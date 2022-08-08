ДТП стало возможно оформить через приложение госуслуг

Правда, для работы с приложением «Госуслуги.Авто» требуется выполнить ещё одно условие. У каждого участника ДТП должна быть регистрация на сайте госуслуг. С помощью неё происходит авторизация, а система получит возможность как проверить личность пользователя, так и использовать данные из введённых ранее документов.

Приложение запустили в сентябре прошлого года. Его первой функцией стал цифровой аналог СТС: можно предъявить инспектору документ в электронном виде. Однако это пока эксперимент, поэтому возить с собой обычную заламинированную карточку всё ещё надо. Также через «Госуслуги» можно оформить сделку по продаже машины и узнать об отзывных кампаниях.