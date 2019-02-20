Обновлённый Renault Duster поступит в продажу в феврале

Снаружи изменений немного – появились колёсные диски нового дизайна, а оконные рамки на дверях теперь окрашиваются в чёрный во всех комплектациях.

В салоне обновлённую версию легко отличить по новому рулю. У сидений изменился профиль и появилась серебристая прострочка, а топ-версии досталась комбинированная обивка. Обогрев лобового стекла теперь включается отдельной кнопкой в основании центральной консоли.

В дорогих версиях кроссоверу положена новая мультимедийная система MediaNav 4.0 с семидюймовым экраном, навигатором и поддержкой Android Auto и Apple Carplay. Стандартную аудиосистему Radio Connect тоже слегка обновили, оснастив двумя USB-портами, штатным местом для крепления телефона, а также совместимостью с цифровым радио.

Новые комплексы умеют общаться со смартфонами через мобильное приложение R&Go, с помощью которого можно определять местоположение автомобиля и получать информацию с бортового компьютера в режиме реального времени.

Вместе с обновлением Duster поменял наименования комплектаций. Прежнее исполнение Authentique переименовано в Access, Expression — в Life, Privilege — в Drive и, наконец, Luxe Privilege — в Drive Plus.

Цены и оснащение новых комплектаций рестайлингового кроссовера рассекретят в конце февраля 2019 года.