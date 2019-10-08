Врачи «скорой помощи» в Дубае будут ездить на суперкарах
Николай Андреев
Автопарк службы экстренного медицинского реагирования Дубая пополнился двумя суперкарами — Chevrolet Corvette Grand Sport и Nissan
В каждом автомобиле будет находиться реанимационная команда из фельдшера и водителя, а также оборудование для сердечно-лёгочной реанимации и кислородные баллоны.
Суперкары появились в службе скорой помощи для того, чтобы врач прибывал к пациенту быстрее бригады на полноценной неотложке и оказывал первую помощь. Новые автомобили в основном будут базироваться в туристических районах Дубая, а также помогать во время проведения крупных мероприятий.
Chevrolet Corvette Grand Sport оснащён атмосферным 6.2 V8 мощностью 466 л.с. (630 Н·м), расположенным спереди (в новом поколении модель стала среднемоторной). До