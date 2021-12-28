Дуэйн Скала Джонсон дарит маме Cadillac на Рождество: посмотрите на её реакцию

Актёр заявил, что его мама Ата прожила тяжёлую жизнь и на самом деле заслуживает намного большего. Как отметил Джонсон, владелица нового кроссовера была «шокирована и обрадована».

Дуэйн Скала Джонсон известен в том числе и по роли спецагента Люка Хоббса во франшизе «Форсаж»: судя по всему, своего пса актёр назвал в честь этого персонажа.

Cadillac XT6 в США стоит минимум 48 595 долларов (3,5 миллиона рублей) и предлагается в трёх вариантах комплектаций с выбором из двух двигателей — двухлитровой «турбочетвёрки» и 3,6-литрового атмосферного V6. Коробка передач — девяти­диапазонный «автомат». С учётом опций стоимость автомобиля может превысить 80 тысяч долларов.

Ранее сообщалось, что Cadillac на фоне дефицита микро­электронных компонентов перестал оснащать свои кроссоверы в некоторых комплектациях парко­вочными ассистентами. При этом не исключено, что в течение 2022 года производитель доукомп­лектует уже проданные машины.