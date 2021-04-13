Дубай закупит 4000 беспилотных шаттлов Cruise Origin для такси
Кирилл Малышев
Дубай с 2023 года начнёт запускать в работу беспилотные шаттлы-такси. Их эмирату поставит американская компания Cruise, пишут «Ведомости» со ссылкой на заявление наследного принца Хамдан бин Мохаммед бин Рашид аль-Мактума. Контракт рассчитан на приобретение 4000 автономных машин до 2030 года.
Через два года первые беспилотники пополнят парк такси Дубая, состоящий из 11 000 обычных машин. Сruise откроет в эмирате филиал, который будет отвечать за их эксплуатацию и обслуживание. До 2029 года компания также получает права на эксклюзивную работу в сфере такси без водителей. Местные власти рассчитывают, что к 2030 году около четверти всех поездок на такси будут совершаться на беспилотниках.
Беспилотный шаттл Cruise Origin представили в январе 2020 года. В нём нет ни руля, ни педалей и по международной классификации его можно отнести к
4–5-мууровню автономности. Это означает, что он умеет ездить самостоятельно почти во всех ситуациях, кроме самых экстремальных (4-йуровень) или всегда без помощи человека (5-йуровень).
При условии массового выпуска шестиместный минивэн может стоить порядка 50 000 долларов (3,87 миллиона рублей). Компания Cruise принадлежит корпорации General Motors. Сборку новинки наладят в Детройте. Дубай стал первым городом в мире, заключившим контракт на поставку автономных такси с производителем.
В апреле роботы-курьеры Яндекс.Ровер вышли на работу в московском районе Хамовники. Они доставляют продукты из магазинов и еду из ресторанов. Вызов робота работает через приложения Яндекс.Еда и Яндекс Go. Заказ собирает сотрудник супермаркета и грузит его в Ровер. Крышка его грузового отсека блокируется, и он отправляется по адресу. У заказчика в приложении появляется кнопка «Открыть замок».