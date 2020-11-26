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Ducati выпустила свой Lamborghini — но на двух колёсах

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Дмитрий Елизаров

Мотоциклетная компания Ducati, входящая в состав концерна Volkswagen AG, пред­ставила особую версию спортбайка Diavel 1260 S. Мотоцикл стал итогом первой коллаборации компании с другим участником концерна, фирмой Lamborghini, и выполнен в стиле эксклю­зивного суперкара Lamborghini Siàn FKP 37.

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  • Мотоциклу переработали внешность, заменив часть деталей на альтер­нативные карбоновые. Кроме того, Ducati Diavel получил особую схему окраски с сочета­нием оттенков серо-зелёного, золотого и чёрного — ту же самую, которая была применена на премьерном образце Lamborghini Siàn FKP 37.

  • Образ дополнен символами 63 (эта цифра, как и на суперкаре Lamborghini, служит отсылкой к году основания марки) и золоти­стыми коваными колёсами на 17 дюймов. Глава Центра стиля Ducati заявил, что новый Diavel 1260 S станет прекрасным предметом для коллекци­ониро­вания: фирма планирует собрать всего 630 таких мотоциклов.

  • Силовая установка и прочие харак­теристики мотоцикла не изменились. 1,3-литровый двигатель Ducati Diavel 1260 S развивает до 162 л.с. и 129 Нм крутящего момента, в версии S эта модель оснащается тормозными механизмами Brembo и амортиза­торами Ohlins. В России за Ducati Diavel 1260 со 150-сильным мотором просят минимум 1 750 000 рублей.

  • Модель суперкара Lamborghini Siàn FKP 37 была выпущена в количестве 63 единиц, и все они были проданы ещё до премьеры.

Выбрали бы суперкар или супербайк?

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