Редчайший итало-американский кабриолет продадут за 48 миллионов
Дмитрий Елизаров
7 января на аукционе Mecum будет выставлен на продажу кабриолет компании Dual-Ghia, сошедший с конвейера в 1958 году — один из 32 сохранившихся на сегодня автомобилей этой модели. За автомобиль, который собирали по обе стороны океана, аукционисты рассчитывают выручить до 650 тысяч долларов, или 48 миллионов рублей.
Дизайн кабриолета разработан тогдашним главой ателье Ghia Луиджи Сегре с заметной опорой на внешний вид целого ряда концептов марки Dodge — в частности, двухдверок Firebomb и Firearrow, созданных знаменитым Вирджилом Экснером.
В серийное производство эти концепты не попали, а права на их дизайн выкупил некий Юджин Касаролл из Dual-Motors. Он и предложил своим партнёрам из Ghia довести эти прототипы до конвейерной стадии. Сборочную линию, на которой предприятие Dual-Ghia выпускало свои машины, называли «самой длинной в мире»: рамы и силовые агрегаты от Dodge отправлялись в Италию, где машины снабжали кузовами и салонами, после чего они возвращались в Детройт для окончательной досборки на мощностях Dual Motors.
Всего в рамках трёхлетнего партнёрства было собрано 117 кабриолетов и один прототип в кузове купе, из которых до наших дней дожили только 32. Выставленный на продажу экземпляр прошёл полную реставрацию в 2015 году, причём, как отмечают аукционисты, некоторые детали были изготовлены специально для этого проекта прежними поставщиками Ghia. С момента реставрации автомобиль проехал лишь несколько тестовых километров.
Кабриолет укомплектован аутентичным мотором Dodge D500 объёмом 315 кубических дюймов (5,2 литра), развивающим 260 л.с., и автоматической коробкой от Chrysler с напольным расположением рычага.
Продавцы особо отмечают, что сразу после реставрации машина выиграла престижный конкурс Hershey Concours d'Elegance в категории послевоенных автомобилей.
На этом же аукционе будет выставлен на продажу ещё один редкий спорткар с дизайном от Ghia — прототип De Tomaso Mangusta Shelby MkV. Но это купе сейчас оценивается примерно вдвое дешевле.