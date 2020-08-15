Надёжен ли Renault Duster I поколения: все проблемы французского кроссовера с пробегом
Команда Авто.ру
Отчёт о надёжности Renault Duster составлен на основе опроса экспертов — сотрудников специализированных автосервисов, имеющих огромный опыт ремонта и обслуживания машин марки Renault. Первая часть отчёта справочная, с общей оценкой надёжности автомобиля, которую аналитики Авто.ру рассчитывают по данным о ресурсе ключевых компонентов. Вторая часть — максимально подробный разбор всех проблем, с которыми может столкнуться владелец подержанного автомобиля.
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Автомобиль построен на глобальной платформе В0 концерна Renault-Nissan. Кузов типа универсал, цельнометаллический, двигатели –
наиболее популярная и надёжная модификация
Пробег скручивается без особых усилий, информация по пробегу хранится в приборной панелиКриминальная привлекательность: средняя
Duster не работает в такси, поэтому менее популярен у угонщиков, чем Logan. Но всё-таки криминальная статистика по внедорожнику довольно тревожная – и в большинстве случаев его тоже крадут для разбора на запчастиСложность восстановления после аварии
Удар в переднюю часть: прочность конструкции средняя – как правило, требуется замена или ремонт бампера, капота, фар. Но стоимость восстановления относительно невелика, поскольку обычно применяют неоригинальные запчасти
Удар в заднюю часть: прочность конструкции ниже, от удара страдают бампер, крышка багажника, задние крылья. Цена восстановления также невысока
Кузов
Коррозионная стойкость кузова высокая: он сварен из оцинкованного металла. Ржавчина появляется нескоро и обычно в первую очередь на внешних панелях – крыльях, дверях, капоте. Чтобы задние крылья были долго в хорошем состоянии, рекомендуется установить передние брызговики и обклеить задние крылья защитной плёнкой. Хрома на кузовных элементах немного, но тот, что есть, держится хорошо.
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Салон
В салоне автомобиля всё сделано максимально просто, но надёжно. В интерьере жёсткий пластик, независимо от комплектации, также в автомобиле невысокий уровень шумоизоляции. Сиденья тканевые или с обивкой из искусственной кожи (экокожа), способны долгие годы сохранять хорошее состояние, если беречь салон автомобиля.
Двигатели
В России Duster 2010–2015 года продавался с тремя
1.6 16V (102 л.с.)
Новый для Renault Duster двигатель H4M позаимствован у компании Nissan. Он сменил дорестайлинговый 102-сильный мотор K4M. Имеет свойство подъедать масло, но это не является неисправностью двигателя, с повышенным расходом он стабильно работает и способен пробежать без капремонта больше 300 тыс. км. Данный мотор на Duster устанавливается только с механической коробкой передач. Кроме того, это единственный агрегат, с которым рестайлинговый Duster может быть переднеприводным.
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2.0 16V (135 л.с.)
Двигатель F4R объёмом 2 литра очень надёжный, способен пройти не меньше 400 тыс. км при хорошем обслуживании. Имеет свою особенность среди двигателей Renault: после 200 тыс. км может увеличиться расход масла. Впрочем, Duster страдает от этой проблемы реже других моделей.
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1.5 DCi (90 л.с.)
Дизельный двигатель К9К объёмом 1,5 литра. Он ремонтопригоден, но ремонт требуется редко:
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Трансмиссия
МКПП
МКПП на данных автомобилях крайне надёжны. На Duster устанавливается два варианта механической коробки –
АКПП
АКПП устанавливалась только в паре с двигателем 2.0 16V. Четырёхступенчатый агрегат в целом безотказен, единственное проблемное место – клапан модуляции. При его засорении автомат переключается с толчками и в пределе может перейти в аварийный режим.
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Приводы
Привод на внедорожнике двух видов – передний или полный, с подключаемой задней осью. В первом варианте единственное, что требует внимания, – это чехлы ШРУСов. У владельцев полноприводных машин проблем больше. Муфта полного привода взята с более мощного и тяжёлого автомобиля Nissan Murano, и на Renault она работает очень надёжно. Но к 120–150 тыс. км изнашиваются крестовины и подшипники промежуточных опор карданного вала. Официально вал не ремонтируется, рекомендуется менять его целиком, но в специализированных мастерских кардан перебирают.
Подвеска
Передняя подвеска
Передняя подвеска пружинная, типа McPherson. Она энергоёмкая и достаточно надёжная, особенно если не злоупотреблять её «всеядностью». Большинство элементов передней подвески – амортизаторы, сайлентблоки рычагов, ступичные подшипники – при нормальной эксплуатации служат не менее 100 тыс. км. Самый капризный элемент – стойки и втулки стабилизатора, которые недороги.
Задняя подвеска
Задняя подвеска двух типов – со скручивающейся балкой на переднеприводных машинах или многорычажная, если привод полный. Ресурс элементов у обеих вариантов примерно одинаковый. Для амортизаторов, сайлентблоков, стоек заднего стабилизатора (у многорычажки) это 120 тыс. км и выше. Подшипники ступиц могут прослужить и более 150 тыс. км, пружины тоже не склонны проседать.
Климатическая система
Дорестайлинговый Duster оснащён системой кондиционирования с ручным управлением. При должном уходе она работает надёжно – стоит поддерживать рабочее давление фреона и сезонно промывать радиатор (иначе к 100 тыс. км он может выйти из строя
Кузов
В целом стойкость лакокрасочного покрытия средняя, и более уязвимы машины базовых цветов (неметаллик). С учётом формы кузова к слабым местам можно отнести кромку капота и рамку лобового стекла, а также задние крылья, так как передние колёса забрасывают их летящей грязью и камнями. Опытные владельцы решают эту проблему установкой передних брызговиков большего размера, плюс к этому оклеивают задние крылья защитной плёнкой. Стойкость хрома в целом хорошая. В остальном же никаких особенно критических моментов по кузову нет. Оборудование кузова не имеет каких-либо проблем: петли дверей не провисают, уплотнители держатся крепко и не протекают.
Двигатели
K4M
16-клапанный мотор, объёмом 1.6 (102 л.с.) литра также имеет большой ресурс и может прослужить более 400 тыс. км. Клапаны на этом моторе не регулируются, двигатель оснащён гидрокомпенсаторами. Система зажигания с индивидуальными катушками зажигания, не очень надёжными. Однако возможна их замена на катушки от F4R, ресурс которых намного выше. Главное, беречь их от влаги – проблема с форсунками омывателя критична и для K4M. Ещё одна проблема только 1,6-литрового агрегата – выход из строя клапана холостого хода и датчика положения коленвала. Точный срок их службы назвать нельзя, при поломке потребуется их замена.
2.0 16V (135 л.с.) F4R
Двигатель в целом очень живучий и при хорошем обслуживании способен пройти более 400 тыс. км. Сам двигатель имеет четыре цилиндра, по четыре клапана на цилиндр, два распредвала с ременным приводом. Замена ремня по регламенту проводится каждые
1.5 DCi (90 л.с.)
Дизельный двигатель К9К считается одним из самых надёжных агрегатов Renault – при должном обслуживании пробег в 400 тыс. км для него не предел. Капитальный ремонт этого мотора обходится примерно в 120 тыс. рублей. Привод единственного распредвала – ремнём, его замена, по регламенту, должна осуществляться каждые
Трансмиссия
АКПП
4-ступенчатая АКПП относится к серии агрегатов, в разное время устанавливавшихся на множество автомобилей Renault, Nissan, Peugeot, Citroen, и пользующихся дурной славой ненадёжных. Однако на Renault Duster АКПП не часто преподносит сюрпризы. Регламентом Renault даже не предусмотрена замена масла и фильтра в коробке, но многие владельцы делают это «на всякий случай». Также в профилактических целях рекомендуют обновлять клапан модуляции – при его загрязнении АКПП начинает переключаться с толчками, а потом и вовсе выдаёт ошибку и встаёт в аварийный режим. Работа по замене этого клапана обойдётся примерно в 15 тыс. рублей (не нужно даже снимать коробку с автомобиля). Если же АКПП вышла из строя и требуется капитальный её ремонт, стоить он будет примерно 100 тыс. рублей. АКПП устанавливалась на Duster только с двухлитровым мотором – как в переднеприводном варианте (индекс коробки DP2), так и в полноприводном (индекс коробки DP8).