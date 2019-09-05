Полицейские подарили жителю Дубая машину за то, что он соблюдал ПДД
Андрей Шульдешов
Житель Дубая Зейд аль-Зубейди получил в подарок от местного полицейского департамента Hyundai i10. Машина Зейду досталась за то, что он просто-напросто соблюдал правила дорожного движения в эмирате.
Автомобиль разыгрывался в рамках программы поощрения безопасного вождения, которая существует в ОАЭ с 2013 года, пишет Khaleej Times. В рамках программы водителям начисляются так называемые белые баллы: каждый месяц можно получать по одному баллу, если вообще не нарушать ПДД. Водители, накопившие 60 баллов за пять лет (то есть ни разу за этот период не нарушавшие правил), автоматически становятся участниками лотереи и имеют шанс выиграть автомобиль.
В этом году победителем стал Зейд аль-Зубейди. Приз — хэтчбек Hyundai i10.
Ранее в эмирате Рас-эль-Хайма нашли водителя, который за 50 лет стажа вообще ни разу не отступил от ПДД.
Штрафы за нарушение ПДД в эмиратах суровые: например, непристёгнутый ремень обойдётся в 400 дирхамов (около 7200 рублей), проезд на красный – в 1000 дирхамов (18 000 рублей). Плюс к этому водителю начисляются штрафные баллы (всего за год можно получить 24 таких балла, потом права изымают сроком на три месяца). За пьяное вождение в ОАЭ грозит тюремный срок и лишение прав на год.