Редчайший итало-американский кабриолет продадут за 48 миллионов

Дизайн кабриолета разработан тогдашним главой ателье Ghia Луиджи Сегре с заметной опорой на внешний вид целого ряда концептов марки Dodge — в частности, двухдверок Firebomb и Firearrow, созданных знаменитым Вирджилом Экснером.

В серийное производство эти концепты не попали, а права на их дизайн выкупил некий Юджин Касаролл из Dual-Motors. Он и предложил своим партнёрам из Ghia довести эти прототипы до конвейерной стадии. Сборочную линию, на которой пред­приятие Dual-Ghia выпускало свои машины, называли «самой длинной в мире»: рамы и силовые агрегаты от Dodge отправ­лялись в Италию, где машины снабжали кузовами и салонами, после чего они возвраща­лись в Детройт для окончатель­ной досборки на мощностях Dual Motors.

Всего в рамках трёхлетнего партнёр­ства было собрано 117 кабри­олетов и один прототип в кузове купе, из которых до наших дней дожили только 32. Выстав­ленный на продажу экземпляр прошёл полную реставрацию в 2015 году, причём, как отмечают аукци­онисты, некоторые детали были изготов­лены специально для этого проекта прежними поставщиками Ghia. С момента реставрации авто­мобиль проехал лишь несколько тестовых километров.

Кабриолет укомплектован аутентичным мотором Dodge D500 объёмом 315 кубических дюймов (5,2 литра), развива­ющим 260 л.с., и автоматической коробкой от Chrysler с напольным располо­жением рычага.

Продавцы особо отмечают, что сразу после реставрации машина выиграла престижный конкурс Hershey Concours d'Elegance в категории после­военных автомо­билей.