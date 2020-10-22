Кроссовер Duster официально превратился в пикап для Румынии

Пикап оказался на 19 мм короче кроссовера, но при этом имеет увеличенный на 14 мм (до 224 мм) дорожный просвет. Дизайн задней части пикапа в целом повторяет экстерьер пяти­дверного Duster, а дверь грузовой платформы фирма Romturingia делает из композитных материалов на базе металли­ческой рамы.

Пикап Dacia Duster будет выпускаться только в варианте с двух­дверной кабиной: произво­дитель уверяет, что другие решения не позволили бы обеспечить грузовую платформу достаточного размера. По официальным данным, длина грузовой площадки пикапа в нынешнем варианте составила 1,65 метра.

Оснащать такой пикап будут только полутора­литровым дизелем, развивающим 115 л.с. и 260 Нм крутящего момента, в паре с шести­ступен­чатой «механикой» и системой полного привода. Цвет кузова — только белый. В базовое оснащение войдут 16-дюймо ­вые колёсные диски, четыре подушки безопас­ности и ассистенты старта на подъёме и спуска с горы.

О планах Dacia экспортировать новинку за пределы Румынии пока не сообщается.