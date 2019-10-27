Как проверить по VIN, попадал ли автомобиль в ДТП

Обращаемся в ГИБДД

Ведомство, которое первым фиксирует факт ДТП, обычно прямо на месте столкновения —ГИБДД. Через него, конечно, проходят не все аварии и в случае мелких ДТП участники всё чаще обходятся Европротоколом. А если машина наехала на камень или дерево где-то в отдалённых от цивилизации районах, то с последствиями такого ДТП водитель зачастую разбирается вообще без участия ДПС и страховщиков.

Но, по различным оценкам, сотрудниками ГИБДД фиксируется около 85 процентов аварий, и это позволило ведомству создать объёмную базу ДТП. Доступ к информации из неё есть у всех желающих.

Проверку машины по базе ГИБДД можно осуществить двумя способами — какой предпочтительнее, решать вам. Первый способ — обратиться напрямую в отдел ГИБДД с запросом о том, в каких авариях побывал автомобиль. Второй, наиболее популярный — не выходя из дома воспользоваться онлайн-сервисом.



В обоих случаях платить вам ничего не придётся, и у обоих есть плюсы и минусы. При личном обращении в ГИБДД вам нужно явиться в отдел, заполнить бумагу и, наверняка отстояв в очереди, получить ответ. Долго и хлопотно? Возможно, зато ответ будет в известной степени полным, включающим всю историю автомобиля.

Общение с онлайн-сервисом ГИБДД на первый взгляд таких временных затрат не обещает. Однако интернет-портал частенько «тормозит», как и многие крупные ресурсы подобного рода. А главное, оперирует информацией не старше 2015 года. И если искомому автомобилю больше четырёх лет, покопаться в его «юношеских грешках» не выйдет.