Сумасшедший хот-род с крышей из кожи страуса уйдёт с молотка

Создали уникальный родстер отец и сын Грэм и Джоэл Кэнноны из канадского ателье Collision Solutions. Перво­начально, обнаружив на свалке ржавый кузов Ford A, они планировали построить классический рэт-род, но в процессе создания проекта его концепция была радикально переработана.

Кузов расширили на 200 милли­метров и удлинили на 150, снабдили капотом от Chevrolet 40-х годов, лобовым стеклом от пикапов Ford конца 30-х и винтажной радиаторной решёткой Hudson, а также дверями, открыва­ющи­мися против хода движения. Окрашен он уникальной многослойной краской с чешуйками золоти­стого и медного оттенков.

В конструкции крыши использована массивная перемычка над сиденьями, к которой крепятся съёмные панели, обтянутые страусиной кожей.

Помимо специально спроектиро­ванной пневмо­подвески Durty 30 оснащён шести­литровым V8 от Chevrolet Corvette, который перед установкой допол­нительно доработали (в частности, у мотора появился особо производи­тельный механический нагнетатель). Развивает двигатель 585 л.с. и работает в паре с шести­ступенчатым «автоматом». Привод у хот-рода задний, при этом на задней оси установлены 24-дюймовые колёсные диски Kompression с резиной размер­ностью 405/25R24, на передней оси стоят шины на 255/30R21. Сами диски окрашены в медный цвет.

Полностью кастомный интерьер отделан медью, алюминием, чёрным деревом и замшей. Центральный тоннель для него позаим­ствовали у Cadillac CTSV 2011 года, встроив в него не только рычаг «автомата», но и iPad, а также кнопку запуска двигателя.

Уникальный хот-род получил множество наград на специ­альных выставках, а его образ используется в одной из популярных компьютерных игр. Пред­полагаемая цена Durty 30 не называется.