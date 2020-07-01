Остров погибших легенд: 15 крутейших автомобилей со свалки в Дубае

На дубайском автомобильном кладбище несколько «Геликов» в топовом исполнении, причём как предыдущего поколения, c 5,5-литровым V8, так и современный, под капотом которого установлен 4-литровый битурбированный мотор М177 мощностью 585 лошадиных сил.

Российские дилеры предлагают новый G63 AMG по цене от 13 миллионов 150 тысяч рублей. На дубайском аукционе видавшую виды машины можно купить раза в три дешевле. Но никто не знает, во сколько обойдётся её ремонт.