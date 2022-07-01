Рассекречены характеристики первого электробайка Ducati: 148 сил и 275 км/ч максимальной скорости

Ёмкость аккумулятора составляет 18

кВт·ч. В ней 1152 цилиндрические ячейки и 110 килограммов массы. Запас хода не сообщается. Мотоцикл создаётся с прицелом на трековое использование, и автономность его в гражданском режиме для создателей не слишком важна.