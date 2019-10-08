Врачи «скорой помощи» в Дубае будут ездить на суперкарах

В каждом автомобиле будет находиться реанима­ционная команда из фельд­шера и водителя, а также оборудо­вание для сердечно-лёгочной реани­мации и кислородные баллоны.

Суперкары появились в службе скорой помощи для того, чтобы врач прибывал к пациенту быстрее бригады на полно­ценной неотложке и оказывал первую помощь. Новые автомо­били в основном будут базиро­ваться в туристи­ческих районах Дубая, а также помогать во время прове­дения крупных мероприятий.