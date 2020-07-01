Рейтинг автомобилей с «автоматом»: что выбирают россияне

Остров погибших легенд: 15 крутейших автомобилей со свалки в Дубае

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Алексей Олефиренко

Автор YouTube-канала SupercarBlondie Алекс Мэри Хирши недавно посетила свалку машин Дубая, куда по разным причинам попадают сотни спорт- и суперкаров. А также роскошные лимузины, гран-туризмо и внедорожники.

Сквозь слёзы мы внимательно присмотрелись к видеоролику и выбрали 15 самых впечатляющих машин, которые прямо сейчас умирают под палящим солнцем пустыни.

Mercedes-AMG G63

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На дубайском автомобильном кладбище несколько «Геликов» в топовом исполнении, причём как предыдущего поколения, c 5,5-литровым V8, так и современный, под капотом которого установлен 4-литровый битурбированный мотор М177 мощностью 585 лошадиных сил.

Российские дилеры предлагают новый G63 AMG по цене от 13 миллионов 150 тысяч рублей. На дубайском аукционе видавшую виды машины можно купить раза в три дешевле. Но никто не знает, во сколько обойдётся её ремонт.

Porsche Cayenne

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Хотя такие автомобили, как Porsche Cayenne, быстро теряют в стоимо­сти после смены поколений, всё равно непривычно видеть спортивный крос­совер на смертном одре. Учитывая, что богачи из Объеди­нённых Арабских Эмиратов покупают в основном топовые версии машин, серый Cayenne на свалке – наверняка в версии Turbo или Turbo S. И он однозначно не гибрид: об этом говорят красные тормозные суппорта.

В любом случае под прилично смятым капотом находится двигатель V8, который развивает более 500 лошадиных сил. Или когда-то развивал…

Maserati Ghibli

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Рядом с покосившимся Гелендевагеном приютился Maserati Ghibli – харизма­тичный итальян­ский седан, который, увы, на пост­совет­ском простран­стве не слишком популярен. Автомобиль комп­лектуется только трёх­литровыми двигателями V6 с двойным наддувом, в разработке которого поучаст­вовали инженеры Ferrari. В топовом исполнении Ghibli S способен ускоряться до 100 кило­метров в час менее чем за 5 секунд, а максимальная скорость достигает 286 километров в час.

Jaguar F-Type

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Недавно Jaguar F-Type пережил рестайлинг, получив полностью новое оформ­ление передка и современную электронику. Вероятно, именно это обстоя­тель­ство подстегнуло кого-то избавиться от старого купе, эффектно «приложив» его о стену или другую машину.

Судя по четырёхствольному выхлопу, F-Type на свалке в версии R. Кто-то не смог обуздать 550 компрес­сорных сил, способных разогнать этот автомобиль до 300 километров в час.

Ferrari California

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Так уж сложилось, что в тот момент, когда SupercarBlondie была на легендарной дубайской свалке, там оказались сразу две Ferrari California T. Причём обе в относи­тельно неплохом состоянии. Как сообщил работник свалки, на интернет-аукционах, организуемых полицией Дубая, подобные машины уходят за сумму около 30 тысяч долларов. При том, что обычно в ОАЭ такие машины стоят минимум 100 тысяч.

California T стала одной из первых турбированных Ferrari новой волны. Передне­моторный кабриолет комп­лектуется 3,9-литровым мотором V8, который выдаёт 560 лошадиных сил и 755 Н·м, едет до сотни за 3,6 секунды и разгоняется до 315 км/ч.

Mercedes-AMG GT S

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Судя по вывороту передних колёс разбитого AMG GT S, ему теперь только в чемпи­онатах по дрифту выступать. Хотя, конечно, грустно видеть, что харизма­тичное спорткупе доживает свой век таким вот образом. Машина в пыли, грязи и, судя по всему, стоит на свалке достаточно давно. Карбоновая крыша и стацио­нарное антикрыло намекают, что купе принад­лежит к премьерной версии Edition 1. Упс…

В России двухдверный суперкар от AMG купить новым можно лишь в версии GT R. Стоит такое удоволь­ствие от 13 миллионов 290 тысяч рублей. Подер­жанные экземпляры, в том числе AMG GT и GT S, на Авто.ру продаются от 5,3 миллиона рублей и дороже.

Rolls-Royce Wraith

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Недалеко от пары Ferrari California T обосновался дуэт Rolls-Royce Wraith. И если один фастбэк с виду находится в неплохом состоянии, то второму повезло гораздо меньше. Судя по всему, машина сначала во что-то врезалась, а потом «сделала уши» и встала на крышу.

Rolls-Royce Wraith с 2013 года является самой нешофёрской моделью марки. Его 6,6-литровый V12 с двойным наддувом развивает 632 лошадиные силы и 800 Н·м, поэтому 2,5-тонное купе ускоряется до 100 километров в час за 4,6 секунды, а максимальная скорость принуди­тельно ограничена электроникой на 250 км/ч. В России новый Wraith будет стоить 24,5 миллиона рублей минимум.

Maserati GranTurismo

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Модель GranTurismo стала настоящей классикой Maserati. Дебютиро­вавшая в 2007 году, она оказалась настолько продуманной, настолько эстетичной, что без особых изме­нений выпускалась до 2019 года. За это время было продано почти 30 тысяч купе. И одно из них готовится к встрече с прессом.

Независимо от года выпуска и версии GranTurismo оснащался атмо­сферным двигателем V8 F136, который был разработан Ferrari. Его звук — песня! В версии GranTurismo S, а на видео, судя по всему, именно она, двигатель выдавал 440 лошадиных сил с 4,7 литра объёма. Разгон до 100 километров в час у купе занимает 4,9 секунды, а максимальная скорость состав­ляет 295 километров в час.

Bentley Bentayga

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Со своей максималкой в 301 километр в час Bentley Bentayga входит в шорт-лист самых быстрых серийных кроссоверов мира, а версия Bentayga Speed и вовсе возглав­ляет его с максималкой 306 км/ч. Неудиви­тельно, что кто-то уже «доездился».

SUV от Bentley оснащается восьми- и двенадцати­цилиндровыми двигателями. Как дизельными, так и бензиновыми — есть даже гибрид! Версия с V8 и 550 лошадиными силами в нашей стране обойдётся минимум в 13 767 000 рублей, если речь идёт о новом автомобиле. Не менее новая Бентайга, но с W12 мощностью 608 лошадиных сил, обойдётся намного дороже — от 18 миллионов 486 тысяч рублей.

Lamborghini Huracan

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Бывший владелец красного Lamborghini Huracan, который теперь плавно врастает в песок дубайской свалки, кажется, возомнил себя Джеймсом Бондом и захотел попробовать, может ли его суперкар пере­двигаться под водой, как Lotus Esprit агента 007. Иначе как ещё объяснить много­численные подтёки снаружи и внутри автомобиля?

Когда этот автомобиль был новым, он прекрасно голосил своим атмо­сферным 10-цилин­дровым двигателем мощностью 610 лошадиных сил, разгонялся до 100 километров в час за 3,2 секунды и мог набрать 325 кило­метров в час максимальной скорости. В России за такой придётся отдать более 14 миллионов рублей.

Ferrari 612 Scaglietti

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Хотя работы Кена Окуямы часто подвергались критике, проверку временем они выдер­живают прекрасно. Enzo Ferrari даже сегодня выглядит футури­стично. Да и Ferrari 612 Scaglietti на свалке смотрится королевой бала. Кстати, именно в этой машине Александра нашла 500 дирхам за солнце­защитным козырьком, что экви­валентно 9450 рублей.

Модель 612 Scaglietti стала последним классическим гран-туризмо Ferrari, после чего её заменила довольно спорная модель FF. 5,7-литровый V12 под длиннющим капотом купе 612 скрывал 540 лошадиных сил и обеспе­чивал классную динамику — 4 секунды до «сотни». Максимальная скорость – 320 километров в час. Одна такая машина продаётся в Москве.

Chevrolet Corvette C3

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Достаётся в Дубае не только европейским спорткарам, но и американ­ским. Конечно, Corvette поко­ления C3 едва ли тянет на коллекци­онную ценность (во всяком случае сейчас), но машину всё равно жалко. Для 1970-х, когда весь мир расхлёбывал послед­ствия топливного кризиса, он был очень крутым.

Сложно сказать, какая именно версия С3 загорает под палящим солнцем пустыни. Но можно не сомневаться, что под её капотом стоит двигатель V8, рабочий объём которого состав­ляет минимум пять литров.

Cadillac Escalade EXT

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Cadillac Escalade EXT стал попыткой американ­ского бренда привнести премиум в популяр­ный в Новом Свете сегмент. Получилось так себе. Хотя на фоне Lincoln Mark LT, который выпускался всего три года, Escalade EXT можно считать настоящим хитом.

Один экземпляр добрался до Дубая, чтобы там умереть. Судя по выгорев­шей краске, машине уже вынесен смертный приговор. Так что вряд ли её V8 ещё когда-нибудь заведётся.

Tesla Model X

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А вот с утилизацией Теслы придётся проявить осторож­ность: литий-ионные батареи в её днище могут привести к такому пожару, что тушить его придётся несколько дней. В топовом испол­нении Tesla Model X ускоряется до 100 километров в час за 2,8 секунды, а запас хода на одном заряде превышает 500 кило­метров. Проще говоря, это один из самых совер­шенных электро­каров на сегодняшний день.

Rolls-Royce Silver Shadow II

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Ещё один представитель старой школы — Rolls-Royce Silver Shadow II, много­слойное лако­красочное покрытие которого не выдер­жало неравной схватки с палящим солнцем пустыни. Зато статуэтка «Дух Экстаза» по-прежнему на месте, что странно: как правило, подобные «сувениры» на заброшенных машинах первыми идут в расход.

«Серебряная Тень» второй серии выпускалась с 1977 по 1980 год. И оснащалась двигателем серии L — той самой, что совсем недавно стала достоянием истории с уходом на пенсию Bentley Mulsanne. Величе­ственный автомобиль, конечно, этот Silver Shadow II. Которых на весь мир построили всего 8425 штук.

Взяли бы себе машину с дубайской свалки?

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