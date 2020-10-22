Кроссовер Duster официально превратился в пикап для Румынии
Дмитрий Елизаров
Компания Dacia и румынская кузовостроительная фирма Romturingia открыли приём заказов на пикап Duster на базе кроссовера второго поколения. Как пишет Carscoops, пикап получил безальтернативный дизельный мотор и сможет перевозить до полутонны груза. Цена на местном рынке стартует от 22 546 евро (26 700 долларов или 2,06 миллиона рублей).
Пикап оказался на 19 мм короче кроссовера, но при этом имеет увеличенный на 14 мм (до 224 мм) дорожный просвет. Дизайн задней части пикапа в целом повторяет экстерьер пятидверного Duster, а дверь грузовой платформы фирма Romturingia делает из композитных материалов на базе металлической рамы.
Пикап Dacia Duster будет выпускаться только в варианте с двухдверной кабиной: производитель уверяет, что другие решения не позволили бы обеспечить грузовую платформу достаточного размера. По официальным данным, длина грузовой площадки пикапа в нынешнем варианте составила 1,65 метра.
Оснащать такой пикап будут только полуторалитровым дизелем, развивающим 115 л.с. и 260 Нм крутящего момента, в паре с шестиступенчатой «механикой» и системой полного привода. Цвет кузова — только белый. В базовое оснащение войдут
16-дюймовые колёсные диски, четыре подушки безопасности и ассистенты старта на подъёме и спуска с горы.
О планах Dacia экспортировать новинку за пределы Румынии пока не сообщается.
У Дастера имеется и ещё одна модификация в кузове пикап — Duster Oroch. Продаётся она только в странах Латинской Америки.