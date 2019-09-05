Полицейские подарили жителю Дубая машину за то, что он соблюдал ПДД

Автомобиль разыгрывался в рамках программы поощ­рения безопас­ного вождения, которая суще­ствует в ОАЭ с 2013 года, пишет Khaleej Times. В рамках программы води­телям начисля­ются так называемые белые баллы: каждый месяц можно получать по одному баллу, если вообще не нарушать ПДД. Водители, накопившие 60 баллов за пять лет (то есть ни разу за этот период не нарушавшие правил), автоматически становятся участ­никами лотереи и имеют шанс выиграть автомобиль.

В этом году победителем стал Зейд аль-Зубейди. Приз — хэтчбек Hyundai i10.

Ранее в эмирате Рас-эль-Хайма нашли водителя, который за 50 лет стажа вообще ни разу не отступил от ПДД.