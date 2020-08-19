Надёжен ли рестайлинговый Renault Duster I поколения: все проблемы кроссовера с пробегом
Команда Авто.ру
Отчёт о надёжности Renault Duster составлен на основе опроса экспертов — сотрудников специализированных автосервисов, имеющих огромный опыт ремонта и обслуживания машин марки Renault. Первая часть отчёта справочная, с общей оценкой надёжности автомобиля, которую аналитики Авто.ру рассчитывают по данным о ресурсе ключевых компонентов. Вторая часть — максимально подробный разбор всех проблем, с которыми может столкнуться владелец подержанного автомобиля.
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Автомобиль построен на глобальной платформе В0 концерна Renault-Nissan. Кузов типа универсал, цельнометаллический, двигатели – 4-цилиндровые, установлены поперечно. Привод колёс – передний и полный, с подключением задней оси через многодисковую муфту
наиболее популярная и надёжная модификация
Пробег скручивается без особых усилий, информация по пробегу хранится в приборной панелиКриминальная привлекательность: средняя
Duster не работает в такси, поэтому менее популярен у угонщиков, чем Logan. Но всё-таки криминальная статистика по внедорожнику довольно тревожная, и в большинстве случаев его тоже крадут для разбора на запчастиСложность восстановления после аварии
Удар в переднюю часть: прочность конструкции средняя – как правило, требуется замена или ремонт бампера, капота, фар. Но стоимость восстановления относительно невелика, поскольку обычно применяют неоригинальные запчасти
Удар в заднюю часть: прочность конструкции ниже, от удара страдают бампер, крышка багажника, задние крылья. Стоимость восстановления также невелика
Кузов
Коррозионная стойкость кузова высокая: он сварен из оцинкованного металла. Ржавчина появляется нескоро и обычно в первую очередь на внешних панелях – крыльях, дверях, капоте. Чтобы задние крылья были долго в хорошем состоянии, рекомендуется установить передние брызговики и обклеить задние крылья защитной плёнкой. Хрома на кузове немного, но тот, что есть, держится хорошо. Менее стойка серебристая краска на элементах пластикового обвеса.
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Салон
В салоне автомобиля всё сделано максимально просто, но надёжно. Салон имеет жёсткий пластик, независимо от комплектации, также в автомобиле невысокий уровень шумоизоляции. Сиденья тканевые или с обивкой из искусственной кожи (экокожа), способны долгие годы сохранять хорошее состояние, если беречь салон автомобиля. При рестайлинге шторку багажного отсека заменили жёсткой полкой.
Двигатели
В России Duster с 2015 года продаётся с тремя
1.6 16V (114 л.с.)
Новый для Renault Duster двигатель H4M позаимствован у компании Nissan. Он сменил дорестайлинговый 102-сильный мотор K4M. Имеет свойство подъедать масло, но это не является неисправностью двигателя. С повышенным расходом он стабильно работает и способен пробежать без капремонта больше 300 тыс. км. Данный мотор на Duster устанавливается только с механической коробкой передач. Кроме того, это единственный агрегат, с которым рестайлинговый Duster может быть переднеприводным.
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2.0 16V (143 л.с)
Двигатель F4R объёмом 2 литра очень надёжный, способен пройти не меньше 400 тыс. км при хорошем обслуживании. При рестайлинге был модернизирован: на впускной распредвал установили фазовращатель, благодаря которому мощность мотора возросла со 135 до 143 л.с. F4R имеет свою особенность среди двигателей Renault: после 200 тыс. км может увеличиться расход масла. Впрочем, Duster страдает от этой проблемы реже других моделей.
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1.5 DCi (109 л.с.)
Дизельный двигатель К9К объёмом 1,5 литра. Он ремонтопригоден, но ремонт требуется редко:
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Трансмиссия
МКПП
МКПП на данных автомобилях очень надёжны. На Duster устанавливается два варианта механической коробки –
АКПП
АКПП устанавливается только в паре с двигателем 2.0 16V. Четырёхступенчатый агрегат в целом надёжен. Единственное проблемное место – клапан модуляции. При его засорении автомат переключается с толчками и в пределе может перейти в аварийный режим.
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Приводы
Привод на внедорожнике двух видов – передний или полный, с подключаемой задней осью. В первом варианте единственное, что требует внимания, – это чехлы ШРУСов. У владельцев полноприводных машин проблем больше. Муфта полного привода взята с более мощного и тяжёлого Nissan Murano, и на Renault она работает очень надёжно. Но к 120–150 тыс. км изнашиваются крестовины и подшипники промежуточных опор карданного вала. Официально вал не ремонтируется, надо менять его целиком, но в специализированных мастерских кардан перебирают.
Подвеска
Передняя подвеска
Передняя подвеска пружинная, типа McPherson. Она энергоёмкая и достаточно надёжная, особенно если не злоупотреблять её «всеядностью». Большинство элементов передней подвески – амортизаторы, сайлентблоки рычагов, ступичные подшипники – при нормальной эксплуатации служат не менее 100 тыс. км. Наименее надёжный элемент – стойки и втулки стабилизатора, которые недороги.
Задняя подвеска
Задняя подвеска двух типов – со скручивающейся балкой на переднеприводных машинах или многорычажная, если привод полный. Ресурс элементов у обеих вариантов примерно одинаковый – для амортизаторов, сайлентблоков, стоек заднего стабилизатора (у многорычажки) это 120 тыс. км и выше. Подшипники ступиц могут прослужить и более 150 тыс. км, пружины тоже не склонны проседать.
Климатическая система
Duster оснащён системой кондиционирования с ручным управлением. При должном уходе она работает надёжно – стоит поддерживать рабочее давление фреона и сезонно промывать радиатор (иначе к 100 тыс. км он может выйти из строя
Кузов
В целом стойкость лакокрасочного покрытия средняя, и более уязвимы машины базовых цветов (неметаллик). С учётом формы кузова к слабым местам можно отнести кромку капота и рамку лобового стекла, а также задние крылья, так как передние колёса забрасывают их летящей грязью и камнями. Опытные владельцы решают эту проблему установкой передних брызговиков большего размера, плюс к этому оклеивают задние крылья защитной плёнкой. Стойкость хрома в целом хорошая. В остальном же никаких особенно критических моментов по кузову нет. Оборудование кузова не имеет каких-либо проблем – петли дверей не провисают, уплотнители держатся крепко и не протекают.
Двигатели
1.6 16V (114 л.с.)
Двигатель H4M позаимствован у компании Nissan (и в настоящее время производится на заводе в Тольятти). Неприятным сюрпризом мотора может стать повышенный расход масла даже на минимальных пробегах (до 1 л на 1000 км), однако это считается просто конструктивной особенностью двигателя – несмотря на эту проблему, он способен проехать без капремонта более 300 тыс. км (что подтверждает статистика по автомобилям Renault Fluence).
На этом двигателе затруднена замена свечей – требуется снять впускной коллектор с дроссельной заслонкой. По регламенту Renault, свечи нужно менять каждые
Двигатель имеет цепной привод ГРМ, способный прослужить больше 200 тыс. км, но замена цепи, конечно, дороже, чем ремня. По системе охлаждения автомобиль не имеет болячек, даже термостат о себе никак не напоминает. Данный мотор устанавливался только с механической коробкой передач.
2.0 16V (143 л.с.) F4R
Двигатель в целом очень живучий и при хорошем его обслуживании способен пройти более 400 тыс. км. Сам двигатель имеет четыре цилиндра, по четыре клапана на цилиндр, два распредвала с ременным приводом. На впускном распредвалу установлен фазовращатель. Замена ремня по регламенту проводится каждые
1.5 DCi (109 л.с.)
Дизельный двигатель К9К считается одним из самых надёжных агрегатов Renault: при должном обслуживании пробег в 400 тыс. км для него не предел. Капитальный ремонт этого мотора обходится примерно в 120 тыс. рублей. Привод единственного распредвала – ремнём, его замена, по регламенту, каждые
Трансмиссия
АКПП
4-ступенчатая АКПП относится к серии агрегатов, в разное время устанавливаемых на множество автомобилей Renault, Nissan, Peugeot, Citroen и пользующихся дурной славой ненадёжных. Однако на Renault Duster АКПП редко преподносит сюрпризы. Регламентом Renault даже не предусмотрена замена масла и фильтра в коробке, но многие владельцы делают это «на всякий случай». Также в профилактических целях рекомендуют замену клапана модуляции – при его загрязнении АКПП начинает переключаться с толчками, а потом и вовсе выдаёт ошибку и встаёт в аварийный режим. Работа по замене этого клапана обойдётся примерно в 15 тыс. рублей (не нужно даже снимать коробку с автомобиля), если же АКПП вышла из строя и требуется капитальный её ремонт, стоить он будет примерно 100 тыс. рублей. После рестайлинга АКПП устанавливалась на Duster только с двухлитровым мотором, и только с полным приводом.