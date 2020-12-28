Сумасшедший хот-род с крышей из кожи страуса уйдёт с молотка
Дмитрий Елизаров
На аукционе Barrett-Jackson в марте следующего года выставят на продажу единственный в своём роде спорткар по имени Durty 30, построенный на базе Ford Model A выпуска 1930 года. Впрочем, от исходной модели у хот-рода сохранилась, пожалуй, только рама и часть кузова.
Создали уникальный родстер отец и сын Грэм и Джоэл Кэнноны из канадского ателье Collision Solutions. Первоначально, обнаружив на свалке ржавый кузов Ford A, они планировали построить классический рэт-род, но в процессе создания проекта его концепция была радикально переработана.
Кузов расширили на 200 миллиметров и удлинили на 150, снабдили капотом от Chevrolet
40-хгодов, лобовым стеклом от пикапов Ford конца 30-хи винтажной радиаторной решёткой Hudson, а также дверями, открывающимися против хода движения. Окрашен он уникальной многослойной краской с чешуйками золотистого и медного оттенков.
В конструкции крыши использована массивная перемычка над сиденьями, к которой крепятся съёмные панели, обтянутые страусиной кожей.
Помимо специально спроектированной пневмоподвески Durty 30 оснащён шестилитровым V8 от Chevrolet Corvette, который перед установкой дополнительно доработали (в частности, у мотора появился особо производительный механический нагнетатель). Развивает двигатель 585 л.с. и работает в паре с шестиступенчатым «автоматом». Привод у хот-рода задний, при этом на задней оси установлены 24-дюймовые колёсные диски Kompression с резиной размерностью 405/25R24, на передней оси стоят шины на 255/30R21. Сами диски окрашены в медный цвет.
Полностью кастомный интерьер отделан медью, алюминием, чёрным деревом и замшей. Центральный тоннель для него позаимствовали у Cadillac CTSV 2011 года, встроив в него не только рычаг «автомата», но и iPad, а также кнопку запуска двигателя.
Уникальный хот-род получил множество наград на специальных выставках, а его образ используется в одной из популярных компьютерных игр. Предполагаемая цена Durty 30 не называется.
Около года назад на аукционе Mecum продавали ещё один уникальный хот-род — базой для его строительства послужил Lamborghini Espada образца 1968 года. Оценивался автомобиль в четверть миллиона долларов.