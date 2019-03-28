Российскому Renault Duster добавили чёрные колёса, накладки на кузов и обновили ценник

Duster Adventure построен на базе комплектации Drive, но получил расширители колёсных арок, боковые молдинги с названием модели, 16-дюймовые диски особого дизайна – и все эти детали будут чёрного цвета. Задние стёкла у этой версии тонированные, на задней стойке есть эмблема спецверсии, на заднем бампере – хромированная накладка, а в палитре оттенков кузова появился тёмно-серый цвет.

Интерьер «приключенческого» Дастера отличается комбинированной (кожа и ткань) отделкой сидений с контрастной прострочкой и логотипами спецверсии.