У российского Renault Duster появились новый руль и доработанная мультимедийка

Во всех комплектациях Renault Duster будет оснащаться новым рулем, двумя подушками безопасности (ранее в базе была одна) и модернизированными сиденьями с новой комбинированной обивкой.

В дорогих версиях Дастеру положена новая мультимедийная система Nav 4.0 с семидюймовым экраном, навигатором и поддержкой Android Auto и Apple Carplay. Новый комплекс умеет общаться со смартфонами через мобильное приложение R&Go, с помощью которого можно определять местоположение автомобиля и получать информацию с бортового компьютера в режиме реального времени.

Стандартную аудиосистему Radio Connect тоже слегка обновили, оснастив двумя USB-портами и поддержкой цифрового радио.



Предполагается, что обновленный Duster будет примерно на 15 тысяч рублей дороже модели 2018 года. Дату начала продаж объявят позднее.

