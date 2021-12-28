Дуэйн Скала Джонсон дарит маме Cadillac на Рождество: посмотрите на её реакцию

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Звезда «Форсажей» Дуэйн Скала Джонсон удивил туристов своим поступком
На этом сорокалетнем Ford Bronco проезжали не больше 150 километров в год. Теперь его продают
В инстаграм-аккаунте знаменитого актёра Дуэйна Джонсона therock (Скала) появилась видеозапись процесса вручения его маме рождественского подарка — им стал новый Cadillac XT6. В церемонии приняли участие дочери Скалы и его пёс по имени Хоббс.
Ранее сообщалось, что Cadillac на фоне дефицита микроэлектронных компонентов перестал оснащать свои кроссоверы в некоторых комплектациях парковочными ассистентами. При этом не исключено, что в течение 2022 года производитель доукомплектует уже проданные машины.