Dodge представил самый мощный серийный внедорожник на планете
Артем Шахнович
Большой внедорожник Dodge Durango, построенный на общей платформе с Jeep Grand Cherokee, серьёзно обновился. Одновременно с этим в линейку добавилась экстремальная модификация SRT Hellcat с мотором мощностью 720 л.с. Теперь это самый мощный серийный внедорожник на планете: он обогнал по отдаче двигателя и Lamborghini Urus (650 л.с.) и Jeep Grand Cherokee Trackhawk с таким же мотором, мощность которого всего на 3 лошадиные силы меньше (717 л.с.).
Снаружи обновлённый кроссовер в базовой версии отличается новыми бамперами, выполненными в спортивном стиле, светодиодной оптикой, мелкоячеистой радиаторной решёткой радиатора и спойлером увеличенного размера на двери багажника.
В салоне полностью изменилась передняя панель: теперь её центральная часть слегка повернута к водителю. Мультимедийная система Uconnect
5-го,последнего, поколения может быть с дисплеем диагональю 8,4 или 10,1 дюйма.
Базовый мотор — 3,6-литровый атмосферный двигатель V6 Pentastar (299 л.с. и 353 Нм). На версию
R/Tустанавливается двигатель Hemi V8 объёмом 5,7 л (365 л.с. и 529 Нм), а топовой считается модификация SRT с 6,4-литровым двигателем Hemi V8 (482 л.с. и 637 Нм), которая теперь оснащена функцией быстрого старта. Такой кроссовер разгоняется до 97 км/чза 4,4 секунды.
На вершине модельной линейки стоит экстремальная модификация SRT Hellcat с 720-сильным компрессорным двигателем V8 объёмом 6,2 л, развивающим 875 Нм, и восьмиступенчатым «автоматом». До
97 км/ч (60 миль/ч)Durango SRT Hellcat разгоняется за 3,5 секунды, его максимальная скорость — 290 км/ч.Дистанцию в 1/4 милион проезжает за 11,5 секунды — на уровне Porsche 911 Turbo. В оснащение версии входят спортивная подвеска с адаптивными амортизаторами и более мощная тормозная система с шестипоршневыми суппортами Brembo и тормозными дисками диаметром 400 мм на передней оси.
Самую мощную модификацию Dodge планирует выпускать всего шесть месяцев — с начала до середины 2021 года. Однако тираж не ограничен.
Dodge Durango третьего поколения производится с 2010 года и пользуется стабильным спросом в США. Так, в 2019 году было продано 67 599 внедорожников против 65 947 годом ранее. Нынешнее обновление для модели стало вторым по счёту — первое проводилось в 2013 году.