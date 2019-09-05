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Полицейские подарили жителю Дубая машину за то, что он соблюдал ПДД

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Андрей Шульдешов

Житель Дубая Зейд аль-Зубейди получил в подарок от местного поли­цейского департа­мента Hyundai i10. Машина Зейду досталась за то, что он просто-напросто соблюдал правила дорожного движения в эмирате.

تتواصل مفاجآت نظام النقاط البيضاء، وتتوالى زيارات اللواء المهندس المستشار محمد سيف الزفين مساعد القائد العام لشؤون العمليات، لمنازل الفائزين لتسليمهم جوائزهم، وهذه المرة من منطقة البرشاء، حيث استلم زيد سعيد الزبيدي، سيارته التي فاز بها نتيجة التزامه بقوانين السير والمرور. Dubai Police continues their tradition of reinforcing safe driving habits and recognizing those who strive to make the roads safer; law-abiding drivers. Major General Mohammed Saif Al Zafeen, Assistant to the Dubai Police Chief for Operation Affairs, consistently visits the winners of the “White Points” system. This time Major General Al Zafeen visited the second winner in Al Barsha, where he received his prize, a car. ---------------------------------- تابعونا على قنواتنا الأخرى للمزيد! ---------------------------------- تويتر: Twitter.com/dubaipolicehq فيسبوك: Facebook.com/dubaipolicehq إنستغرام: Instagram.com/dubaipolicehq

  • Автомобиль разыгрывался в рамках программы поощ­рения безопас­ного вождения, которая суще­ствует в ОАЭ с 2013 года, пишет Khaleej Times. В рамках программы води­телям начисля­ются так называемые белые баллы: каждый месяц можно получать по одному баллу, если вообще не нарушать ПДД. Водители, накопившие 60 баллов за пять лет (то есть ни разу за этот период не нарушавшие правил), автоматически становятся участ­никами лотереи и имеют шанс выиграть автомобиль.

  • В этом году победителем стал Зейд аль-Зубейди. Приз — хэтчбек Hyundai i10.

  • Ранее в эмирате Рас-эль-Хайма нашли водителя, который за 50 лет стажа вообще ни разу не отступил от ПДД.

  • Штрафы за нарушение ПДД в эмиратах суровые: например, непристёг­нутый ремень обойдётся в 400 дирхамов (около 7200 рублей), проезд на красный – в 1000 дирхамов (18 000 рублей). Плюс к этому водителю начисля­ются штрафные баллы (всего за год можно получить 24 таких балла, потом права изымают сроком на три месяца). За пьяное вождение в ОАЭ грозит тюремный срок и лишение прав на год.

Cтали бы идеальным водителем ради новой машины?

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