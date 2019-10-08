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Врачи «скорой помощи» в Дубае будут ездить на суперкарах

Новости

Николай Андреев

Автопарк службы экстренного медицин­ского реагиро­вания Дубая пополнился двумя супер­карами — Chevrolet Corvette Grand Sport и Nissan GT-R. Об этом сообщает Emaratyah.

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  • В каждом автомобиле будет находиться реанима­ционная команда из фельд­шера и водителя, а также оборудо­вание для сердечно-лёгочной реани­мации и кислородные баллоны.

  • Суперкары появились в службе скорой помощи для того, чтобы врач прибывал к пациенту быстрее бригады на полно­ценной неотложке и оказывал первую помощь. Новые автомо­били в основном будут базиро­ваться в туристи­ческих районах Дубая, а также помогать во время прове­дения крупных мероприятий.

Chevrolet Corvette Grand Sport оснащён атмосферным 6.2 V8 мощностью 466 л.с. (630 Н·м), расположен­ным спереди (в новом поколении модель стала средне­моторной). До 100 км/ч тарга разгоня­ется за 4,1 секунды, а макси­мальная скорость составляет 290 км/ч. У Nissan GT-R — битурбиро­ванный 3,8-литровый V6 мощностью 573 л.с. (633 Н·м). Японское купе набирает «сотню» за 2,8 секунды, максималка — 315 км/ч.

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