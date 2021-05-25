Renault Duster двойного назначения: пять вопросов про вариатор, которого все боятся
Валерий Арутин
Renault Duster второго поколения дебютировал в России в марте и, надо сказать, продаётся очень бодро. Сейчас кроссовер обгоняет и Kia Sportage, и — страшно сказать! — Toyota RAV4. А совсем свежий (то есть обновлённый) Tiguan смог в апреле обойти новичка всего на несколько проданных машин. Как итог — Duster вернул себе место в десятке самых продаваемых автомобилей российского рынка.
И результат мог быть даже круче, ведь маховик производства и продаж нового бестселлера пока только раскручивается. Завод в Москве постепенно увеличивает объёмы выпуска, а главное — ширится выбор модификаций. Если на момент дебюта ставка была сделана на кроссоверы с дизелем и новым турбомотором в сочетании с «механикой», то сейчас на рынок вышел и первый Duster с двумя педалями — причём с вариатором. И если такой Renault вызывает у вас интерес и закономерные вопросы, то мы только что на нём поездили и знаем ответы на некоторые из них.
Как устроен «автоматический» Duster?
Почти так же, как и «механический». По кузову, шасси и оснащению Renault Duster CVT не отличается от остальных версий кроссовера. Точнее, от самого быстрого его варианта. Потому что сегодня «двухпедальный» Дастер можно купить только с новым бензиновым двигателем 1.3 TCe мощностью 150 л.с. в паре с вариатором Jatco JF016E. Старый классический «автомат», который прежде ставили с
В текущей итерации этот вариатор отличается модернизированным ремнём, который позволил на 17 процентов увеличить диапазон изменения передаточного отношения на шкивах. Это, с одной стороны, обеспечивает автомобилю более резвый старт и облегчает преодоление препятствий, будь то крутой подъём или высокий бордюр. С другой — на высокой скорости это снижает одновременно и расход топлива, и шум — поскольку мотор с таким вариатором может работать на более низких оборотах.
Экономичность обеспечивают и другие особенности конструкции JF016E. Для уменьшения внутреннего сопротивления в коробке применяется более жидкое масло (спецификации
Это тот же силовой агрегат, что используют Arkana и рестайлинговый Kaptur?
И да, и нет. На самом деле коробку Jatco JF016E в разных вариациях и под разными названиями устанавливают на кучу автомобилей — от Mitsubishi Eclipse Cross и Outlander до Nissan Qashqai и
И на Renault Duster вполне можно надеяться на большую из этих цифр, поскольку сам он легче, чем другие модели с таким же агрегатом, а его вариатор, повторимся, имеет наиболее мощную версию системы охлаждения.
Волнуют вопросы перегрева? Да, у турбированных Kaptur и Arkana с тем же силовым агрегатом, как показал наш опыт, вариатор при большом старании можно перегреть даже в мороз. Однако под Duster для коробки были сделаны оригинальные настройки. Главная из них — «внедорожный режим», в котором блокировка гидротрансформатора происходит заметно позже, чем в «шоссейном». Более поздняя блокировка позволяет снизить ударные нагрузки на ремень со шкивами и избежать их проскальзывания. Кроме того, меньше должны изнашиваться и фрикционы блокировки в самом гидротрансформаторе, что считается главным источником загрязнения масла в вариаторе.
И как всё это работает?
Отдельной кнопки или пункта в меню мультимедиа для выбора режимов коробки в Дастере нет. Как, впрочем, и у силового агрегата — в отличие от «спортивной» Арканы, например. Единственное, что доступно водителю нового двухпедального кроссовера, — это возможность сдвинуть рычаг коробки влево и переключать псевдопередачи вручную. Алгоритм удобный и правильный — пониженная ступень включается движением «от себя». Но в реальности он не нужен, потому что коробка прекрасно справляется и без помощи водителя.
И это, пожалуй, главное преимущество CVT-версии над Дастером с «механикой» — в 99 процентов ситуаций можно вообще не задумываться о скорости, оборотах и моментах переключений. Даже на бездорожье я попробовал было сам командовать трансмиссией, но быстро понял, что эффективнее перевести рычаг в Drive и сосредоточиться на рельефе и рулении.
Режим «распущенного гидротрансформатора» активируется одновременно с блокировкой муфты подключения задней оси — шайбой на центральном тоннеле. И да, вы сразу его почувствуете. Если на асфальте отклики силового агрегата на акселератор были вполне линейными, то с заблокированной муфтой стрелка тахометра напоминает собаку на поводке. При нажатии на газ тут же убегает вперёд, чтобы спустя секунду-полторы, словно одёрнутая поводком, вернуться в нормальную позицию.
На раскисшем после дождя поле, в подъёме на крутую горку или в глубоком снегу такая настройка вполне подходит. Как и при попытке забраться на высокий городской бордюр — главного врага ремня и конусов в вариаторе. Но там, где нужно проехать «шёпотом», например на скользком подъёме, поздняя блокировка трансформатора может оказать медвежью услугу.
Поэтому возможность раздельного управления коробкой и муфтой полного привода была бы полезна. Ну а лучшим по проходимости в опытных руках всё равно будет Duster с «механикой».
Кому тогда нужен этот Duster с вариатором?
В Renault говорят, что за десять лет сформировался очень характерный портрет владельца Дастера. Как правило, это мужчина в годах, семейный, имеющий дачу, лицензию охотника или, как минимум, набор японских спиннингов. Ну или более-менее зажиточный деревенский житель.
Для таких покупателей Duster — это прежде всего проходимость, надёжность и простота обслуживания. А ещё — невысокая цена. Таким консервативным (в Renault говорят — «лояльным») клиентам и предназначены версии кроссовера с «механикой», дизелем и скромным оснащением базовых комплектаций. Кстати, дизель сегодня пользуется повышенным спросом — как показывают опросы, прежде всего из-за своей экономичности и надёжности.
Но во втором поколении Duster выглядит уже не таким дешёвым и утилитарным. И его оснащение вполне на уровне недорогих версий кроссоверов классом выше. Всё это привлекает теперь к Дастеру новую категорию покупателей, более молодых и прогрессивных. Они активны, мобильны, занимаются спортом или путешествуют. Их идеал — максимально универсальный автомобиль двойного назначения, который способен на многое вне дорог и удобен в городе. И конечно, большому проценту этой аудитории нужна машина с автоматической трансмиссией — пусть и ценой некоторых потерь в проходимости.
Рискну предположить, что и из первой категории покупателей будет немало тех, кого в итоге заинтересует Duster с вариатором. Ведь отставание на бездорожье он с лихвой компенсирует комфортом на хорошей дороге. В городе с автоматической трансмиссией отпадает вечная дилемма старта, когда «первая передача — мало, вторая — много».
Типичных вариаторных «зависаний» на одной ноте здесь нет, потому что уже при нажатой вполовину педали газа коробка переходит в режим ступенчатых переключений. А при аккуратном педалировании, когда коробка плавно меняет передаточное число, двигателя просто не слышно. Турбомотор сам по себе тихий, и его голос прорывается в салон только после 3000
И сколько же нужно доплатить за вариатор?
То, что Duster CVT рассчитан на более «прогрессивную» аудиторию, имеет один побочный эффект — все кроссоверы с автоматической трансмиссией предлагаются только в богатых комплектациях.
Сегодня их две — Drive и максимальная Style. Первая, помимо прочего, включает в себя 16-дюймовые легкосплавные колёса, дистанционный запуск, круиз-контроль с ограничителем скорости, четыре подушки безопасности, ESP, подогрев передних сидений, лобового стекла и форсунок омывателя, аудиосистему с Bluetooth и парой USB-разъёмов. Стоит такая машина 1 425 000 рублей. Её можно дополнить опциональными пакетами, получив климат-контроль с обогревом руля и датчиками дождя/света, мультимедийную систему с большим экраном, камеру заднего вида с парктроником, боковые шторки безопасности — причём всё вместе это укладывается в 75 000 рублей.
Почти всё из вышеперечисленных опций уже будет в комплектации Style за 1 485 000 рублей. Однако такой Duster будет с 17-дюймовыми колёсами, хромированной решёткой радиатора и пластиковыми накладками на колёсных арках. А в списке опций ещё значатся навигация и камеры кругового обзора.
С учётом актуальных на сегодня цен вариаторный Duster стоит ровно на 60 000 рублей дороже, чем такой с «механикой». И если вы считаете, что «бюджетный» кроссовер за 1,5 миллиона — это слишком дорого, то предлагаем взглянуть на цифры: каждый третий Duster продаётся в максимальной комплектации! Впрочем, статистика продаж сейчас может и не коррелировать со статистикой пожеланий: многие покупают не то, что хотят, а то, что есть в наличии у продавцов. И если повезёт, без чересчур большой доплаты за «дилерские аксессуары»…
Идеальный Renault Duster — какой он?
Комплектация1.3 CVT (150 л.с.) 4WD
Двигатель1.3 / 150 л.с / бензин
Коробка передачВариатор
ПриводПолный
КузовВнедорожник 5 дв.
Расход топлива7.2
Разгон до 100 км/ч10.4