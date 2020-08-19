Надёжен ли рестайлинговый Renault Duster I поколения: все проблемы кроссовера с пробегом

Двигатели

В России Duster с 2015 года продаётся с тремя 4-цилинд ­ровыми двигателями – двумя атмо­сферными бензиновыми и турбо­дизелем. При рестайлинге один из бензиновых агрегатов заменили новым, а другим двум немного подняли мощность. Опоры двигателя на внедорожнике более мощные, чем на соплат­форменном Renault Logan: их ресурс более 100 тыс. км.

1.6 16V (114 л.с.)

Новый для Renault Duster двигатель H4M позаим­ствован у компании Nissan. Он сменил дорестай­линговый 102-сильный мотор K4M. Имеет свойство подъедать масло, но это не является неисправ­ностью двигателя. С повышенным расходом он стабильно работает и способен пробежать без капремонта больше 300 тыс. км. Данный мотор на Duster устанавли­вается только с механической коробкой передач. Кроме того, это единственный агрегат, с которым рестай­линговый Duster может быть передне­приводным.

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2.0 16V (143 л.с)

Двигатель F4R объёмом 2 литра очень надёжный, способен пройти не меньше 400 тыс. км при хорошем обслужи­вании. При рестайлинге был модерни­зирован: на впускной распредвал установили фазо­вращатель, благодаря которому мощность мотора возросла со 135 до 143 л.с. F4R имеет свою особен­ность среди двигателей Renault: после 200 тыс. км может увеличиться расход масла. Впрочем, Duster страдает от этой проблемы реже других моделей.

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1.5 DCi (109 л.с.)

Дизельный двигатель К9К объёмом 1,5 литра. Он ремонто­пригоден, но ремонт требуется редко: 8-кла ­панный дизель с впрыском типа common-rail и турбо­наддувом способен проехать до 400 тыс. км, мотор не особо требователен к качеству топлива и не склонен к перегревам. За счёт установки нового турбо­нагнета­теля при рестайлинге его мощность увели­чили с 90 до 109 л.с. На Duster дизельный двигатель ставят только с механиче­ской КПП и полным приводом.

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