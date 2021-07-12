Авария со спецтехникой: как оформить ДТП с лошадью или БТР
Влад Зенин
Попасть в ДТП всегда неприятно, но столкнуться со спецтранспортом — неприятно вдвойне. Помимо привычных «мигалок», на дорогах могут оказаться ремонтная техника, лошади или военный транспорт. И столкновение с ними, даже при полной невиновности водителя, способно обернуться проблемами. В чём сложности таких аварий и на что следует обратить внимание при их оформлении?
ДТП с полицией, скорой помощью или пожарными
Машины спецслужб часто оказываются участниками ДТП — и это понятно: по сравнению с другой необычной техникой, на дорогах они встречаются постоянно. И от правил такие машины отступают тоже нередко. Но это такая же техника для дорог общего пользования, поэтому оформление аварии с ней ничем не отличается от оформления любого другого ДТП.
При согласии сторон и небольших повреждениях можно даже оформить её по Европротоколу — с мая 2019 года разрешается не вызывать сотрудников ГИБДД даже в том случае, если машина принадлежит юридическому лицу. Но это в теории. А на практике водитель полицейской машины наверняка откажется от Европротокола, так как ему потом придётся писать рапорт об аварии, который нужно будет подкрепить соответствующими документами.
Важный нюанс: включенные спецсигналы дают спецтранспорту преимущественное право проезда, но это не значит, что машина с «мигалкой» не может быть виновником ДТП. Согласно пункту 3.1 ПДД, для получения преимущества перед другими участниками движения водители таких транспортных средств должны включить проблесковый маячок синего цвета и специальный звуковой сигнал. А воспользоваться приоритетом вправе только после того, как убедятся, что им уступают дорогу.
Поэтому, как советует адвокат Лев Воропаев, при оформлении такого ДТП необходимо внимательно смотреть за корректностью составления схемы, правильностью размеров и точностью расположения транспортных средств. А заодно рекомендует изложить в объяснении все обстоятельства происшествия, из которых станет ясно, мог ли водитель предотвратить ДТП.
Авария с коммунальной и дорожной техникой
Аварии с коммунальной техникой происходят где угодно — от двора в доме до левого ряда скоростной магистрали. Трактор может задеть машину на парковке, уборочная машина — зацепить автомобиль ковшом в узком проезде. Но чаще такие ДТП случаются на дороге, и наиболее распространённая ситуация — попутные столкновения с медленно едущей уборочной техникой.
В случае попутного столкновения всегда будет виноват тот, кто ехал сзади. Даже если уборочный автомобиль двигается со скоростью менее 30 км/ч на скоростной магистрали, он выполняет свою работу и не нарушает правил. А тот, кто быстро едет мимо стоящей или медленно едущей техники, нарушает пункт 10.1 правил, который требует выбирать скорость исходя из возможности постоянного контроля за движением. Иными словами, увидел дорожную технику — притормози. И то же самое касается стоящих в правом ряду катка или фрезерной машины!
Чтобы оформить аварию с уборщиком или катком, придётся вызывать ГИБДД — ничего нового тут не придумать. И не играет роли — есть у техники регистрационный знак или нет. После прибытия инспектора водителю нужно описать все обстоятельства, включая то, как именно была расположена техника и как она была обозначена. Не исключено, что эти сведения помогут в суде, если авария действительно произошла по вине дорожников или коммунальщиков.
ДТП с военной техникой
В случае аварии с военной техникой оформить её по Европротоколу точно не получится — такой транспорт по ОСАГО не страхуется. Но оформление происшествия не отличается от любого другого ДТП, произошло оно с армейским уазиком, БТР или танком. И вызывать нужно именно сотрудников ГИБДД, а не Военной автоинспекции.
Для начала полицейские выяснят правомочность движения по дороге общего пользования той или иной техники. Например, командирский УАЗ или бронированный «Тигр» с чёрными регистрационными знаками имеют на это полное право. А вот сугубо военный БТР на дорогах общего пользования без сопровождения появляться не должен. Ещё меньше оснований для выезда на асфальт у БМП и танков. Если техника передвигается незаконно — она уже нарушает правила дорожного движения. А если законно и с сопровождением, то лучше ей не мешать — помните историю в Курске, когда сразу несколько легковушек влезли в колонну БТР и оказались зажаты между двумя машинами?
Но если вина военного водителя в аварии будет очевидной, шанс возместить ущерб есть. Правда, для этого придётся собрать документы и подать в суд на ту военную часть, которой принадлежит техника. Практика показывает, что при положительном решении военные с выплатами не тянут.
Авария с лошадью или конной полицией
Авария на дороге может произойти и с лошадью, и с гужевой повозкой! И если лошадь повредит автомобиль, это тоже будет считаться дорожно-транспортным происшествием. Однако стоит помнить о том, что лошадей на асфальтовых дорогах быть не должно: согласно пункту 25.6 правил дорожного движения, «водителям гужевых повозок (саней), погонщикам вьючных, верховых животных и скота запрещается вести животных по дороге с асфальто- и цементобетонным покрытием при наличии иных путей». А согласно пункту 25.2, верховые животные и гужевые повозки должны двигаться как можно правее либо по обочине, если это не создаёт помех пешеходам.
А как же конная полиция? Как поясняет адвокат Лев Воропаев, полицейский на лошади тоже является погонщиком и точно так же должен соблюдать соответствующие правила дорожного движения. Кроме того, у конного полицейского нет спецсигналов, поэтому никаких преимуществ на дороге он не имеет даже в теории. И если ДТП с конным полицейским всё-таки произойдёт, то это в большинстве случаев станет следствием его нарушения.
Что делать? Всё то же: вызывать ГИБДД, оформлять бумаги и предъявлять претензии организации-владельцу лошади либо частнику в гражданском порядке (если на лошади был её непосредственный владелец). Другого способа получить возмещение ущерба у нас нет!