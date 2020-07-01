Остров погибших легенд: 15 крутейших автомобилей со свалки в Дубае
Алексей Олефиренко
Автор YouTube-канала SupercarBlondie Алекс Мэри Хирши недавно посетила свалку машин Дубая, куда по разным причинам попадают сотни спорт- и суперкаров. А также роскошные лимузины, гран-туризмо и внедорожники.
Сквозь слёзы мы внимательно присмотрелись к видеоролику и выбрали 15 самых впечатляющих машин, которые прямо сейчас умирают под палящим солнцем пустыни.
Mercedes-AMG G63
На дубайском автомобильном кладбище несколько «Геликов» в топовом исполнении, причём как предыдущего поколения, c 5,5-литровым V8, так и современный, под капотом которого установлен 4-литровый битурбированный мотор М177 мощностью 585 лошадиных сил.
Российские дилеры предлагают новый G63 AMG по цене от 13 миллионов 150 тысяч рублей. На дубайском аукционе видавшую виды машины можно купить раза в три дешевле. Но никто не знает, во сколько обойдётся её ремонт.
Porsche Cayenne
Хотя такие автомобили, как Porsche Cayenne, быстро теряют в стоимости после смены поколений, всё равно непривычно видеть спортивный кроссовер на смертном одре. Учитывая, что богачи из Объединённых Арабских Эмиратов покупают в основном топовые версии машин, серый Cayenne на свалке – наверняка в версии Turbo или Turbo S. И он однозначно не гибрид: об этом говорят красные тормозные суппорта.
В любом случае под прилично смятым капотом находится двигатель V8, который развивает более 500 лошадиных сил. Или когда-то развивал…
Maserati Ghibli
Рядом с покосившимся Гелендевагеном приютился Maserati Ghibli – харизматичный итальянский седан, который, увы, на постсоветском пространстве не слишком популярен. Автомобиль комплектуется только трёхлитровыми двигателями V6 с двойным наддувом, в разработке которого поучаствовали инженеры Ferrari. В топовом исполнении Ghibli S способен ускоряться до 100 километров в час менее чем за 5 секунд, а максимальная скорость достигает 286 километров в час.
Jaguar F-Type
Недавно Jaguar F-Type пережил рестайлинг, получив полностью новое оформление передка и современную электронику. Вероятно, именно это обстоятельство подстегнуло
Судя по четырёхствольному выхлопу,
Ferrari California
Так уж сложилось, что в тот момент, когда SupercarBlondie была на легендарной дубайской свалке, там оказались сразу две Ferrari California T. Причём обе в относительно неплохом состоянии. Как сообщил работник свалки, на интернет-аукционах, организуемых полицией Дубая, подобные машины уходят за сумму около 30 тысяч долларов. При том, что обычно в ОАЭ такие машины стоят минимум 100 тысяч.
California T стала одной из первых турбированных Ferrari новой волны. Переднемоторный кабриолет комплектуется 3,9-литровым мотором V8, который выдаёт 560 лошадиных сил и 755 Н·м, едет до сотни за 3,6 секунды и разгоняется до
Mercedes-AMG GT S
Судя по вывороту передних колёс разбитого AMG GT S, ему теперь только в чемпионатах по дрифту выступать. Хотя, конечно, грустно видеть, что харизматичное спорткупе доживает свой век таким вот образом. Машина в пыли, грязи и, судя по всему, стоит на свалке достаточно давно. Карбоновая крыша и стационарное антикрыло намекают, что купе принадлежит к премьерной версии Edition 1. Упс…
В России двухдверный суперкар от AMG купить новым можно лишь в версии GT R. Стоит такое удовольствие от 13 миллионов 290 тысяч рублей. Подержанные экземпляры, в том числе AMG GT и GT S, на Авто.ру продаются от 5,3 миллиона рублей и дороже.
Rolls-Royce Wraith
Недалеко от пары Ferrari California T обосновался дуэт Rolls-Royce Wraith. И если один фастбэк с виду находится в неплохом состоянии, то второму повезло гораздо меньше. Судя по всему, машина сначала во что-то врезалась, а потом «сделала уши» и встала на крышу.
Rolls-Royce Wraith с 2013 года является самой нешофёрской моделью марки. Его 6,6-литровый V12 с двойным наддувом развивает 632 лошадиные силы и 800 Н·м, поэтому 2,5-тонное купе ускоряется до 100 километров в час за 4,6 секунды, а максимальная скорость принудительно ограничена электроникой на
Maserati GranTurismo
Модель GranTurismo стала настоящей классикой Maserati. Дебютировавшая в 2007 году, она оказалась настолько продуманной, настолько эстетичной, что без особых изменений выпускалась до 2019 года. За это время было продано почти 30 тысяч купе. И одно из них готовится к встрече с прессом.
Независимо от года выпуска и версии GranTurismo оснащался атмосферным двигателем V8 F136, который был разработан Ferrari. Его звук — песня! В версии GranTurismo S, а на видео, судя по всему, именно она, двигатель выдавал 440 лошадиных сил с 4,7 литра объёма. Разгон до 100 километров в час у купе занимает 4,9 секунды, а максимальная скорость составляет 295 километров в час.
Bentley Bentayga
Со своей максималкой в 301 километр в час Bentley Bentayga входит в шорт-лист самых быстрых серийных кроссоверов мира, а версия Bentayga Speed и вовсе возглавляет его с максималкой
SUV от Bentley оснащается восьми- и двенадцатицилиндровыми двигателями. Как дизельными, так и бензиновыми — есть даже гибрид! Версия с V8 и 550 лошадиными силами в нашей стране обойдётся минимум в
Lamborghini Huracan
Бывший владелец красного Lamborghini Huracan, который теперь плавно врастает в песок дубайской свалки, кажется, возомнил себя Джеймсом Бондом и захотел попробовать, может ли его суперкар передвигаться под водой, как Lotus Esprit агента 007. Иначе как ещё объяснить многочисленные подтёки снаружи и внутри автомобиля?
Когда этот автомобиль был новым, он прекрасно голосил своим атмосферным 10-цилиндровым двигателем мощностью 610 лошадиных сил, разгонялся до 100 километров в час за 3,2 секунды и мог набрать 325 километров в час максимальной скорости. В России за такой придётся отдать более 14 миллионов рублей.
Ferrari 612 Scaglietti
Хотя работы Кена Окуямы часто подвергались критике, проверку временем они выдерживают прекрасно. Enzo Ferrari даже сегодня выглядит футуристично. Да и Ferrari 612 Scaglietti на свалке смотрится королевой бала. Кстати, именно в этой машине Александра нашла 500 дирхам за солнцезащитным козырьком, что эквивалентно 9450 рублей.
Модель 612 Scaglietti стала последним классическим гран-туризмо Ferrari, после чего её заменила довольно спорная модель FF. 5,7-литровый V12 под длиннющим капотом купе 612 скрывал 540 лошадиных сил и обеспечивал классную динамику — 4 секунды до «сотни». Максимальная скорость – 320 километров в час. Одна такая машина продаётся в Москве.
Chevrolet Corvette C3
Достаётся в Дубае не только европейским спорткарам, но и американским. Конечно, Corvette поколения C3 едва ли тянет на коллекционную ценность (во всяком случае сейчас), но машину всё равно жалко. Для
Сложно сказать, какая именно версия С3 загорает под палящим солнцем пустыни. Но можно не сомневаться, что под её капотом стоит двигатель V8, рабочий объём которого составляет минимум пять литров.
Cadillac Escalade EXT
Cadillac Escalade EXT стал попыткой американского бренда привнести премиум в популярный в Новом Свете сегмент. Получилось так себе. Хотя на фоне Lincoln Mark LT, который выпускался всего три года, Escalade EXT можно считать настоящим хитом.
Один экземпляр добрался до Дубая, чтобы там умереть. Судя по выгоревшей краске, машине уже вынесен смертный приговор. Так что вряд ли её V8 ещё когда-нибудь заведётся.
Tesla Model X
А вот с утилизацией Теслы придётся проявить осторожность: литий-ионные батареи в её днище могут привести к такому пожару, что тушить его придётся несколько дней. В топовом исполнении Tesla Model X ускоряется до 100 километров в час за 2,8 секунды, а запас хода на одном заряде превышает 500 километров. Проще говоря, это один из самых совершенных электрокаров на сегодняшний день.
Rolls-Royce Silver Shadow II
Ещё один представитель старой школы — Rolls-Royce Silver Shadow II, многослойное лакокрасочное покрытие которого не выдержало неравной схватки с палящим солнцем пустыни. Зато статуэтка «Дух Экстаза»
«Серебряная Тень» второй серии выпускалась с 1977 по 1980 год. И оснащалась двигателем серии L — той самой, что совсем недавно стала достоянием истории с уходом на пенсию Bentley Mulsanne. Величественный автомобиль, конечно, этот Silver Shadow II. Которых на весь мир построили всего 8425 штук.