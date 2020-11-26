Ducati выпустила свой Lamborghini — но на двух колёсах

Мотоциклу переработали внешность, заменив часть деталей на альтер­нативные карбоновые. Кроме того, Ducati Diavel получил особую схему окраски с сочета­нием оттенков серо-зелёного, золотого и чёрного — ту же самую, которая была применена на премьерном образце Lamborghini Siàn FKP 37.

Образ дополнен символами 63 (эта цифра, как и на суперкаре Lamborghini, служит отсылкой к году основания марки) и золоти­стыми коваными колёсами на 17 дюймов. Глава Центра стиля Ducati заявил, что новый Diavel 1260 S станет прекрасным предметом для коллекци­ониро­вания: фирма планирует собрать всего 630 таких мотоциклов.

Силовая установка и прочие харак­теристики мотоцикла не изменились. 1,3-литровый двигатель Ducati Diavel 1260 S развивает до 162 л.с. и 129 Нм крутящего момента, в версии S эта модель оснащается тормозными механизмами Brembo и амортиза­торами Ohlins. В России за Ducati Diavel 1260 со 150-сильным мотором просят минимум 1 750 000 рублей.