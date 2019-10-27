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Как проверить по VIN, попадал ли автомобиль в ДТП

Учебник

КОМАНДА АВТО.РУ

Редкой машине в течение жизни удаётся избежать дорожных инцидентов. Однако большинство автомобилей на вторичном рынке продаётся под флагом «не бит, не крашен» и как же вывести недобросовестных продавцов на чистую воду? Давайте разберёмся как не купить автомобиль, побывавший в серьёзном ДТП.

Восстановленное после аварии транспортное средство может стать большой проблемой, будь оно хоть трижды юридически чистым и внешне привлекательным. Неудачно выправленный кузов, поражающая места ремонта коррозия и сработавшие системы пассивной безопасности в будущем подпортят покупателю удовольствие от владения автомобилем. А если он и вовсе «франкенштейн», собранный из нескольких машин, могут возникнуть проблемы посерьёзнее сбитых углов установки колёс — по закону, регистрация такого автомобиля аннулируется, и эксплуатировать его нельзя.

Однако многие аварийные машины можно исключить из кандидатов на покупку ещё на первом этапе поисков, даже не выезжая на осмотр.

Сначала проверяем историю

Человек, имеющий опыт в покупке автомобилей на вторичном рынке, наверняка посоветует вам не торопиться на встречу с продавцом понравившейся машины. Лучше для начала спросить у него VIN-номер и «пробить» его по базам. И только потом, если в онлайн-данных информации о прошлых авариях не окажется, стоит посмотреть автомобиль вживую и провести диагностику на предмет ДТП в независимом сервисе.

Впрочем, не всегда сам факт ДТП стоит расценивать в качестве безусловного аргумента для отказа от покупки. Аварии бывают разные, и трудно найти пожилой автомобиль вообще без неприятных эпизодов в его жизни. И последствия легких столкновений можно устранить без проблем. Но история машины подскажет, на какие места в ней нужно обратить особое внимание при осмотре. Кроме того, это может стать дополнительным аргументом для торга.

Обращаемся в ГИБДД

Ведомство, которое первым фиксирует факт ДТП, обычно прямо на месте столкновения —ГИБДД. Через него, конечно, проходят не все аварии и в случае мелких ДТП участники всё чаще обходятся Европротоколом. А если машина наехала на камень или дерево где-то в отдалённых от цивилизации районах, то с последствиями такого ДТП водитель зачастую разбирается вообще без участия ДПС и страховщиков.

Но, по различным оценкам, сотрудниками ГИБДД фиксируется около 85 процентов аварий, и это позволило ведомству создать объёмную базу ДТП. Доступ к информации из неё есть у всех желающих.

Проверку машины по базе ГИБДД можно осуществить двумя способами — какой предпочтительнее, решать вам. Первый способ — обратиться напрямую в отдел ГИБДД с запросом о том, в каких авариях побывал автомобиль. Второй, наиболее популярный — не выходя из дома воспользоваться онлайн-сервисом.

В обоих случаях платить вам ничего не придётся, и у обоих есть плюсы и минусы. При личном обращении в ГИБДД вам нужно явиться в отдел, заполнить бумагу и, наверняка отстояв в очереди, получить ответ. Долго и хлопотно? Возможно, зато ответ будет в известной степени полным, включающим всю историю автомобиля.

Общение с онлайн-сервисом ГИБДД на первый взгляд таких временных затрат не обещает. Однако интернет-портал частенько «тормозит», как и многие крупные ресурсы подобного рода. А главное, оперирует информацией не старше 2015 года. И если искомому автомобилю больше четырёх лет, покопаться в его «юношеских грешках» не выйдет.

Что знают страховые компании?

В начале двухтысячных, благодаря закону об ОСАГО, в России начала формироваться ещё одна, теперь уже весьма достоверная и полная база по ДТП. Информацию накапливают страховые компании, чтобы точнее оценивать свои риски. Например, водителю, ставшему виновником ДТП, следующий полис ОСАГО обойдётся дороже — за счёт корректировки КБМ (коэффициента бонус-малус).

Однако база РСА (Российского союза автостраховщиков) закрытая, и её данные доступны только для внутреннего пользования сотрудниками страховых компаний. И проверить по ней автомобиль у вас не получится. Зато базой РСА на коммерческой основе пользуются порталы, предоставляющие историю ДТП за плату.

А это дорого?

В сравнении с возможными потерями от покупки машины, побывавшей в ДТП, совсем недорого. Проще всего воспользоваться сервисом Авто.ру по проверке истории любого автомобиля. Имея 197 рублей, а также VIN или госномер любой машины, можно узнать о факте и последствиях ДТП, которое (или которые) хочет скрыть нечистый на руку продавец. Если же вы присмотрели подержанный автомобиль на нашем сайте, то его аварийное прошлое Авто.ру проверяет автоматически — как правило, в течение суток после размещения объявления о продаже.

Причём, эти данные вы получите в понятном и удобном формате: вместе с датой и местом ДТП Авто.ру укажет его тяжесть и степень повреждений автомобиля. Например: «Столкновение. Лёгкие повреждения правой части заднего бампера, лёгкие повреждения левой части заднего бампера». Удобно!

Похожие данные можно узнать и на федеральном портале Автокод, охватывающем всю Россию. Однако за отчёт по одному автомобилю придётся отдать 349 рублей, а немного сэкономить можно только при покупке данных сразу на несколько машин.

На портале правительства Москвы тоже можно ввести VIN и номер СТС автомобиля, и вам даже покажут историю его ДТП бесплатно. Однако это региональный сервис и данные в нём есть только по Москве и Московской области. Если ДТП произошло вне столичного региона, информации о нём вы не увидите. Да и подробностей об авариях на этом портале нет. С чем оно было — с кустарником во дворе или с КамАЗом на трассе, останется неясным.

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