмотря на цепь в приводе ГРМ вместо ремня. Зато даже на малых пробегах может активно расходовать масло – до 1 литра на 1000 км!

Что делать

Внимательно следить за уровнем масла и смириться с необходимостью его доливать. Сама компания Renault считает угар масла особенностью двигателя. А практика показывает, что и с повышенным масляным аппетитом мотор прослужит до 300 тыс. км. Но если расход станет совсем большим, то избежать закоксовки поршневых колец и других неприятностей уже не получится.

3. Пинающийся автомат

Двухпедальный Duster оснащён модификациями печально известного по многим французским машинам 4-ступенчатого «автомата» AL4: здесь он называется DP2 и DP8 (второе – для версий с полным приводом). Толчки и задержки при переключениях, появляющиеся в процессе эксплуатации, для него не редкость.

Что делать

Придётся заменить как минимум регулятор давления масла в АКПП, а в запущенных случаях потребуется капитальный ремонт коробки, что может стоить до 100 тыс. рублей. Чтобы не доводить до такого, рекомендуется хотя бы раз в 60 тыс. км менять масло и фильтр АКПП. Ну, или купить Duster с «механикой»: она не создаёт особых проблем.

4. Форсунки омывателя

Протекающие омыватели или подводящие трубки кажутся мелочью. Но на бензиновых кроссоверах эта влага попадает в свечные колодцы, выводя из строя катушки зажигания. А если долго ездить с перебоями зажигания, не обращая внимание на горящую лампочку «Check Engine», то прикажет долго жить и катализатор.

Что делать

Открыть капот и посмотреть на его обратную сторону. Если заметны потёки незамерзайки, стоит хотя бы посадить форсунки на герметик. Или установить детали нового образца – с более надёжными уплотнениями. И чего точно не надо делать, так это мыть двигатель на мойке без крайней на то необходимости.

5. Прокладки и сальники

Резиновые уплотнения – не самые надёжные детали французской машины. Потёки масла на агрегатах трансмиссии и двигателе, особенно дизельном, не редкость.

Что делать

Почаще заглядывать под днище автомобиля, контролируя состояние сальников. Сами по себе масляные запотевания не критичны, но намекают, что уровень масла в КПП, муфте полного привода или редукторе заднего моста может падать – а это уже снижает ресурс узлов.

6. Трубка гидроусилителя руля

Это ещё один источник масляных пятен под днищем автомобиля. От вибраций алюминиевая трубка протирается насквозь в местах её крепления к кузову.

Что делать

Менять масляную магистраль гидроусилителя. Она длинная и сложной формы – новая стоит около 15 тыс. рублей. Впрочем, на многих сервисах научились менять только дефектный фрагмент трубки, что обходится заметно дешевле.

7. Задние двери

Duster с рельефными колёсными арками выглядит грозно, но из-за особенностей формы кузова грязь и камни из-под передних колёс быстро сбивают краску на выступающих частях задних дверей.

Что делать

Защитить проблемные места антигравийной пленкой, а за передними колёсами установить более крупные брызговики. По счастью, даже крупные сколы краски не приводят к коррозии: кузов кроссовера сварен из хорошего оцинкованного металла.

Отчет подготовлен при содействии специалистов техцентра Renaultra

Подробная версия отчёта

Если вам кажется, что вы мы что-то упустили – поделитесь с нами своей историей владения!

Читайте отзывы реальных владельцев Renault Duster

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