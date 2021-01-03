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Редчайший итало-американский кабриолет продадут за 48 миллионов

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Дмитрий Елизаров

7 января на аукционе Mecum будет выставлен на продажу кабриолет компании Dual-Ghia, сошедший с конвейера в 1958 году — один из 32 сохранив­шихся на сегодня автомо­билей этой модели. За авто­мобиль, который собирали по обе стороны океана, аукци­онисты рассчитывают выручить до 650 тысяч долларов, или 48 миллионов рублей.

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  • Дизайн кабриолета разработан тогдашним главой ателье Ghia Луиджи Сегре с заметной опорой на внешний вид целого ряда концептов марки Dodge — в частности, двухдверок Firebomb и Firearrow, созданных знаменитым Вирджилом Экснером.

  • В серийное производство эти концепты не попали, а права на их дизайн выкупил некий Юджин Касаролл из Dual-Motors. Он и предложил своим партнёрам из Ghia довести эти прототипы до конвейерной стадии. Сборочную линию, на которой пред­приятие Dual-Ghia выпускало свои машины, называли «самой длинной в мире»: рамы и силовые агрегаты от Dodge отправ­лялись в Италию, где машины снабжали кузовами и салонами, после чего они возвраща­лись в Детройт для окончатель­ной досборки на мощностях Dual Motors.

  • Всего в рамках трёхлетнего партнёр­ства было собрано 117 кабри­олетов и один прототип в кузове купе, из которых до наших дней дожили только 32. Выстав­ленный на продажу экземпляр прошёл полную реставрацию в 2015 году, причём, как отмечают аукци­онисты, некоторые детали были изготов­лены специально для этого проекта прежними поставщиками Ghia. С момента реставрации авто­мобиль проехал лишь несколько тестовых километров.

  • Кабриолет укомплектован аутентичным мотором Dodge D500 объёмом 315 кубических дюймов (5,2 литра), развива­ющим 260 л.с., и автоматической коробкой от Chrysler с напольным располо­жением рычага.

  • Продавцы особо отмечают, что сразу после реставрации машина выиграла престижный конкурс Hershey Concours d'Elegance в категории после­военных автомо­билей.

  • На этом же аукционе будет выставлен на продажу ещё один редкий спорткар с дизайном от Ghia — прототип De Tomaso Mangusta Shelby MkV. Но это купе сейчас оценивается примерно вдвое дешевле.

Обзавелись бы винтажным кабриолетом?

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