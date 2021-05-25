Renault Duster двойного назначения: пять вопросов про вариатор, которого все боятся

Renault Duster второго поколения дебютировал в России в марте и, надо сказать, продаётся очень бодро. Сейчас кроссовер обгоняет и Kia Sportage, и — страшно сказать! — Toyota RAV4. А совсем свежий (то есть обновлённый) Tiguan смог в апреле обойти новичка всего на несколько проданных машин. Как итог — Duster вернул себе место в десятке самых продава­емых автомобилей российского рынка.

И результат мог быть даже круче, ведь маховик произ­водства и продаж нового бестселлера пока только раскручи­вается. Завод в Москве постепенно увели­чивает объёмы выпуска, а главное — ширится выбор моди­фикаций. Если на момент дебюта ставка была сделана на кроссоверы с дизелем и новым турбо­мотором в сочетании с «механикой», то сейчас на рынок вышел и первый Duster с двумя педалями — причём с вариатором. И если такой Renault вызывает у вас интерес и закономерные вопросы, то мы только что на нём поездили и знаем ответы на некоторые из них.

