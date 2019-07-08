Старый Renault Duster опять обновили

Индийский Renault Duster получил новую решётку радиатора, увеличенную в размерах, новые фары со светодиодными ходовыми огнями и капот изменённой формы. Бамперы тоже новые, из-за чего длина кроссовера увеличилась на 45 милли­метров — до 4360 миллиметров.

В салоне — другое рулевое колесо и модернизированная передняя панель со вторым бардачком перед пассажирским сиденьем и изменёнными центральными дефлекторами вентиляции.

Мультимедийная система получила поддержку Apple CarPlay и Android Auto, а также обзавелась функцией EcoGuide, которая предлагает решения по уменьшению расхода топлива после анализа стиля вождения.

В базе у индийского Дастера будут подушки безопасности водителя и переднего пассажира, антиблокировочная система тормозов и задний парктроник. В более дорогих комплектациях появятся система стабилизации, ассистент помощи при подъёме, камера заднего вида и однозонный климат-контроль.

В Индии Duster предлагается с другим набором силовых установок: есть турбо­дизель 1.5 мощ­ностью 85 или 110 л.с., а также 106-сильный бензиновый «атмосфер­ник» 1.5. Бензиновый двигатель сочетается с пяти­ступен­чатой «механикой» или вариатором, дизельные — с пяти- (версия на 85 л.с.) или шести­ступен­чатой «механикой».