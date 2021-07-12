Авария со спецтехникой: как оформить ДТП с лошадью или БТР

ДТП с полицией, скорой помощью или пожарными

Машины спецслужб часто оказываются участниками ДТП — и это понятно: по сравнению с другой необычной техникой, на дорогах они встречаются постоянно. И от правил такие машины отступают тоже нередко. Но это такая же техника для дорог общего пользования, поэтому оформление аварии с ней ничем не отличается от оформления любого другого ДТП.

При согласии сторон и небольших повреждениях можно даже оформить её по Евро­протоколу — с мая 2019 года разрешается не вызывать сотрудников ГИБДД даже в том случае, если машина принад­лежит юридиче­скому лицу. Но это в теории. А на практике водитель полицейской машины наверняка откажется от Европротокола, так как ему потом придётся писать рапорт об аварии, который нужно будет подкрепить соответ­ствующими документами.

Важный нюанс: включенные спецсигналы дают спец­транспорту преимуще­ственное право проезда, но это не значит, что машина с «мигалкой» не может быть виновником ДТП. Согласно пункту 3.1 ПДД, для получения преимущества перед другими участниками движения водители таких транспортных средств должны включить проблесковый маячок синего цвета и специальный звуковой сигнал. А воспользо­ваться приоритетом вправе только после того, как убедятся, что им уступают дорогу.

Поэтому, как советует адвокат Лев Воропаев, при оформлении такого ДТП необходимо внимательно смотреть за корректностью составления схемы, правиль­ностью размеров и точностью расположения транспортных средств. А заодно рекомендует изложить в объяснении все обстоятель­ства происшествия, из которых станет ясно, мог ли водитель предотвратить ДТП.