У российского Renault Duster появились новый руль и доработанная мультимедийка
Марка Renault обновила российский кроссовер Duster. Как выяснило издание Autonews, автомобиль не изменится внешне, но получит «обновки» в интерьере.
Во всех комплектациях Renault Duster будет оснащаться новым рулем, двумя подушками безопасности (ранее в базе была одна) и модернизированными сиденьями с новой комбинированной обивкой.
В дорогих версиях Дастеру положена новая мультимедийная система Nav 4.0 с семидюймовым экраном, навигатором и поддержкой Android Auto и Apple Carplay. Новый комплекс умеет общаться со смартфонами через мобильное приложение R&Go, с помощью которого можно определять местоположение автомобиля и получать информацию с бортового компьютера в режиме реального времени.
Стандартную аудиосистему Radio Connect тоже слегка обновили, оснастив двумя USB-портами и поддержкой цифрового радио.
Предполагается, что обновленный Duster будет примерно на 15 тысяч рублей дороже модели 2018 года. Дату начала продаж объявят позднее.
Renault Duster на российском рынке оснащается двумя бензиновыми атмосферниками – 114-сильным 1.6 и 143-сильным 2.0, а также турбодизелем 1.5 мощностью 109 л.с..
Цены на кроссовер начинаются с отметки 699 тысяч рублей.