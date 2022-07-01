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Рассекречены характеристики первого электробайка Ducati: 148 сил и 275 км/ч максимальной скорости

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Кирилл Малышев

Компания Ducati продолжает тесты своего первого электрического мотоцикла, пока известного под обозначением V21L. Работы по доводке байка ещё не завершены, но итальянцы раскрыли его основные характеристики.

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  • Электромотор развивает 148 лошадиных сил и 140 Нм. У него и аккумулятора предусмотрена система жидкостного охлаждения, чтобы обеспечить постоянную максимальную производительность. На трассе Муджелло, одной из самых быстрых в MotoGP, испытатели разогнали Ducati V21L до 275 км/ч.
  • Ёмкость аккумулятора составляет 18 кВт·ч. В ней 1152 цилиндрические ячейки и 110 килограммов массы. Запас хода не сообщается. Мотоцикл создаётся с прицелом на трековое использование, и автономность его в гражданском режиме для создателей не слишком важна.
  • Снаряжённая масса байка — 225 килограммов. В конструкции широко использован карбон. Применяются подвеска от Ohlins и тормоза от Brembo. Так как мотоцикл лишён коробки передач, слева на руле стоит второй рычаг тормоза, что потребует от пилотов радикальной смены рефлексов при управлении.
  • Со следующего года Ducati будет единственным поставщиком серии электрического мирового чемпионата FIM MotoE. В ней и поедет модель V21L. Позднее, используя её наработки, итальянская фирма представит и дорожный электромотоцикл.

Ранее британская компания White Motorcycle Concepts раскрыла детали своего проекта WMC250EV. Это будет самый быстрый в мире электро­мотоцикл. По предварительным расчётам, его максимальная скорость превысит 400 км﻿/﻿ч.

При каких условиях вы бы сели на мотоцикл?

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