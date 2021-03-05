Наполнение бюджета: первый тест нового Renault Duster

В нынешнем году Renault Duster празднует юбилей: его производ­ство на московском заводе Автофрамос началось в конце 2011-го. Впрочем, к тому моменту автомобиль уже пару лет как продавался в Европе — под брендом Dacia. За эти годы Duster успел пережить обновление, стать российским бест­селлером среди кроссоверов, потерять этот статус и обзавестись «близкими родствен­никами» — соплатфор­менными Renault Kaptur и Arkana. И вот, наконец, дебютиро­вало второе поколение бюджетного кроссовера. К слову, опять намного позже европейского собрата.

«Бюджетный? Да вы издеваетесь!» — скажет потенци­альный покупатель, заглянувший в кон­фигуратор Renault. Или, того хуже, в раздел «Авто­мобили в наличии». Потому что там он обнаруживает предложения «от 1 065 000 рублей». Уже базовый Duster, который трудно будет встретить на улице и даже у дилера, оценива­ется теперь в 945 000 рублей — на 33 тысячи дороже прежнего. А авто­мобили, о которых пойдёт речь в этой статье, и вовсе стоят 1,4 миллиона.