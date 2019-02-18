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У российского Renault Duster появились новый руль и доработанная мультимедийка

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Марка Renault обновила российский кроссовер Duster. Как выяснило издание Autonews, автомобиль не изменится внешне, но получит «обновки» в интерьере.

Renault Duster
Новая мультимедийная система | Фото: Autonews.ru
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Renault Duster

Во всех комплектациях Renault Duster будет оснащаться новым рулем, двумя подушками безопасности (ранее в базе была одна) и модернизированными сиденьями с новой комбинированной обивкой.

В дорогих версиях Дастеру положена новая мультимедийная система Nav 4.0 с семидюймовым экраном, навигатором и поддержкой Android Auto и Apple Carplay. Новый комплекс умеет общаться со смартфонами через мобильное приложение R&Go, с помощью которого можно определять местоположение автомобиля и получать информацию с бортового компьютера в режиме реального времени.

Стандартную аудиосистему Radio Connect тоже слегка обновили, оснастив двумя USB-портами и поддержкой цифрового радио.

Предполагается, что обновленный Duster будет примерно на 15 тысяч рублей дороже модели 2018 года. Дату начала продаж объявят позднее.

  • Renault Duster на российском рынке оснащается двумя бензиновыми атмосферниками – 114-сильным 1.6 и 143-сильным 2.0, а также турбодизелем 1.5 мощностью 109 л.с..

  • Цены на кроссовер начинаются с отметки 699 тысяч рублей.

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