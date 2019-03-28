Российскому Renault Duster добавили чёрные колёса, накладки на кузов и обновили ценник
Николай Андреев
В России начались продажи кроссовера Renault Duster в спецверсии Adventure, которая отличается от обычных модификаций рядом дизайнерских штрихов снаружи и внутри, а ещё дополнительным оборудованием.
Duster Adventure построен на базе комплектации Drive, но получил расширители колёсных арок, боковые молдинги с названием модели, 16-дюймовые диски особого дизайна – и все эти детали будут чёрного цвета. Задние стёкла у этой версии тонированные, на задней стойке есть эмблема спецверсии, на заднем бампере – хромированная накладка, а в палитре оттенков кузова появился тёмно-серый цвет.
Интерьер «приключенческого» Дастера отличается комбинированной (кожа и ткань) отделкой сидений с контрастной прострочкой и логотипами спецверсии.
Adventure предлагается со всеми двигателями, доступными на нашем рынке, – двумя бензиновыми атмосферниками (114-сильным 1.6 и 143-сильным 2.0), а также турбодизелем 1.5 мощностью 109 лошадиных сил. Минимальная цена на спецверсию – 1 032990 рублей, а максимальная – 1 122 990 рублей. Это на 45 000 рублей больше, чем просят за комплектацию Drive.