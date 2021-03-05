Наполнение бюджета: первый тест нового Renault Duster
Валерий Арутин
В нынешнем году Renault Duster празднует юбилей: его производство на московском заводе Автофрамос началось в конце
«Бюджетный? Да вы издеваетесь!» — скажет потенциальный покупатель, заглянувший в конфигуратор Renault. Или, того хуже, в раздел «Автомобили в наличии». Потому что там он обнаруживает предложения «от 1 065 000 рублей». Уже базовый Duster, который трудно будет встретить на улице и даже у дилера, оценивается теперь в 945 000 рублей — на 33 тысячи дороже прежнего. А автомобили, о которых пойдёт речь в этой статье, и вовсе стоят 1,4 миллиона.
Однако давайте вспомним конец девяностых и переведём эти цифры в «условные единицы». Наиболее простой Duster Access с 1,6-литровым «атмосферником» и передним приводом стоит порядка $12 000, полный привод начинается примерно с $14 000, а самый навороченный кроссовер с автоматической трансмиссией и в максимальной комплектации Style не выходит за отметку $19 000. А когда Duster только дебютировал в России, то оценивался в 15, 17 и 23 тысячи долларов соответственно! Так что изменились не столько абсолютные цены на кроссовер Renault, сколько наши доходы. И Дастер в этом совсем не виноват.
Зато за прошедшее десятилетие трансформировалось само понятие «бюджетный» в приложении к автомобилю. В самых первых недорогих машинах, снискавших популярность в России, экономили на всём. У них были дохлые моторы, отсутствовали «автоматы» (а если и были, то какие-то древние), использовалась простейшая конструкция шасси, а выглядели они совсем непритязательно. Плюс кондовый интерьер с минимумом удобств и, опять же, с дизайном кабины от трактора. В общем, это были машины для тех, кому «едет — и хорошо». Главное, чтобы не ломалось. И тут у «бюджетников» всё было в порядке: простота и консервативность конструкции сулили высокую надёжность.
Но сегодня «бюджетный» автомобиль — это больше не синоним слова «убогий». Новый Duster — уж точно. Да, его создатели тоже считали каждый рубль. Это доказывает как минимум сравнение долларовых цен выше. Но не стали как раньше (привет, первый Logan!) истово экономить на материалах, дизайне и лошадиных силах. Наоборот, теперь кроссовер Renault выглядит мускулистым парнем, имеет в списке версий мотор современнее некуда, а интерьер можно пожурить разве что за некоторую прямоту линий и строгость — не лишнюю, впрочем, для автомобиля такого класса.
Главная «работа над ошибками» была сделана Renault именно в интерьере. Причём заранее — ещё когда готовилась к выпуску Arkana. Duster получил тот же салон с минимальными изменениями, обусловленными спецификой модели. Например, на месте декоративной планки, делающей интерьер купе-кроссовера визуально дороже, у трудяги-Дастера — полочка для пассажира, куда можно положить телефон. А вместо красивого брелока с бесключевым доступом — только стандартный ключ с выкидным жалом, которым нужно протыкать шею рулевой колонки.
Зато сама колонка теперь, как на остальных кроссоверах Renault, регулируется не только по высоте, но и по вылету. И это, вкупе с новыми сиденьями (тоже от Арканы), кардинально решило вопрос эргономики — Duster стал автомобилем, в котором удобно сидеть! Arkana, помнится, этим похвастаться не могла. Да, посадка немного высоковата, зато на бездорожье это плюс — обзор лучше. И пространства над головой достаточно, хотя у нового Дастера сильнее наклонено лобовое стекло, а сам он стал чуть ниже.
Самая большая претензия по части эргономики, пожалуй, к «ручнику». Рычаг смещён вправо, поэтому, пользуясь им, водитель часто задевает пассажира. Бутылки в подстаканниках при этом тоже оказываются явно лишними. А вот то, что туда же переехала давно знакомая шайба управления трансмиссией, — плюс. Теперь заблокировать муфту, подключающую заднюю ось, можно одним движением, буквально на ощупь.
Несмотря на ещё кое-какую общую фурнитуру и преемственность дизайна, новый Duster — не глубокий рестайлинг старого, а действительно кроссовер нового поколения. У него нет ни одной кузовной детали от прежней машины, а силовая структура вообще новая, из более прочной стали, которая должна повысить пассивную безопасность автомобиля. Жёсткость кузова на кручение тоже возросла.
Подвески колёс, на первый взгляд, не изменились — McPherson спереди, многорычажка (с полным приводом) или балка (на переднеприводных машинах) сзади. Однако в них тоже нет старых деталей. Подрамник передней подвески другой, как у Арканы, рычаги стали длиннее, жёсткость пружин и амортизаторов изменена. А главное новшество шасси — рулевой механизм с электроусилителем вместо прежнего «гидрача».
И со всем этим арсеналом Duster поехал намного благороднее. Руль стал информативным — на шоссе хорошо чувствуется и его нулевое положение, и то, как меняется усилие в поворотах по мере загрузки (или разгрузки) передних колёс. С новым усилителем рейка короче: от упора до упора теперь всего 3,05 оборота. Показатель не рекордный, но на горных серпантинах наматываться на руль не приходится. А самое важное: когда Duster попадает на плохую дорогу, баранка уже не бьёт водителя по рукам. Тот чувствует лишь небольшие вибрации на самых неприятных неровностях.
И если раньше кроссовер хвалили за дорожную «всеядность», то в новом поколении это свойство перешло на следующий уровень. Дороги в Дагестане, где проходил тест, вообще не отличаются качеством асфальта, а на доброй половине маршрута его не было вовсе. Но Duster одинаково легко глотает всё — ямы с острыми краями, лежачие полицейские, складки асфальта, образовавшиеся на месте температурных швов, дорожные волны, на которых машины готовы взлететь в воздух, грунтовки, отсыпанные камнями величиной два-три кулака… Причём не просто глотает (это умеют и какие-нибудь рамные внедорожники) — он позволяет мчать по дагестанским направлениям, не вытряхивая из пассажиров душу и зубные коронки.
А мчать-то хочется! Ведь ещё одна важная обновка кроссовера — свежий силовой агрегат. И без того приличный пул двигателей, включая дизель, пополнился турбомотором ТСе 150, который уже ставят на Аркану и рестайлинговый Kaptur. Duster получил его в двух возможных сочетаниях. Первое — с вариатором, который специально для него перенастроили. Гидротрансформатор в нём блокируется намного позже, чем у других кроссоверов Renault, — на скорости
Зато мы смогли познакомиться с совершенно новым сочетанием — турбомотор плюс
Но в реальности важны не столько лошадиные силы и секунды, сколько запас тяги, которую водитель получает «под педалью». В этом турбированный Duster с его 250 Нм крутящего момента (это даже больше, чем у дизельной версии кроссовера!) особенно хорош. По ощущениям, динамика автомобиля совсем не «бюджетная». Надо только держать мотор «в оборотах», иначе на нажатие акселератора он отвечает обиженным сипением. Турбина способна компенсировать маленький рабочий объём (а тут всего 1332 см3) только к двум тысячам оборотов, но если хочется ехать действительно быстро, лучше не опускать стрелку ниже 2500–3000
И постоянно орудовать рычагом «механики» не требуется, пусть и работает механизм довольно чётко. На загородном шоссе турбированный Duster обходится всего парой передач. Пятая нужна для обгона грузовиков или когда дорога идёт в затяжной подъём. Шестая — для всего остального.
Всё потому, что передаточные числа в коробке набраны своеобразно. Первая ступень, традиционно для Дастера, очень короткая — она выполняет роль отсутствующей «понижайки» на бездорожье. Со светофора трогаться можно и нужно на второй — с турбомотором это получается даже легче, чем с дизелем. Дальше передачи сближены — и только последние две более растянутые.
С проходимостью у Дастера тоже всё хорошо — даже лучше, чем прежде. Во-первых, в списке оснащения появился ассистент спуска с горы. Включаем первую передачу, нажимаем кнопку Hill Descent Control слева от руля, и Duster аккуратно едет вниз. Причём скорость спуска можно регулировать короткими нажатиями на тормоз или газ.
Во-вторых, когда водитель шайбой активирует режим 4WD Lock, теперь не только блокируется муфта (она, кстати, всё та же, с большим запасом прочности и стойкости к перегреву). Одновременно с этим меняются отклики турбомотора на акселератор: педаль становится менее чувствительной, что помогает избежать лишней пробуксовки на скользком покрытии.
В итоге новый турбо-Duster — это реальная альтернатива не только двухлитровой атмосферной версии, которую Renault оставил специально для «староверов»! Он интереснее, чем кроссовер со 109-сильным дизелем. Да, у дизельного мотора давно сложился преданный клуб поклонников: на солярке ездит примерно каждый пятый проданный Duster. Агрегат давно доказал свою надёжность, расходует мало топлива и выдаёт много тяги, необходимой на бездорожье. Но теперь Duster 1.5 dCi уже кажется грубым. Потому что кроссовер с бензиновым турбомотором не уступает тому в проходимости, но при этом быстрее, тише и расходует не намного больше топлива (в том же смешанном цикле дизель потребляет около 6,5 литров).
Вопрос надёжности — да, пока открытый. В Renault говорят, что двигатель выдержал самые тяжёлые испытания, что уже есть много турбированных Аркан, пробежавших более 100 тыс. км, что из 16 тысяч проданных моторов ещё ни один не пришлось менять целиком… Но что будет со стальным напылением на алюминиевых стенках цилиндров, с ТНВД или форсунками непосредственного впрыска, если где-то в дагестанских горах заправиться «палёным» бензином? А дизель проверен годами эксплуатации — и может 400 тыс. км проехать без капитального ремонта…
Но если ваш Duster будет видеть бездорожье только в выходные, да и то не каждые, то стоит подумать о покупке турбированной версии. Да, она самая дорогая. Машина с «механикой» стоит от 1 340 000 до 1 400 000 рублей, а с вариатором ещё на 60 000 рублей больше. Однако дизель при том же уровне оснащения сэкономит покупателю всего тридцать тысяч рублей, а двухлитровый атмосферный мотор мощностью 143 л.с. — пятьдесят. В масштабах общей цены — не такие и большие деньги. Правда, с этими моторами Duster можно купить и в более скромной комплектации Life, за 1 230 000 или 1 210 000 рублей соответственно. Но это будет уже близко к той самой концепции «едет — и хорошо».
Ведь в богатых комплектациях список оборудования кроссовера стал заметно длиннее. Теперь Duster можно получить с 6 подушками безопасности, климат-контролем, датчиками дождя и света, подогревом всего и вся, включая задние сиденья, обивкой из экокожи, круиз-контролем,
«Так на чём в этот раз сэкономил Renault?» — спросит тот же потенциальный покупатель. На мелочах. У Дастера теперь веерные форсунки омывателя, спрятанные за капотом, и бескаркасные щётки — но их возможностей не хватает, чтобы как следует очистить стекло от летящей на бездорожье грязи. Задний диван может подогреваться, но даже в самой богатой комплектации лишён подлокотника. И стаканы пассажирам поставить некуда. Мультимедийная система Easy Link поддерживает сервисы Яндекс.Авто, Apple Carplay и Android Auto, однако диагональ её экрана заметно меньше размеров «планшета» на панели приборов. Да и разрешение так себе по меркам 2021 года. Багажник увеличился в объёме на 20 литров, но по-прежнему беден — за полезными дополнениями нужно идти в отдел аксессуаров.
Основную экономию дал отказ от сложной электроники. У Дастера нет светодиодных фар и их омывателей, систем слежения за разметкой и мёртвыми зонами, адаптивного круиз-контроля и автоторможения, зеркала с автозатемнением. И вряд ли будет в этом поколении, даже если вы готовы платить за каждую из этих позиций отдельно.
Но прелесть такой «бюджетности» в том, что очень многие покупатели её вообще не заметят. Потому что всё вышеперечисленное им просто не нужно. Эта незаметность экономии — главное, чем отличается новый кроссовер от себя самого десятилетней давности. И она может снова подвинуть Duster к первым строчкам продаж. Говорят, спрос на него уже ажиотажный.
Как вам новый Renault Duster?
Комплектация1.3 MT (150 л.с.) 4WD
Двигатель1.3 / 150 л.с / бензин
Коробка передачМеханическая
ПриводПолный
КузовВнедорожник 5 дв.
Расход топлива6.7
Разгон до 100 км/ч10.7