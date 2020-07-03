«Так выглядит боль»: Lamborghini не разъехался с Логаном

Инцидент произошел на перекрёстке Коломенской улицы и Свечного переулка в четверг вечером. На записи видно, что оба авто­мобиля ехали с высокой скоростью. Их пути пере­секлись, и Логан врезался в бок элитной иномарки.

В результате оба автомобиля получили повреж­дения: у Рено помят бампер, у Lamborghini – правая дверь. Сумма ущерба и виновник ДТП устанав­ливаются. Судя по опублико­ванным в паблике снимкам, водитель Логана двигался по второ­степенной дороге, поэтому виновником могут признать именно его.