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Кроссовер Duster официально превратился в пикап для Румынии

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Дмитрий Елизаров

Компания Dacia и румынская кузово­строительная фирма Romturingia открыли приём заказов на пикап Duster на базе кроссовера второго поколения. Как пишет Carscoops, пикап получил безальтер­нативный дизельный мотор и сможет перевозить до полутонны груза. Цена на местном рынке стартует от 22 546 евро (26 700 долларов или 2,06 миллиона рублей).

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  • Пикап оказался на 19 мм короче кроссовера, но при этом имеет увеличенный на 14 мм (до 224 мм) дорожный просвет. Дизайн задней части пикапа в целом повторяет экстерьер пяти­дверного Duster, а дверь грузовой платформы фирма Romturingia делает из композитных материалов на базе металли­ческой рамы.

  • Пикап Dacia Duster будет выпускаться только в варианте с двух­дверной кабиной: произво­дитель уверяет, что другие решения не позволили бы обеспечить грузовую платформу достаточного размера. По официальным данным, длина грузовой площадки пикапа в нынешнем варианте составила 1,65 метра.

  • Оснащать такой пикап будут только полутора­литровым дизелем, развивающим 115 л.с. и 260 Нм крутящего момента, в паре с шести­ступен­чатой «механикой» и системой полного привода. Цвет кузова — только белый. В базовое оснащение войдут 16-дюймо­вые колёсные диски, четыре подушки безопас­ности и ассистенты старта на подъёме и спуска с горы.

  • О планах Dacia экспортировать новинку за пределы Румынии пока не сообщается.

  • У Дастера имеется и ещё одна моди­фикация в кузове пикап — Duster Oroch. Продаётся она только в странах Латинской Америки.

Пригодился бы такой пикап в России?

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