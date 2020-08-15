Надёжен ли Renault Duster I поколения: все проблемы французского кроссовера с пробегом

Двигатели

K4M

16-клапанный мотор, объёмом 1.6 (102 л.с.) литра также имеет большой ресурс и может прослужить более 400 тыс. км. Клапаны на этом моторе не регули­руются, двигатель оснащён гидро­компен­саторами. Система зажигания с индивиду­альными катушками зажигания, не очень надёжными. Однако возможна их замена на катушки от F4R, ресурс которых намного выше. Главное, беречь их от влаги – проблема с форсунками омывателя критична и для K4M. Ещё одна проблема только 1,6-литрового агрегата – выход из строя клапана холостого хода и датчика положения коленвала. Точный срок их службы назвать нельзя, при поломке потребуется их замена.

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2.0 16V (135 л.с.) F4R

Двигатель в целом очень живучий и при хорошем обслужи­вании способен пройти более 400 тыс. км. Сам двигатель имеет четыре цилиндра, по четыре клапана на цилиндр, два распред­вала с ременным приводом. Замена ремня по регламенту проводится каждые 90 тыс. км, при обрыве ремня клапаны встречаются с поршнями – ремонт, как и на моторе K4M, обходится в 40–45 тыс. рублей. Двигатель F4R имеет свою конструктивную особен­ность: примерно к 200 тыс. км может вырасти расход масла из-за закоксо­вавшихся масло­съёмных колец. Однако конкретно на Renault Duster эта проблема встречается редко. Система питания – распреде­лённый впрыск, топливный насос живёт долго и работает безотказно, по топливным форсункам так же сбоев нет, они служат более 150 тыс. км. После 200 тыс. км, возможно, надо будет поменять прокладку на дроссельной заслонке, симптомом этого может быть чуть повышенный холостой ход. Система зажигания с индивиду­альными катушками вместо высоко­вольтных проводов, свечи зажигания обновляются каждые 30 тыс. км, и они недорогие. Катушки могут выйти из строя по причине влаги, которая попадает на них… из протекающих форсунок омывателя лобового стекла. Система охлаждения работает без проблем, двигатель не склонен к перегреву. Профилакти­ческая чистка радиатора поможет сохранить вентилятор (иначе он будет очень часто включаться). Водяной насос прослужит и более 180 тыс. км.

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1.5 DCi (90 л.с.)

Дизельный двигатель К9К считается одним из самых надёжных агрегатов Renault – при должном обслужи­вании пробег в 400 тыс. км для него не предел. Капитальный ремонт этого мотора обходится примерно в 120 тыс. рублей. Привод един­ственного распредвала – ремнём, его замена, по регламенту, должна осуще­ствляться каждые 90 тыс. км. Через 150–160 тыс. км может возникнуть течь масла через сальники двигателя. Примерно такой же ресурс у водяного насоса и термостата. Система питания безотказна. Ресурс ТНВД при заправке качественным дизтопливом не менее 250 тыс. км, топливных форсунок – не менее 150 тыс. км, свечей накаливания – 200 тыс. км.

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