Дубай закупит 4000 беспилотных шаттлов Cruise Origin для такси

Через два года первые беспилотники пополнят парк такси Дубая, состоящий из 11 000 обычных машин. Сruise откроет в эмирате филиал, который будет отвечать за их эксплуатацию и обслужи­вание. До 2029 года компания также получает права на эксклюзивную работу в сфере такси без водителей. Местные власти рассчитывают, что к 2030 году около четверти всех поездок на такси будут совершаться на беспилотниках.

Беспилотный шаттл Cruise Origin представили в январе 2020 года. В нём нет ни руля, ни педалей и по международной класси­фикации его можно отнести к 4–5-му уровню автономности. Это означает, что он умеет ездить само­стоятельно почти во всех ситуациях, кроме самых экстремальных (4-й уровень) или всегда без помощи человека (5-й уровень).

При условии массового выпуска шестиместный минивэн может стоить порядка 50 000 долларов (3,87 миллиона рублей). Компания Cruise принад­лежит корпорации General Motors. Сборку новинки наладят в Детройте. Дубай стал первым городом в мире, заключившим контракт на поставку автономных такси с производителем.