Обновлённый Lada Largus: появились первые фотографии

Старый Renault Duster опять обновили

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Николай Андреев

Премьера Renault Duster второго поколения случилась ещё в 2017 году, однако на некоторых рынках — например, в России — до сих пор продаётся первое поколение модели, пусть и с некоторыми обновлениями. И вот теперь компания Renault представила ещё один обновлённый вариант кроссовера первого поколения — для рынка Индии.

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  • Индийский Renault Duster получил новую решётку радиатора, увеличенную в размерах, новые фары со светодиодными ходовыми огнями и капот изменённой формы. Бамперы тоже новые, из-за чего длина кроссовера увеличилась на 45 милли­метров — до 4360 миллиметров.

  • В салоне — другое рулевое колесо и модернизированная передняя панель со вторым бардачком перед пассажирским сиденьем и изменёнными центральными дефлекторами вентиляции. 

  • Мультимедийная система получила поддержку Apple CarPlay и Android Auto, а также обзавелась функцией EcoGuide, которая предлагает решения по уменьшению расхода топлива после анализа стиля вождения.

  • В базе у индийского Дастера будут подушки безопасности водителя и переднего пассажира, антиблокировочная система тормозов и задний парктроник. В более дорогих комплектациях появятся система стабилизации, ассистент помощи при подъёме, камера заднего вида и однозонный климат-контроль.

  • В Индии Duster предлагается с другим набором силовых установок: есть турбо­дизель 1.5 мощ­ностью 85 или 110 л.с., а также 106-сильный бензиновый «атмосфер­ник» 1.5. Бензиновый двигатель сочетается с пяти­ступен­чатой «механикой» или вариатором, дизельные — с пяти- (версия на 85 л.с.) или шести­ступен­чатой «механикой».

  • Цены на обновлённый индийский Renault Duster начинаются с 799 990 рупий (743 000 рублей). В России Renault Duster стоит от 714 000 рублей со 114-сильным бензиновым 1.6.

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