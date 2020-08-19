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Надёжен ли рестайлинговый Renault Duster I поколения: все проблемы кроссовера с пробегом

Учебник

Команда Авто.ру

Отчёт о надёжности Renault Duster составлен на основе опроса экспертов — сотрудников специали­­­зированных авто­­сервисов, имеющих огромный опыт ремонта и обслужи­­вания машин марки Renault. Первая часть отчёта справочная, с общей оценкой надёжности авто­мобиля, которую аналитики Авто.ру рассчиты­­вают по данным о ресурсе ключевых компонентов. Вторая часть — максимально подробный разбор всех проблем, с которыми может столкнуться владелец подер­­жанного автомобиля.

Для удобства используйте навигацию по разделам и узлам автомобиля.

 •  Кузов  •  Салон  •  Двигатели  •  Трансмиссия  •  Приводы  •  Подвеска  •  Рулевое управление  •  Тормоза  •  Климатическая система  •  Электроника
Renault Duster , I поколение, рестайлинг
Годы выпуска: 2015—н.в.

Автомобиль построен на глобальной платформе В0 концерна Renault-Nissan. Кузов типа универсал, цельнометаллический, двигатели – 4-цилиндровые, установлены поперечно. Привод колёс – передний и полный, с подключением задней оси через многодисковую муфту

Индекс надёжности
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Индекс надёжности рассчиты­вается аналитиками Авто.ру по пяти­балльной шкале. При этом учиты­вается средний ресурс нескольких десятков узлов и деталей авто­мобиля – точное коли­чество зависит от сложности его конструкции
4.56/5
2.0, 16V (143 л.с.), МТ, 4х4
наиболее популярная и надёжная модификация
Кузов
Внедорожник
Двигатель
2.0 л / Бензин
Коробка
Механика
Привод
Полный
Мощность
143 л.с.
Расход
7.8 л
Макс. скорость
180 км/ч
Разгон до 100 км/ч
10.3 секунды
Возможность скрутки пробега: высокая

Пробег скручивается без особых усилий, информация по пробегу хранится в приборной панели

Криминальная привлекательность: средняя

Duster не работает в такси, поэтому менее популярен у угонщиков, чем Logan. Но всё-таки криминальная статистика по внедорожнику довольно тревожная, и в большинстве случаев его тоже крадут для разбора на запчасти

Сложность восстановления после аварии

Удар в переднюю часть: прочность конструкции средняя – как правило, требуется замена или ремонт бампера, капота, фар. Но стоимость восстановления относительно невелика, поскольку обычно применяют неоригинальные запчасти

Удар в заднюю часть: прочность конструкции ниже, от удара страдают бампер, крышка багажника, задние крылья. Стоимость восстановления также невелика

823 400 ₽
650 000 – 1 120 000 ₽
Отчёт подготовлен при содействии специалистов техцентра Renaultra
1/5

Кузов

Коррозионная стойкость кузова высокая: он сварен из оцинко­ванного металла. Ржавчина появляется нескоро и обычно в первую очередь на внешних панелях – крыльях, дверях, капоте. Чтобы задние крылья были долго в хорошем состоянии, рекомендуется установить передние брызговики и обклеить задние крылья защитной плёнкой. Хрома на кузове немного, но тот, что есть, держится хорошо. Менее стойка серебристая краска на элементах пластикового обвеса.

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Салон

В салоне автомобиля всё сделано максимально просто, но надёжно. Салон имеет жёсткий пластик, независимо от комплектации, также в автомобиле невысокий уровень шумоизоляции. Сиденья тканевые или с обивкой из искусственной кожи (экокожа), способны долгие годы сохранять хорошее состояние, если беречь салон автомобиля. При рестайлинге шторку багажного отсека заменили жёсткой полкой.

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Двигатели

В России Duster с 2015 года продаётся с тремя 4-цилинд­ровыми двигателями – двумя атмо­сферными бензиновыми и турбо­дизелем. При рестайлинге один из бензиновых агрегатов заменили новым, а другим двум немного подняли мощность. Опоры двигателя на внедорожнике более мощные, чем на соплат­форменном Renault Logan: их ресурс более 100 тыс. км.

1.6 16V (114 л.с.)

Новый для Renault Duster двигатель H4M позаим­ствован у компании Nissan. Он сменил дорестай­линговый 102-сильный мотор K4M. Имеет свойство подъедать масло, но это не является неисправ­ностью двигателя. С повышенным расходом он стабильно работает и способен пробежать без капремонта больше 300 тыс. км. Данный мотор на Duster устанавли­вается только с механической коробкой передач. Кроме того, это единственный агрегат, с которым рестай­линговый Duster может быть передне­приводным.

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2.0 16V (143 л.с)

Двигатель F4R объёмом 2 литра очень надёжный, способен пройти не меньше 400 тыс. км при хорошем обслужи­вании. При рестайлинге был модерни­зирован: на впускной распредвал установили фазо­вращатель, благодаря которому мощность мотора возросла со 135 до 143 л.с. F4R имеет свою особен­ность среди двигателей Renault: после 200 тыс. км может увеличиться расход масла. Впрочем, Duster страдает от этой проблемы реже других моделей.

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1.5 DCi (109 л.с.)

Дизельный двигатель К9К объёмом 1,5 литра. Он ремонто­пригоден, но ремонт требуется редко: 8-кла­панный дизель с впрыском типа common-rail и турбо­наддувом способен проехать до 400 тыс. км, мотор не особо требователен к качеству топлива и не склонен к перегревам. За счёт установки нового турбо­нагнета­теля при рестайлинге его мощность увели­чили с 90 до 109 л.с. На Duster дизельный двигатель ставят только с механиче­ской КПП и полным приводом.

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Трансмиссия

МКПП

МКПП на данных автомобилях очень надёжны. На Duster устанавли­вается два варианта механической коробки – 6-ступен­чатая на полно­приводные автомобили и 5-ступен­чатая на передне­приводные. Обе коробки с ремонтами сталки­ваются крайне редко. Срок службы сцепления в среднем около 150 тыс. км, но его может заметно сократить езда по тяжёлому бездорожью.

АКПП

АКПП устанавливается только в паре с двигателем 2.0 16V. Четырёх­ступенчатый агрегат в целом надёжен. Един­ственное проблемное место – клапан модуляции. При его засорении автомат пере­ключается с толчками и в пределе может перейти в аварийный режим.

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Приводы

Привод на внедорожнике двух видов – передний или полный, с подключаемой задней осью. В первом варианте един­ственное, что требует внимания, – это чехлы ШРУСов. У владельцев полно­приводных машин проблем больше. Муфта полного привода взята с более мощного и тяжёлого Nissan Murano, и на Renault она работает очень надёжно. Но к 120–150 тыс. км изнаши­ваются крестовины и подшипники проме­жуточных опор карданного вала. Офици­ально вал не ремонти­руется, надо менять его целиком, но в специали­зированных мастерских кардан перебирают.

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Подвеска

Передняя подвеска

Передняя подвеска пружинная, типа McPherson. Она энергоёмкая и достаточно надёжная, особенно если не злоупот­реблять её «всеяд­ностью». Большин­ство элементов передней подвески – аморти­заторы, сайлент­блоки рычагов, ступичные подшипники – при нормальной эксплуатации служат не менее 100 тыс. км. Наименее надёжный элемент – стойки и втулки стабили­затора, которые недороги.

Задняя подвеска

Задняя подвеска двух типов – со скручива­ющейся балкой на передне­приводных машинах или много­рычажная, если привод полный. Ресурс элементов у обеих вариантов примерно одинаковый – для аморти­заторов, сайлент­блоков, стоек заднего стабилиза­тора (у много­рычажки) это 120 тыс. км и выше. Подшипники ступиц могут прослужить и более 150 тыс. км, пружины тоже не склонны проседать.

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Рулевое управление

Рулевое управление – реечное, с гидроусилителем. Все детали, отвечающие за управление автомобиля, имеют высокую надёжность. Рулевые рейки на автомобилях меняют или ремонтируют достаточно редко.

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Тормоза

Передние тормоза – дисковые вентилируемые, задние – барабанные. Ресурс передних колодок около 40 тыс. км, задних – от 100 тыс. км. Тормозная система без выраженных слабых мест, трубки, шланги имеют большой ресурс. Система ABS также работает долго и не создаёт проблем.

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Климатическая система

Duster оснащён системой кондиционирования с ручным управле­нием. При должном уходе она работает надёжно – стоит поддер­живать рабочее давление фреона и сезонно промывать радиатор (иначе к 100 тыс. км он может выйти из строя из-за коррозии), а компрессор кондици­онера, как правило, не подводит. Исключи­тельно безотказны и компоненты отопителя: вентилятор и радиатор «печки».

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Электроника

Электроника в автомобиле достаточно надёжная. В процессе эксплуатации, возможно, придётся столкнуться с мелкими проблемами, например с отказом подрулевых переключателей или плафонов подсветки номера.

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Кузов

В целом стойкость лакокрасочного покрытия средняя, и более уязвимы машины базовых цветов (неметаллик). С учётом формы кузова к слабым местам можно отнести кромку капота и рамку лобового стекла, а также задние крылья, так как передние колёса забрасывают их летящей грязью и камнями. Опытные владельцы решают эту проблему установкой передних брызговиков большего размера, плюс к этому оклеивают задние крылья защитной плёнкой. Стойкость хрома в целом хорошая. В остальном же никаких особенно критических моментов по кузову нет. Оборудо­вание кузова не имеет каких-либо проблем – петли дверей не провисают, уплотнители держатся крепко и не протекают.

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Двигатели

1.6 16V (114 л.с.)

Двигатель H4M позаимствован у компании Nissan (и в настоящее время производится на заводе в Тольятти). Неприятным сюрпризом мотора может стать повышенный расход масла даже на минимальных пробегах (до 1 л на 1000 км), однако это считается просто кон­структивной особен­ностью двигателя – несмотря на эту проблему, он способен проехать без капремонта более 300 тыс. км (что подтверждает статистика по автомобилям Renault Fluence).

На этом двигателе затруднена замена свечей – требуется снять впускной коллектор с дроссель­ной заслонкой. По регламенту Renault, свечи нужно менять каждые 30 тыс. км, но опыт с автомо­билями Nissan показывает, что они служат и вдвое больше. Сами свечи не дешёвые, с ириди­евыми электродами – около 4000 рублей за комплект. Катушки зажигания крайне надёжные.

Двигатель имеет цепной привод ГРМ, способный прослужить больше 200 тыс. км, но замена цепи, конечно, дороже, чем ремня. По системе охлаждения автомобиль не имеет болячек, даже термостат о себе никак не напоминает. Данный мотор устанавли­вался только с механической коробкой передач.

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2.0 16V (143 л.с.) F4R

Двигатель в целом очень живучий и при хорошем его обслужи­вании способен пройти более 400 тыс. км. Сам двигатель имеет четыре цилиндра, по четыре клапана на цилиндр, два распредвала с ременным приводом. На впускном распредвалу установлен фазо­вращатель. Замена ремня по регламенту проводится каждые 90 тыс. км, при обрыве ремня клапаны встречаются с поршнями – ремонт обходится в 40–45 тыс. рублей. Двигатель F4R имеет свою конструктивную особен­ность: примерно к 200 тыс. км может вырасти расход масла из-за закоксо­вавшихся масло­съёмных колец. Однако конкретно на Renault Duster эта проблема встречается редко. Система питания – распреде­лённый впрыск, топливный насос живёт долго и работает без проблем. По топливным форсункам так же проблем нет, они легко прослужат более 150 тыс. км. После 200 тыс. км, возможно, надо будет поменять прокладку на дроссельной заслонке, симптомом этого бывает чуть повышенный холостой ход. Система зажигания с индивиду­альными катушками вместо высоко­вольтных проводов, свечи зажигания меняются каждые 30 тыс. км, и они не дорогие. Катушки могут выйти из строя из-за влаги, которая попадает на них… из протекающих форсунок омывателя лобового стекла. Также нужно очень осторожно мыть моторный отсек, если есть такая необходимость. Система охлаждения работает без проблем, двигатель не склонен к перегреву. Профилактиче­ская чистка радиатора поможет сохранить вентилятор (иначе он будет очень часто включаться). Водяной насос прослужит и более 180 тыс. км.

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1.5 DCi (109 л.с.)

Дизельный двигатель К9К считается одним из самых надёжных агрегатов Renault: при должном обслужи­вании пробег в 400 тыс. км для него не предел. Капитальный ремонт этого мотора обходится примерно в 120 тыс. рублей. Привод един­ственного распредвала – ремнём, его замена, по регламенту, каждые 90 тыс. км. Через 150–160 тыс. км может возникнуть течь масла через сальники двигателя. Примерно такой же ресурс у водяного насоса и термостата. Система питания надёжна. Ресурс ТНВД при заправке качественным дизтопливом — не менее 250 тыс. км, топливных форсунок – не менее 150 тыс. км, свечей накаливания – 200 тыс. км.

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Трансмиссия

АКПП

4-ступенчатая АКПП относится к серии агрегатов, в разное время устанавли­ваемых на множество автомо­билей Renault, Nissan, Peugeot, Citroen и пользующихся дурной славой ненадёжных. Однако на Renault Duster АКПП редко препод­носит сюрпризы. Регламентом Renault даже не предусмотрена замена масла и фильтра в коробке, но многие владельцы делают это «на всякий случай». Также в профилакти­ческих целях рекомендуют замену клапана модуляции – при его загрязнении АКПП начинает пере­ключаться с толчками, а потом и вовсе выдаёт ошибку и встаёт в аварийный режим. Работа по замене этого клапана обойдётся примерно в 15 тыс. рублей (не нужно даже снимать коробку с автомобиля), если же АКПП вышла из строя и требуется капитальный её ремонт, стоить он будет примерно 100 тыс. рублей. После рестайлинга АКПП устанавли­валась на Duster только с двух­литровым мотором, и только с полным приводом.

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Рестайлинговый Renault Duster I поколения: отзывы реальных владельцев

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