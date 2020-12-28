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Сумасшедший хот-род с крышей из кожи страуса уйдёт с молотка

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Дмитрий Елизаров

На аукционе Barrett-Jackson в марте следующего года выставят на продажу единственный в своём роде спорткар по имени Durty 30, построенный на базе Ford Model A выпуска 1930 года. Впрочем, от исходной модели у хот-рода сохранилась, пожалуй, только рама и часть кузова.

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  • Создали уникальный родстер отец и сын Грэм и Джоэл Кэнноны из канадского ателье Collision Solutions. Перво­начально, обнаружив на свалке ржавый кузов Ford A, они планировали построить классический рэт-род, но в процессе создания проекта его концепция была радикально переработана.

  • Кузов расширили на 200 милли­метров и удлинили на 150, снабдили капотом от Chevrolet 40-х годов, лобовым стеклом от пикапов Ford конца 30-х и винтажной радиаторной решёткой Hudson, а также дверями, открыва­ющи­мися против хода движения. Окрашен он уникальной многослойной краской с чешуйками золоти­стого и медного оттенков.

  • В конструкции крыши использована массивная перемычка над сиденьями, к которой крепятся съёмные панели, обтянутые страусиной кожей.

  • Помимо специально спроектиро­ванной пневмо­подвески Durty 30 оснащён шести­литровым V8 от Chevrolet Corvette, который перед установкой допол­нительно доработали (в частности, у мотора появился особо производи­тельный механический нагнетатель). Развивает двигатель 585 л.с. и работает в паре с шести­ступенчатым «автоматом». Привод у хот-рода задний, при этом на задней оси установлены 24-дюймовые колёсные диски Kompression с резиной размер­ностью 405/25R24, на передней оси стоят шины на 255/30R21. Сами диски окрашены в медный цвет.

  • Полностью кастомный интерьер отделан медью, алюминием, чёрным деревом и замшей. Центральный тоннель для него позаим­ствовали у Cadillac CTSV 2011 года, встроив в него не только рычаг «автомата», но и iPad, а также кнопку запуска двигателя.

  • Уникальный хот-род получил множество наград на специ­альных выставках, а его образ используется в одной из популярных компьютерных игр. Пред­полагаемая цена Durty 30 не называется.

  • Около года назад на аукционе Mecum продавали ещё один уникальный хот-род — базой для его строитель­ства послужил Lamborghini Espada образца 1968 года. Оценивался автомобиль в четверть миллиона долларов.

Как вам такой суперкар из Канады?

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