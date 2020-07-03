«Так выглядит боль»: Lamborghini не разъехался с Логаном
Руслан Буслов
В Петербурге произошло ДТП с участием автомобилей Renault Logan и Lamborghini Huracan, стоимость которого составляет не менее 14,5 миллиона рублей. Паблик ДТП и ЧП «Вконтакте» опубликовал видео момента столкновения с камеры наружного наблюдения, озаглавив его: «Так выглядит боль».
Инцидент произошел на перекрёстке Коломенской улицы и Свечного переулка в четверг вечером. На записи видно, что оба автомобиля ехали с высокой скоростью. Их пути пересеклись, и Логан врезался в бок элитной иномарки.
В результате оба автомобиля получили повреждения: у Рено помят бампер, у Lamborghini – правая дверь. Сумма ущерба и виновник ДТП устанавливаются. Судя по опубликованным в паблике снимкам, водитель Логана двигался по второстепенной дороге, поэтому виновником могут признать именно его.
РИА Новости пишут, что итальянский суперкар мог принадлежать российскому блогеру Дмитрию Рудикову.