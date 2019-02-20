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Обновлённый Renault Duster поступит в продажу в феврале

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Компания Renault представила обновлённый кроссовер Duster для российского рынка.

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Снаружи изменений немного – появились колёсные диски нового дизайна, а оконные рамки на дверях теперь окрашиваются в чёрный во всех комплектациях.

В салоне обновлённую версию легко отличить по новому рулю. У сидений изменился профиль и появилась серебристая прострочка, а топ-версии досталась комбинированная обивка. Обогрев лобового стекла теперь включается отдельной кнопкой в основании центральной консоли.

В дорогих версиях кроссоверу положена новая мультимедийная система MediaNav 4.0 с семидюймовым экраном, навигатором и поддержкой Android Auto и Apple Carplay. Стандартную аудиосистему Radio Connect тоже слегка обновили, оснастив двумя USB-портами, штатным местом для крепления телефона, а также совместимостью с цифровым радио.

Новые комплексы умеют общаться со смартфонами через мобильное приложение R&Go, с помощью которого можно определять местоположение автомобиля и получать информацию с бортового компьютера в режиме реального времени.

Вместе с обновлением Duster поменял наименования комплектаций. Прежнее исполнение Authentique переименовано в Access, Expression — в Life, Privilege — в Drive и, наконец, Luxe Privilege — в Drive Plus.

Цены и оснащение новых комплектаций рестайлингового кроссовера рассекретят в конце февраля 2019 года.

  • Renault Duster на российском рынке оснащается двумя бензиновыми атмосферниками – 114-сильным 1.6 и 143-сильным 2.0, а также турбодизелем 1.5 мощностью 109 л.с..

  • Сейчас цены на кроссовер начинаются с отметки 699 тысяч рублей.

Duster для вас стал интереснее?

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