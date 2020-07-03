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«Так выглядит боль»: Lamborghini не разъехался с Логаном

Новости

Руслан Буслов

В Петербурге произошло ДТП с участием автомо­билей Renault Logan и Lamborghini Huracan, стоимость которого состав­ляет не менее 14,5 миллиона рублей. Паблик ДТП и ЧП «Вконтакте» опубликовал видео момента столкно­вения с камеры наружного наблюдения, озаглавив его: «Так выглядит боль».

  • Инцидент произошел на перекрёстке Коломенской улицы и Свечного переулка в четверг вечером. На записи видно, что оба авто­мобиля ехали с высокой скоростью. Их пути пере­секлись, и Логан врезался в бок элитной иномарки.

  • В результате оба автомобиля получили повреж­дения: у Рено помят бампер, у Lamborghini – правая дверь. Сумма ущерба и виновник ДТП устанав­ливаются. Судя по опублико­ванным в паблике снимкам, водитель Логана двигался по второ­степенной дороге, поэтому виновником могут признать именно его.

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  • РИА Новости пишут, что итальянский суперкар мог принадлежать российскому блогеру Дмитрию Рудикову.

Кого следует признать виновником?

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