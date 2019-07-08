Старый Renault Duster опять обновили
Николай Андреев
Премьера Renault Duster второго поколения случилась ещё в 2017 году, однако на некоторых рынках — например, в России — до сих пор продаётся первое поколение модели, пусть и с некоторыми обновлениями. И вот теперь компания Renault представила ещё один обновлённый вариант кроссовера первого поколения — для рынка Индии.
Индийский Renault Duster получил новую решётку радиатора, увеличенную в размерах, новые фары со светодиодными ходовыми огнями и капот изменённой формы. Бамперы тоже новые, из-за чего длина кроссовера увеличилась на 45 миллиметров — до 4360 миллиметров.
В салоне — другое рулевое колесо и модернизированная передняя панель со вторым бардачком перед пассажирским сиденьем и изменёнными центральными дефлекторами вентиляции.
Мультимедийная система получила поддержку Apple CarPlay и Android Auto, а также обзавелась функцией EcoGuide, которая предлагает решения по уменьшению расхода топлива после анализа стиля вождения.
В базе у индийского Дастера будут подушки безопасности водителя и переднего пассажира, антиблокировочная система тормозов и задний парктроник. В более дорогих комплектациях появятся система стабилизации, ассистент помощи при подъёме, камера заднего вида и однозонный климат-контроль.
В Индии Duster предлагается с другим набором силовых установок: есть турбодизель 1.5 мощностью 85 или 110 л.с., а также
106-сильныйбензиновый «атмосферник» 1.5. Бензиновый двигатель сочетается с пятиступенчатой «механикой» или вариатором, дизельные — с пяти- (версия на 85 л.с.) или шестиступенчатой «механикой».
Цены на обновлённый индийский Renault Duster начинаются с 799 990 рупий (743 000 рублей). В России Renault Duster стоит от 714 000 рублей со
114-сильнымбензиновым 1.6.