Dodge представил самый мощный серийный внедорожник на планете

Большой внедорожник Dodge Durango, построенный на общей платформе с Jeep Grand Cherokee, серьёзно обновился. Одно­временно с этим в линейку добавилась экстремальная моди­фикация SRT Hellcat с мотором мощностью 720 л.с. Теперь это самый мощный серийный внедорожник на планете: он обогнал по отдаче двигателя и Lamborghini Urus (650 л.с.) и Jeep Grand Cherokee Trackhawk с таким же мотором, мощность которого всего на 3 лошадиные силы меньше (717 л.с.).