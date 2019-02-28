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Renault Duster подорожал после обновления

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Николай Андреев

  • Обоновлённый Renault Duster – это новые колёсные диски, модернизированные передние сиденья, руль, отдельная кнопка обогрева лобового стекла, новая базовая аудиосистема и доработанная мультимедийка с семидюймовым экраном.

  • По технике «Дастер» не изменился: кроссовер оснащается двумя бензиновыми атмосферниками (114-сильным 1.6 и 143-сильным 2.0), а также турбодизелем 1.5 мощностью 109 лошадиных сил.

  • Комплектации теперь называются по-новому: Access (от 709 000 ₽), Life (от 859 990 ₽), Drive (от 987 990 ₽), Drive Plus (от 1 082 990 ₽).

  • В среднем, цены на рестайлинговую версию выросли на 10 000 – 21 000 ₽, в зависимости от исполнения.

10-20 тысяч рублей – заметное подорожание для Renault Duster?

Новые Renault Duster на Авто.ру

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