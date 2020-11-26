Ducati выпустила свой Lamborghini — но на двух колёсах
Дмитрий Елизаров
Мотоциклетная компания Ducati, входящая в состав концерна Volkswagen AG, представила особую версию спортбайка Diavel 1260 S. Мотоцикл стал итогом первой коллаборации компании с другим участником концерна, фирмой Lamborghini, и выполнен в стиле эксклюзивного суперкара Lamborghini Siàn FKP 37.
Мотоциклу переработали внешность, заменив часть деталей на альтернативные карбоновые. Кроме того, Ducati Diavel получил особую схему окраски с сочетанием оттенков серо-зелёного, золотого и чёрного — ту же самую, которая была применена на премьерном образце Lamborghini Siàn FKP 37.
Образ дополнен символами 63 (эта цифра, как и на суперкаре Lamborghini, служит отсылкой к году основания марки) и золотистыми коваными колёсами на 17 дюймов. Глава Центра стиля Ducati заявил, что новый Diavel 1260 S станет прекрасным предметом для коллекционирования: фирма планирует собрать всего 630 таких мотоциклов.
Силовая установка и прочие характеристики мотоцикла не изменились. 1,3-литровый двигатель Ducati Diavel 1260 S развивает до 162 л.с. и 129 Нм крутящего момента, в версии S эта модель оснащается тормозными механизмами Brembo и амортизаторами Ohlins. В России за Ducati Diavel 1260 со 150-сильным мотором просят минимум
1 750 000рублей.
Модель суперкара Lamborghini Siàn FKP 37 была выпущена в количестве 63 единиц, и все они были проданы ещё до премьеры.